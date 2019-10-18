Футбол

Газета.RuГазета.RuУЕФА решил разводить команды России и Косово

Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
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«Принимая во внимание все риски, связанные с безопасностью на матчах между командами из России и Косово, группа решила, что команды из этих двух стран будут разводиться во время жеребьевок любых будущих соревнований UEFA до дальнейшего уведомления», - сообщает пресс-служба UEFA
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