Футбол

Газета.RuГазета.RuУЕФА решил разводить команды России и Косово

Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
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Чемпионат10:00

Созин считает, что болельщики команд России и Косова не стали бы устраивать какие-либо инциденты

RT на русскомвчера в 15:50

Колосков: УЕФА принял разумное решение разводить команды России и Косово

РИА Новостивчера в 15:16

Российский футбол отгородили от Косова

Спорт-Экспрессвчера в 15:05

УЕФА будет разводить команды из России и Косово

Sport24.ruвчера в 12:59

Клубы из России и Косово будут разводить на международных турнирах УЕФА

Sport.ruвчера в 13:00

В УЕФА решили разводить команды из Косово и России на международных турнирах

Советский спортвчера в 13:13
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Происшествия

Четырёх пострадавших при прорыве дамбы доставили в Красноярск

News.ru 21:44
Армия и оружие

СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»

Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ 21:35
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Газета.Ru 11:46
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Туск ждет от Джонсона письма об отсрочке Brexit

Туск заявил Джонсону, что ожидает от него письма с запросом об отсрочке Brexit. Об этом глава Евросовета написал в своем Twitter.
Вести.Ru 15:24
Армия и оружие

На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 13:59
Армия и оружие

В сирийской Эр-Ракке началось восстановление нефтегазовых месторождений

"Восстановление работы месторождений потребует большого труда и привлечения крупных компаний", - добавил он.
РИА Новости 21:33
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В России стартовал показ «Малефисенты 2»

В российских кинотеатрах стартовал показ фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
Piter.tv вчера в 08:00
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Перец чили может замедлить прогрессирование рака легких

Исследователи из Рурского университета Бохума в Германии, предполагают, что природное соединение капсаицин из перца чили может представлять собой новую терапию для борьбы с метастазами у больных раком легких.
ГЛАС.RU вчера в 16:51
Музыка

BTS выпустили клип, который посвятили фанатам

K-pop группа BTS опубликовала на YouTube клип на обновленную версию песни Make It Right, который посвятили фанатскому сообществу ARMY.
РИА Новости 12:38
Происшествия

В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ

Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.
РИА Новости 03:15
Здоровье

Названы 10 продуктов, обеспечивающих стабильный уровень сахара в крови

Специалисты назвали 10 продуктов, употребление которых способствует поддержанию стабильного уровня сахара в крови.
UfacityNews.ru вчера в 12:17
Футбол

«Ди Си Юнайтед» с Руни проиграл с крупным счетом в плей-офф MLS

"Ди Си Юнайтед" с крупным счетом проиграл в матче 1/8 финала плей-офф MLS "Торонто".
Газета.Ru 21:30
Происшествия

Детский омбудсмен объяснил ситуацию с истощенной девочкой из Орла

Детский омбудсмен сообщил, что 11-летняя девочка страдает генетическим заболеванием.
РБК 16:40
Политика

В МИД ДНР ответили на заявления Киева об амнистии в Донбассе

Напомним, что ранее замглавы украинского МИД Василий Боднар заявил, что Украина уже приняла соответствующие законы по амнистии в рамках Минских соглашений, которая будет возможна после выборов легитимных органов власти в Донбассе.
Российская газета вчера в 10:55
Хоккей

«Салават Юлаев» в первом «Зелёном дерби» сезона обыграл «Ак Барс»

Телеканал UTV 09:52
Политика

Советник Трампа обвинил Порошенко и его окружение в краже $1,5 млрд

Советник президента США Дональда Трампа Сэм Кислин заявил, что окружением бывшего президента Украины Петра Порошенко во время его президентства были незаконно поделены $1,5 млрд.
REGNUM 15:21
Происшествия

Школьный тренер в США разоружил стрелка с помощью объятий

Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом разоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с оружием.
Газета.Ru 16:57
Авто

Audi представил в России новое поколение кроссовера Q3

Немецкий автопроизводитель Audi представил на российском рынке кроссовер Q3 второго поколения.
Известия вчера в 09:08
Общество

Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав

Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав и оштрафовали, сообщили РИА Новости в столичном суде.
РИА Новости вчера в 06:25
Энергетика

Силуанов: Россия выстоит перед резким падением цен на нефть

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что наша страна может выстоять даже перед резким падением цен на нефть – с помощью накопленного золотого резерва, который в настоящее время составляет более 7 процентов ВВП.
Вести.Ru 21:19
Шоу-бизнес

Через два дня после родов Анастасия Решетова надела корсет

Вечером 18 октября Решетова опубликовала инстаграм-историю, в которой сообщила, что «корсет надела, вес еще не проверяла».
Woman.ru 05:04
Экономика

Пенсионерам поднимут единовременные выплаты

В сообщении Пенсионного фонда РФ говорится о единовременной выплате, а не ежемесячных выплатах.
YakutiaMedia.ru вчера в 02:59
Экономика

Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 миллиардов рублей

РИА Новости вчера в 11:25
Футбол

Карпин сравнил матч против «Зенита» с избиением младенца

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился впечатлениями после матча с "Зенитом" в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 15:46
Авто

Послушайте, как звучит новый «атмосферник» V12 объемом 9,5 литров

Компания Race Cast Engineering из Австралии, занимающаяся постройкой моторов, разработала атмосферный двенадцатицилиндровый двигатель объёмом 9,5 литров.
Тарантас Ньюс вчера в 10:49
Технологии

БКС Банк первым из российских банков запустил возможность пополнения счета через Apple Pay

В мобильном приложении «БКС Банк» интегрировано решение по пополнению банковского счета через Apple Pay с карты любого стороннего банка, которая хранится в мобильном кошельке Apple Wallet.
SIA.ru 17 октября в 20:42
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Volvo представила первый электрический кроссовер Volvo XC40 Recharge

Компания Volvo Cars представила свой первый полностью электрический автомобиль – XC40 Recharge.
Автостат 17 октября в 01:43
Политика

Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину

Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.
Газета.Ru вчера в 07:06
Армия и оружие

Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств

Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11
Происшествия

Пьяный мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро

Сотрудник полиции получил ножевое ранение на станции московского метро "Савеловская".
ТАСС 04:14
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