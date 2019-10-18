с чего всё началось

Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.

Политика Захарова оценила заявление посла КНР про украинцев в Гонконге Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала слова китайского посла в России Чжан Ханьхуэя об «украинских элементах» на акциях протеста в Гонконге.

Гаджеты Процессор Core i9-9900KS совершенно не удивляет в первых тестах В целом Core i9-9900KS можно назвать лучшим игровым процессором, но на самом деле это мало что означает, так как разница между Core i9-9900K, Core i9-9900KS и другими CPU этого уровня в играх зачастую будет небольшой и бессмысленной при наличии производительной видеокарты.

Авто Volvo представила электрокроссовер XC40 Recharge Первый в истории компании электромобиль носит имя Volvo XC40 Recharge — а вслед за ним последуют электрические модификации и других моделей.

Экономика В России могут ввести минимальную цену на сахар Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК.

Политика В правительстве назвали странными слова Лукашенко о барьерах России В правительстве России указали на странность заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно «сдерживающих мер» со стороны России в отношении некоторых белорусских товаров.

Общество Илон Маск оценил российское образование Основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск в ходе краснодарского форума "Дело за малым!", с участниками которого он вышел на связь из Калифорнии, сказал, что считает российское образование очень хорошим, и назвал кубанцев классными, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Происшествия Число жертв взрыва в мечети в Афганистане возросло до 62 человек Число жертв взрыва в мечети в афганской провинции Нангархар возросло до 62 человек, сообщает Tolo News со ссылкой на представителя губернатора региона Аттауллу Хогьяни.

Общество В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Шоу-бизнес Муж Лолиты подал заявление на развод Лолита и Иванов прожили в браке девять лет. До этого певица была замужем четыре раза.