Футбол
Бомбардир.руУЕФА собирается расширить высший дивизион Лиги наций до 16 команд
По информации Associated Press, если реформа будет проведена, в высшем дивизионе останутся команды, вылетевшие по итогам прошлого розыгрыша. Речь идет о сборных Германии, Хорватии, Польши и Исландии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
УЕФА расширит высший дивизион Лиги наций до 16 команд. Германия и Хорватия не вылетят
Sports.ruвчера в 13:20
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 05:10, Вашингтон
Происшествия
СК возбудил дело после подрыва моста в Луганске
RT на русском 03:26
ЖКХ
В ЕАО ввели режим ЧС из-за неготовности к отопительному сезону
Режим чрезвычайной ситуации ввели в нескольких муниципалитетах Еврейской автономии из-за сложностей, возникших при подготовке к отопительному сезону.
Российская газета вчера в 21:45
Энергетика
Дания будет вынуждена разрешить строительство «Северного потока-2»
Соответственно, если Дания хочет следовать этому плану, то ей необходимо разрешить строительство российского газопровода на своей территории.
Госновости 22 сентября в 15:41
Армия и оружие
В Чечне открыли памятник «Защитникам России»
Это Кавказ вчера в 10:56
Здоровье
Учёные нашли опасный яд в российских продуктах с пальмовым маслом
В продуктах с пальмовым маслом, которые продаются в каждом магазине страны и поставляются в образовательные учреждения, чешские эксперты обнаружили глицидиловые эфиры (GE), содержащиеся в техническом пальмовом масле.
Бел.Ру 04:14
Транспорт
«Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке
В августе-сентябре было зафиксировано семь случаев превышения вертикальных нагрузок на шасси SSJ при взлетах и посадках.
Коммерсантъ вчера в 18:07
Технологии
В России появится идентификация мобильных абонентов по лицу и голосу
Российские сотовые операторы начали работу над созданием системы удаленной идентификации абонентов по лицу и голосу.
Lenta.ru 00:00
Политика
Актер «Квартала 95» сообщил об усталости Зеленского от президентства
Газета.Ru вчера в 21:00
Футбол
«Алания» опубликовала промо-ролик к матчу с ЦСКА
«Алания» в преддверии матча 1/16 финала Олимп-Кубка России с ЦСКА опубликовала промо-ролик.
Спорт-Экспресс 04:06
Происшествия
Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой
Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.
РБК 03:03
Политика
Зеленский надеется на скорую встречу «нормандской четверки»
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что предстоящая встреча в «нормандском формате» будет посвящена конкретным вопросам и станет сложной.
REGNUM 05:01
Шоу-бизнес
Жена Эммануила Виторгана призналась, что скрывала рак
57-летняя супруга артиста сохраняет цветущий вид, но мало кому известно, что в девяностые годы у нее был рак молочной железы.
Телепрограмма вчера в 06:07
Футбол
«Вест Хэм» победил «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Ярмоленко
Голами в ворота манкунианцев отметились украинский нападающий Андрей Ярмоленко и защитник Аарон Крессуэлл.
Sport24.ru 22 сентября в 10:57
Футбол
Месси стал лучшим игроком ФИФА, опередив Роналду и ван Дейка
Well deserved! 👏🎉🎊 Read more here 👉 co/LR4DYYHZXA#TheBestAwards #OneStage pic. twitter. com/TZ4RDvcBPr – FIFPRO September 23, 2019 Лучшим игроком 2019 года ФИФА признан Месси.
Спорт день за днем вчера в 15:58
Происшествия
Прокуратура попросила отменить приговор участнику «Нового величия»
Прокуратура попросила Московский городской суд отменить приговор Павлу Ребровскому, осужденному на 2,5 года колонии по делу «Нового величия».
Lenta.ru 04:48
Футбол
СМИ сообщили об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022 в Катаре
Сборную России могут не допустить к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает Newsweek.
РБК 04:54
Политика
Глава Нацполиции Украины опроверг задержание экс-супруги
News.ru вчера в 13:57
Политика
В МИД отреагировали на невыдачу виз США ряду членов делегации России
Ряд членов российской делегации не получили визы США для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 04:09
Армия и оружие
Турецкие истребители совершили полет над Сирией
REGNUM вчера в 08:26
Армия и оружие
Шойгу: ракету «Калибр» модернизировали после Сирии
Ряд систем были модернизированы с учетом опыта боевого применения, другие сняты с производства - Высокоточные крылатые ракеты "Калибр" после их применения в Сирии были модернизированы.
Российская газета 22 сентября в 03:49
Кино
Последний сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми»
Заключительный сезон сериала "Игра престолов" завоевал награду телеакадемии США "Эмми", вновь став "лучшим драматическим сериалом" года, церемония вручения награды проходила в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе и транслировалась на телеканале Fox.
РИА Новости 22 сентября в 23:11
Здоровье
В Тюмени мальчика не берут в детский сад из-за отказа от Манту
В детском саду № 158 г. Тюмени разгорелся конфликт из-за отказа учреждения принять шестилетнего ребёнка после летних каникул.
Вестник 04:05
Политика
В Киеве объяснили ошибку Зеленского по отношению к России
Экс-депутат Верховной Рады Анна Герман рассказала об ошибке, которую сделал президент Украины Владимир Зеленский в отношениях Киева и Москвы, передает "112 Украина".
Газета.Ru 03:56
Кино
Джоне Хиллу предложили роль злодея в новом фильме о Бэтмене
Джона Хилл может сыграть злодея в новом фильме о Бэтмене, сейчас студия Warner Bros ведет с актером переговоры.
Афиша Daily 01:44
Гаджеты
Xiaomi представила телевизор Mi TV 4A
Китайская компания Xiaomi обнародовала серию тизер-изображений, сообщающих о скором анонсе флагманского телефона под названием Mi MIX Alpha.
Android-robot.com 21 сентября в 16:53
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru вчера в 08:51
Общество
Комиссия РАН нашла нарушения в работах кандидатов в академики
Комиссия Российской академии наук (РАН) по противодействию фальсификации научных исследований проанализировала работы кандидатов в члены-корреспонденты и академики и нашла в них нарушения.
РБК вчера в 13:59
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru вчера в 08:25