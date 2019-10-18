Футбол

Газета.RuГазета.RuУЕФА решил разводить команды России и Косово

Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать21

Подробнее о событии

Дзюба, Губерниев, Глушаков – лучшие комментарии

Чемпионатвчера в 10:00

Российский футбол отгородили от Косова

Спорт-Экспресс18 октября в 15:05

Колосков: УЕФА принял разумное решение разводить команды России и Косово

РИА Новости18 октября в 15:16

В УЕФА решили разводить команды из Косово и России на международных турнирах

Советский спорт18 октября в 13:13

Клубы из России и Косово будут разводить на международных турнирах УЕФА

Sport.ru18 октября в 13:00

УЕФА будет разводить команды из России и Косово

Sport24.ru18 октября в 12:59

Созин считает, что болельщики команд России и Косова не стали бы устраивать какие-либо инциденты

RT на русском18 октября в 15:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 07:03, Вашингтон
Шоу-бизнес

Через два дня после родов Анастасия Решетова надела корсет

Woman.ru вчера в 05:04
Происшествия

Один из пропавших без вести при прорыве дамбы найден живым

Один из шестерых пропавших без вести при прорыве дамбы в Красноярском крае найден живым, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:03
Кино

Джареда Лето не позвали на съемки «Джокера»

RuNews24.ru 03:57
Кино

Paramount Pictures доработает фильм «321-я Сибирская»

Ариг Ус 17 октября в 23:56
Религия

Патриарх Кирилл вручил Александру Богомазу православный орден

Глава Русской Православной Церкви сегодня находится в Брянске Патриарх Кирилл сегодня провел торжественную литургию в обновленном Успенском соборе.
РИА Стрела 05:43
Происшествия

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против демонстрантов

Известия 05:42
Происшествия

Причиной пожара в жилом доме в Ярославской области стал поджог

ТАСС 04:27
Футбол

«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге

Вести.Ru 06:31
Общество

Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра

Жители грузинской Кутаиси устроили акцию протеста около здания театра имени Месхишвили, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 04:29
Армия и оружие

Атака курдов-террористов унесла жизнь турецкого военного в Сирии

Стоит отметить: инцидент, который унес жизнь турецкого военного, произошел, несмотря то, что были достигнуты определенные договоренности о прекращении огня.
ПолитРоссия 03:36
Политика

Джонсон попросил Туска об отсрочке Brexit

О поступившем из Лондона запросе на отсрочку Brexit написал глава Европейского совета Дональд Туск в Twitter.
REGNUM вчера в 20:57
Фигурное катание

Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе

Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
РИА Новости 01:51
Энергетика

Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть

Резерв позволит "выполнять свои обязательства в течение трех лет без шоков и проблем для бюджета" даже в случае значительного падения стоимости нефти, к примеру, до $30 или $20 за баррель, заверил первый вице-премьер.
Газета.Ru 03:28
Политика

СМИ опубликовали письмо главы офиса Зеленского о «формуле Штайнмайера»

В Сети появился текст письма, написанного главой администрации президента Украины Владимира Зеленского Андреем Богданом о "формуле Штайнмайера".
Радио Sputnik 18 октября в 15:19
Политика

Украинцев и белорусов признают носителями русского языка без экзаменов

Граждане Украины и Белоруссии смогут получать статус носителей русского языка без прохождения собеседования.
Мойка78 вчера в 07:56
Общество

В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС

Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Известия 00:55
Политика

Трамп заявил о симпатии к россиянам и назвал Клинтон сумасшедшей

Президент США Дональд Трамп назвал экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон сумасшедшей из-за высказываний об американских политиках, которые, по ее мнению, играют на руку России.
РБК 02:28
Армия и оружие

Американцы бросили свою военную базу в Сирии

Группу российских журналистов из разных СМИ к оставленной американцами базе сопровождали спецназовцы сирийской армии, а также российская военная полиция.
Хакасия-Информ вчера в 05:38
Общество

Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»

Испанские диетологи в разговоре с La Vanguardia назвали заблуждением утверждение, что "есть можно все, но в меру", и перечислили ряд продуктов, которые стоит исключить из рациона.
РИА Новости 04:32
Шоу-бизнес

Ксению Собчак обвинили в мошенничестве

37-летняя Ксения Собчак вновь оказалась в эпицентре скандала. На этот раз телеведущую обвинили в мошенничестве, причем, ее же подписчики.
StarHit.ru 05:00
Футбол

Врач «Рубина»: «Фомин снят с аппарата искусственной вентиляции легких»

Спорт-Экспресс 03:34
Культура

Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка»

Сама Регина Тодоренко пока никак не комментировала новость о своем возвращении на трэвел-шоу, где работала продолжительное время, посетив десятки стран.
Актуальные Новости 18 октября в 04:50
Игры

Paradox анонсировала Crusader Kings 3

Paradox Interactive выпустила анонсирующий трейлер Crusader Kings 3. Crusader Kings – серия глобальных стратегий в реальном времени, в которых игрок берет на себя управление государством в Европе, Африке или Азии в период с IX по XV век.
Cyber.sports.ru вчера в 05:21
Армия и оружие

На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 13:59
Единоборства

Бетербиев нокаутировал Гвоздика

В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
МонаВиста вчера в 04:30
Общество

Медведев поздравил работников дорожного хозяйства с праздником

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, отметив важность дальнейшего развития и повышения эффективности отрасли, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
РИА Новости 03:40
Шоу-бизнес

Ани Лорак назвала причину развода с мужем

Развод Ани Лорак с супругом турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу был покрыть тайной семи печатей.
Экспресс газета 01:03
Происшествия

В Германии загорелся поезд с футбольными фанатами

Специальный поезд для футбольных фанатов загорелся в Берлине. Причина возгорания пока не установлена.
Свободная Пресса вчера в 20:24
Футбол

Тедеско не видит необходимости кардинального усиления «Спартака»

Новый главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" после вчерашнего матче с "Рубином", который закончился вничью 0:0, заявил, что ему есть из кого выбирать состав для игры.
Московский Комсомолец 03:06
ЖКХ

Около 80 тыс. жителей Луганской области остались без воды

«18 октября в городе Лисичанск в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию отключено от электроснабжения три насосные станции, в результате чего без централизованного водоснабжения остались около 80 тыс. жителей», — рассказали в госслужбе.
Известия 03:10
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное