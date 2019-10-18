Футбол

Мой БрянскМой БрянскУЕФА решил разводить команды России и Косово

Решение приняли на заседании чрезвычайной группы УЕФА. Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) было принято решение о разведении команд России и Косово на жеребьевках всех турниров под эгидой организации, сообщает РИА Новости.
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УЕФА решил разводить команды России и Косово

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