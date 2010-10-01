Коронавирус

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаУЕФА установил дедлайн для завершения национальных чемпионатов

Дедлайн на завершение текущего сезона в европейских футбольных лигах установило руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), 23 апреля сообщает Sport Mediaset. По итогам заседания руководства УЕФА было принято решение завершить текущий сезон в национальных лигах до 3 августа.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Чемпионат России может вернуться в середине июня. Реально доиграть в четырех городах, но без зрителей

Матч ТВ14:03

УЕФА просит лиги доиграть сезон до августа, можно с плей-офф вместо туров. Хотя разделить места могут и без матчей (особые случаи)

Sports.ru11:45

В УЕФА готовы рассмотреть альтернативные варианты завершения сезона в виде плей-офф или мини-турниров

Спорт-Экспресс08:01

УЕФА назвал крайние сроки завершения национальных чемпионатов

Soccer.ru08:06

УЕФА установил крайний срок завершения национальных чемпионатов

Чемпионат07:53

Европейские лиги должны быть доиграны до 3 августа

ODDS.ru08:05

УЕФА установил крайний срок завершения национальных чемпионатов

Sport.ru08:44
Показать все источники
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 16:32, Ашберн
Общество

Минобрнауки назвало дату начала нового учебного года

Напомним, что Минобрнауки с 16 марта рекомендовало вузам перейти на удаленное обучение, чтобы препятствовать распространению COVID-19.
RuNews24.ru вчера в 06:22
98
Экономика

Кабмин утвердил программу льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о программе льготной ипотеки.
Газета.Ru 15:26
18
Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
1K
Общество

Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам

Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия 08:18
50
Общество

Эксперт предупредил о возможном скачке заражений коронавирусом

Резкое увеличение числа заражений коронавирусом возможно на следующей неделе, пишет ТАСС со ссылкой на врача-педиатра, инфекциониста, вакцинолога Евгения Тимакова.
Газета.Ru 16:10
1
Политика

МИД Украины запустил кампанию по правке «Википедии» о России

В рамках кампании планируется привлечь «как можно больше людей к наполнению „Википедии“ информацией об Украине».
Телеканал 360° вчера в 22:02
25
Общество

В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте

В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы).
РБК 15:40
639
Политика

Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции

В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
2,7K
Общество

Маникюрные салоны вновь откроются в Тверской области – губернатор

Маникюрные салоны вновь откроются в Тверской области, но при условии соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических норм.
АиФ Тверь 14:30
13
Общество

В ВОЗ назвали оптимистичной ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве в последние три дня вызывает осторожный оптимизм, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Известия 14:43
1
Общество

Лидеры ЕС утвердили программу помощи экономике на €540 млрд

Лидеры 27 стран - членов Евросоюза (ЕС) утвердили экстренную программу помощи европейской экономике объемом в €540 млрд, которая будет запущена 1 июня.
ТАСС 14:13
Происшествия

В Ленобласти автомобиль сбил женщину и трех детей

Автомобиль ВАЗ сбил женщину и трех детей на трассе в Ленинградской области, все пострадавшие госпитализированы, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
ТАСС 13:25
1
Технологии

«ВКонтакте» объединят с госплатформой для дистанционного обучения

Как сообщает издание "КомерсантЪ" со ссылкой на Сергея Кравцова, главу Минпросвещения, в соцсети даже появится раздел с образовательной информацией, одобренной государством.
RuNews24.ru 05:27
31
Авто

Новый пикап Hyundai станет массовым автомобилем

Hyundai Santa Cruz станет массовой глобальной моделью. Предварительная цена пикапа - от 25 тыс. долларов (1,8 млн. рублей).
Новые автомобили 13:03
1
Авто

Chevrolet начала продавать модель, которая дешевле Lada Granta

Для сравнения, самая дешевая версия LADA Granta в Казахстане стоит 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
Автоновости дня вчера в 09:21
69
Шоу-бизнес

Анна Семенович определила минимальный заработок для мужчины

Певица Анна Семенович рассказала о минимальном заработке для своего мужчины.
Lenta.ru 09:51
2
Кино

Джеймс Ганн назвал топ-10 самых недооцененных сериалов последних лет

Режиссер "Стражей Галактики" Джеймс Ганн назвал десять самых недооцененных сериалов последних лет. Свой список он опубликовал в Twitter.
Piter.tv 09:06
5
Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
3,2K
Шоу-бизнес

Марат Башаров заснял на видео скандал с бывшей супругой

Актер решил заснять на видео скандал с бывшей супругой, которая обвинила его в злоупотреблении спиртным.
Дни24 05:25
4
Общество

Названы «лучший друг» и «худший враг» коронавируса

Белоусов объяснил, что мембрана клетки представляет собой липидный бислой, главным врагом которого является мыло или любое другое моющее средство — они убивают вирус мгновенно.
РИА Новости 11:11
19
Общество

Вассерман анонсировал воссоединение СССР после пандемии коронавируса

Известный российский и украинский политолог Анатолий Вассерман рассказал о том, как может измениться мир после пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 08:41
1
Общество

Минтруд рекомендовал закрыть на карантин организации соцобслуживания

Минтруд рекомендовал закрыть в регионах России на полный карантин стационарные организации соцобслуживания вместе с сотрудниками, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
РИА Новости 07:54
213
Общество

Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок

Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Продуктовые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19.
Коммерсантъ 08:12
171
Политика

Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России

Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению.
РИА Новости 13:21
57
Шоу-бизнес

В приложении Tik Tok нашли двойника Ольги Бузовой

"Копию" певицы нашли в популярном приложении для записи коротких роликов Tik Tok.
Дни24 04:38
20
Кино

Майкл Мэндо может вернуться к роли Вааса

Культуромания вчера в 15:29
5
Общество

Власти Москвы не хотят сценария с введением войск в период карантина

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы не хотят сценария с введением войск в городе в рамках режима самоизоляции.
Газета.Ru 11:50
4,2K
Общество

Источник назвал июнь крайним сроком карантина в России

Карантин и самоизоляция в России не продлятся дольше июня, сообщил Дождю источник, близкий к оперативному штабу по противодействию коронавирусу в России.
Дождь 11:21
4
Биатлон

Драчев и члены правления СБР сохранят свои посты до новых выборов

Действующий президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев и члены правления организации сохранят свои посты до внеочередной отчетно-выборной конференции.
ТАСС Спорт 05:23
1
Происшествия

В МВД опровергли данные о коронавирусе у главы УВД по метро Москвы

Начальник УВД на Московском метрополитене Шамиль Сибанов сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19, заявили в столичном главке МВД России.
RT на русском 10:44
2
Как работают Яндекс.Новости?
Главное