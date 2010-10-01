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Происшествия В Ленобласти автомобиль сбил женщину и трех детей Автомобиль ВАЗ сбил женщину и трех детей на трассе в Ленинградской области, все пострадавшие госпитализированы, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и области. 1

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