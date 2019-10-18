Футбол
Мой БрянскУЕФА решил разводить команды России и Косово
Решение приняли на заседании чрезвычайной группы УЕФА. Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) было принято решение о разведении команд России и Косово на жеребьевках всех турниров под эгидой организации, сообщает РИА Новости.
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Тарханов: «УЕФА, разводя команды России и Косово, остерегается возможных конфликтов»
ProstoProSportвчера в 14:59
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