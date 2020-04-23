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Чемпионат Европы по футболу сохранит название ЕВРО-2020, несмотря на перенос турнира на 2021 год. Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба Европейской футбольной ассоциации (УЕФА).
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Александер Чеферин
Когда нам пришлось принимать срочное решение о переносе ЕВРО-2020, мы всегда учитывали влияние этого решения на женский чемпионат Европы-2021. Перенос женского ЕВРО на следующий год обеспечивает, чтобы наш главный женский турнир был единственным крупным футбольным соревнованием летом.
— Александер Чеферин, словенский юристРИА Новости 07:43

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