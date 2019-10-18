с чего всё началось

Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.

Происшествия В Орле в больницу доставили истощённую девочку В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.

Политика В правительстве назвали странными слова Лукашенко о барьерах России В правительстве России указали на странность заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно «сдерживающих мер» со стороны России в отношении некоторых белорусских товаров.

Политика Горбачев рассказал об обращении к Путину Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.

Происшествия В МВД сообщили детали дела сбитого полицейским под Кировом мальчика По словам начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергея Баранцева, сбивший выехавшего на велосипеде на дорогу ребёнка сотрудник полиции в момент ДТП был трезв и пытался оказать пострадавшему первую помощь.

Армия и оружие Минобороны назвало главную задачу созданной Путиным военной компании В указе о создании ВСК, подписанном Путиным 18 октября, говорится, что компания создается для «обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции и капремонта объектов военной и социальной инфраструктуры».

Политика Захарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах.

Общество Sberbank CIB: россияне злоупотребляют яйцами Житель России в среднем съедает в год 280 яиц, что превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8%, выяснили аналитики Sberbank CIB.

Шоу-бизнес Светлана Лобода отметила свой день рождения Свое 37-летие певица отметила в Санкт-Петербурге, поздравить ее пришли как члены ее команды, так и немецкий музыкант, лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн.