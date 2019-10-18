с чего всё началось

Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.

Армия и оружие В Кобани на турецкой границе подняли сирийский флаг В Сирии на пограничном с Турцией КПП в городе Айн-аль-Араб (курдское название - Кобани) сирийские пограничники установили государственные флаги страны.

Армия и оружие На учениях под Астраханью показали новейшие ракетные системы На полигоне Капустин Яр в Астраханской области прошли военные учения. Организаторами выступили соединения ПВО Южного военного округа.

Политика Украина хочет отсоединиться от энергосистемы России, но не может В пятницу замминистра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что Киев принимает меры по отсоединению от энергосистемы РФ, но в ближайшее время это невозможно, передает РИА Новости.

Футбол Дзюба может продолжить карьеру в «Интере» Российский нападающий «Зенита» Артем Дзюба может продолжить карьеру в «Интере».

Авто «Русский Прадо» от «УАЗа»: Роспатент показал детали Детали, чьи патентные снимки опубликованы в базе ФИПС (центральный тоннель, мультимедиа и светодиодная оптика), получит новый внедорожник УАЗ – «Русский Прадо».

Космос Робот «Федор» выполнил секретные операции на МКС Робот "Федор" рассказал, что во время своего пребывания на МКС выполнил ряд секретных задач, но об их проведении знает только гендиректор Роскосмоса, сообщает ТАСС.

Авто Эксперты назвали авто с самыми проблемными АКПП Замыкает антирейтинг коробка передач фирмы JATCO, получившая название JF011E. Она применяется на Nissan Juke, а также на Qashqai и X-Trail.

Происшествия В Орле в больницу доставили истощённую девочку В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.

Происшествия В МВД сообщили детали дела сбитого полицейским под Кировом мальчика По словам начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергея Баранцева, сбивший выехавшего на велосипеде на дорогу ребёнка сотрудник полиции в момент ДТП был трезв и пытался оказать пострадавшему первую помощь.

Политика В России удивились словам Лукашенко о сдерживании интеграции ЕАЭС Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о сдерживании Россией интеграции Евразийского экономического союза (ЕАЭС) звучит «довольно странно».

Общество Минприроды предлагает запретить выбрасывать батарейки с другим мусором Минприроды России предлагает запретить выкидывать аккумуляторы и батарейки вместе с другими твердыми отходами.

Шоу-бизнес Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой Мать рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала фотографии из роддома, где позавчера у ее сына родился сын.

Происшествия В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27 В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.

Политика В ООН призвали решить конфликт с выдачей виз США В Организации Объединенных Наций выразили надежду, что конфликт из-за отказа в выдаче виз дипломатам из других стран будет решен.

Общество Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию Не менее 525 тысяч человек в Барселоне принимают в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии.

Происшествия Силовики в Мексике отпустили задержанного сына наркобарона Коротышки Сотрудники силовых структур Мексики позволили задержанному сыну наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры уйти, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра безопасности Альфонсо Дурасо.

Футбол Драка в ВИП-ложе произошла во время матча между Украиной и Португалией Во время матча квалификации чемпионата Европы 2020 года между украинской и португальской командами в ВИП-ложе произошёл конфликт между главой Федерации футбола Украины Андреем Павелко, президентом киевского «Динамо» Игорем Суркисом и его братом, почётным членом УЕФА Григорием Суркисом.

Общество Кредитные истории миллиона россиян попали в открытый доступ Как сообщает «Коммерсантъ», впервые их 10 октября обнаружил независимый исследователь по кибербезопасности Боб Дяченко, который, по его словам, сообщил о проблеме в БКИ, после чего база данных была закрыта.

Шоу-бизнес Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном Певица Светлана Лобода отпраздновала собственное 37-летие в компании известного немецкого музыканта Тилля Линдеманна.

Армия и оружие Трамп заявил о новых переговорах с Эрдоганом по перемирию в Сирии Президент США Дональд Трамп заявил о новых переговорах с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом по вопросу приостановления Турцией военной операции на севере Сирии.

Игры «Она вернула мне веру в игры по Star Wars»: первые отзывы критиков о Fallen Order Недавно ЕА собрала журналистов со всего мира, дав им возможность три часа лично опробовать Star Wars Jedi: Fallen Order — третий проект издательства по франшизе в рамках текущего договора с Disney и первую крупнобюджетную сюжетную игру по вселенной со времён The Force Unleashed II.

Политика Назван автор матерного послания в адрес России в Сирии Матерные послания в адрес России на заброшенной американской базе на северо-востоке Сирии в районе города Манбидж оставил украинец.

Шоу-бизнес Муж Лолиты Милявской подал иск о расторжении брака Заявление в один из столичных судов подал именно Дмитрий Иванов. 55-летняя Лолита Милявская и 44-летний Дмитрий Иванов прожили вместе 9 лет.