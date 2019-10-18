Футбол
Газета.RuУЕФА решил разводить команды России и Косово
Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
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Созин считает, что болельщики команд России и Косова не стали бы устраивать какие-либо инциденты
RT на русскомвчера в 15:50
В УЕФА решили разводить команды из Косово и России на международных турнирах
Советский спортвчера в 13:13
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Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Футбол
Тедеско прервал серию поражений «Спартака»
Политика
Туск ждет от Джонсона письма об отсрочке Brexit
Туск заявил Джонсону, что ожидает от него письма с запросом об отсрочке Brexit. Об этом глава Евросовета написал в своем Twitter.
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Армия и оружие
В сирийской Эр-Ракке началось восстановление нефтегазовых месторождений
"Восстановление работы месторождений потребует большого труда и привлечения крупных компаний", - добавил он.
Кино
В России стартовал показ «Малефисенты 2»
В российских кинотеатрах стартовал показ фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
Наука
Перец чили может замедлить прогрессирование рака легких
Исследователи из Рурского университета Бохума в Германии, предполагают, что природное соединение капсаицин из перца чили может представлять собой новую терапию для борьбы с метастазами у больных раком легких.
Музыка
BTS выпустили клип, который посвятили фанатам
K-pop группа BTS опубликовала на YouTube клип на обновленную версию песни Make It Right, который посвятили фанатскому сообществу ARMY.
Происшествия
В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.
Здоровье
Названы 10 продуктов, обеспечивающих стабильный уровень сахара в крови
Специалисты назвали 10 продуктов, употребление которых способствует поддержанию стабильного уровня сахара в крови.
Футбол
«Ди Си Юнайтед» с Руни проиграл с крупным счетом в плей-офф MLS
"Ди Си Юнайтед" с крупным счетом проиграл в матче 1/8 финала плей-офф MLS "Торонто".
Происшествия
Детский омбудсмен объяснил ситуацию с истощенной девочкой из Орла
Детский омбудсмен сообщил, что 11-летняя девочка страдает генетическим заболеванием.
Политика
В МИД ДНР ответили на заявления Киева об амнистии в Донбассе
Напомним, что ранее замглавы украинского МИД Василий Боднар заявил, что Украина уже приняла соответствующие законы по амнистии в рамках Минских соглашений, которая будет возможна после выборов легитимных органов власти в Донбассе.
Хоккей
«Салават Юлаев» в первом «Зелёном дерби» сезона обыграл «Ак Барс»
Политика
Советник Трампа обвинил Порошенко и его окружение в краже $1,5 млрд
Советник президента США Дональда Трампа Сэм Кислин заявил, что окружением бывшего президента Украины Петра Порошенко во время его президентства были незаконно поделены $1,5 млрд.
Происшествия
Школьный тренер в США разоружил стрелка с помощью объятий
Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом разоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с оружием.
Авто
Audi представил в России новое поколение кроссовера Q3
Немецкий автопроизводитель Audi представил на российском рынке кроссовер Q3 второго поколения.
Общество
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав и оштрафовали, сообщили РИА Новости в столичном суде.
Энергетика
Силуанов: Россия выстоит перед резким падением цен на нефть
Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что наша страна может выстоять даже перед резким падением цен на нефть – с помощью накопленного золотого резерва, который в настоящее время составляет более 7 процентов ВВП.
Шоу-бизнес
Через два дня после родов Анастасия Решетова надела корсет
Вечером 18 октября Решетова опубликовала инстаграм-историю, в которой сообщила, что «корсет надела, вес еще не проверяла».
Экономика
Пенсионерам поднимут единовременные выплаты
В сообщении Пенсионного фонда РФ говорится о единовременной выплате, а не ежемесячных выплатах.
Экономика
Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 миллиардов рублей
Футбол
Карпин сравнил матч против «Зенита» с избиением младенца
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился впечатлениями после матча с "Зенитом" в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Авто
Послушайте, как звучит новый «атмосферник» V12 объемом 9,5 литров
Компания Race Cast Engineering из Австралии, занимающаяся постройкой моторов, разработала атмосферный двенадцатицилиндровый двигатель объёмом 9,5 литров.
Технологии
БКС Банк первым из российских банков запустил возможность пополнения счета через Apple Pay
В мобильном приложении «БКС Банк» интегрировано решение по пополнению банковского счета через Apple Pay с карты любого стороннего банка, которая хранится в мобильном кошельке Apple Wallet.
Авто
Volvo представила первый электрический кроссовер Volvo XC40 Recharge
Компания Volvo Cars представила свой первый полностью электрический автомобиль – XC40 Recharge.
Политика
Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину
Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.
Армия и оружие
Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств
Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
Происшествия
Пьяный мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро
Сотрудник полиции получил ножевое ранение на станции московского метро "Савеловская".