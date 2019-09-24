Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руУЕФА собирается расширить высший дивизион Лиги наций до 16 команд

По информации Associated Press, если реформа будет проведена, в высшем дивизионе останутся команды, вылетевшие по итогам прошлого розыгрыша. Речь идет о сборных Германии, Хорватии, Польши и Исландии.
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УЕФА расширил высший дивизион Лиги наций

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Три дивизиона Лиги наций будут расширены до 16 команд

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В новой Лиге наций Россия сыграет во втором дивизионе

Спорт-Экспрессвчера в 15:00

УЕФА изменил формат Лиги наций

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Sportbox.RUвчера в 14:28

Три дивизиона Лиги наций будут расширены до 16 команд

Sport24.ruвчера в 15:07

УЕФА думает над реформой Лиги наций

Советский спорт23 сентября в 07:55
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 13:14, Вашингтон
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Президент мюнхенской "Баварии" Ули Хёнесс выступил в защиту вратаря клуба Мануэля Нойера, передает Sport Bild.
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Лавров: Россия не собирается нарушать мораторий на ядерные испытания

Выступая на 11-й конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ в Нью-Йорке, глава российской дипломатии отметил, что РФ будет придерживаться моратория на ядерные испытания, если остальные страны также будут его соблюдать, передает РИА "Новости".
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Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей

Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
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Сын Меган Маркл и принца Гарри появился на публике в ЮАР

Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи появился на публике во время турне родителей по Южно-Африканской Республике (ЮАР), об этом 25 сентября сообщает Associated Press.
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Общество

Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября

До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
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Зеленский опубликовал первое совместное фото с Трампом

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США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
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Представлен обновленный внедорожник Nissan Patrol 2020

Японская компания Nissan представила обновленный Nissan Patrol.
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У Boeing 767 загорелась стойка шасси при посадке в Барнауле

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В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

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Муфтий Москвы призвал узаконить многоженство

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В порту норвежского Тромсё загорелся российский траулер

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Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» выступили против «Джокера»

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Производитель Барби выпустил гендерно-нейтральную куклу

Производитель игрушек компания Mattel выпустила новую модель куклы Барби.
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Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства

РИА Новости вчера в 08:00
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В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского

Ленинский районный суд Оренбурга арестовал настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе Николая Стремского до 12 ноября.
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Футбол

Алания — ЦСКА 1:3

В матче 1/16 финала ЦСКА во Владикавказе победил "Аланию" – 3:1. Два гола забил Такума Нисимура.
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Вячеслав Чепурченко высказался о 2-м сезоне сериала «Жуки»

Главные роли в сериале блестяще сыграли Вячеслав Чепурченко, известный по проекту «Измены», а также пока новые для зрителей лица - Павел Комаров и Вадим Дубровин.
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Опубликовано первое фото убийцы Михаила Круга

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В выходные на Землю обрушится магнитная буря

В предстоящие выходные, 28 и 29 сентября, на Земле ожидается магнитная буря.
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Находящаяся в больнице Анастасия Заворотнюк написала завещание

Тяжелобольная раком актриса Анастасия Заворотнюк написала завещание прямо в больничной палате, сообщает издание "Дни.ру".
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Госдума одобрила законопроект о поиске пропавших с помощью геолокации

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об использовании данных геолокации для поиска пропавших.
RT на русском 12:33
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Школьного завуча осудили за смерть ученицы от истощения на каникулах

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