Коронавирус
ИА Красная ВеснаУЕФА установил дедлайн для завершения национальных чемпионатов
Дедлайн на завершение текущего сезона в европейских футбольных лигах установило руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), 23 апреля сообщает Sport Mediaset. По итогам заседания руководства УЕФА было принято решение завершить текущий сезон в национальных лигах до 3 августа.
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 16:32, Ашберн
Общество
Минобрнауки назвало дату начала нового учебного года
Напомним, что Минобрнауки с 16 марта рекомендовало вузам перейти на удаленное обучение, чтобы препятствовать распространению COVID-19.
RuNews24.ru вчера в 06:22
Экономика
Кабмин утвердил программу льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о программе льготной ипотеки.
Газета.Ru 15:26
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Общество
Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам
Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия 08:18
Общество
Эксперт предупредил о возможном скачке заражений коронавирусом
Резкое увеличение числа заражений коронавирусом возможно на следующей неделе, пишет ТАСС со ссылкой на врача-педиатра, инфекциониста, вакцинолога Евгения Тимакова.
Газета.Ru 16:10
Политика
МИД Украины запустил кампанию по правке «Википедии» о России
В рамках кампании планируется привлечь «как можно больше людей к наполнению „Википедии“ информацией об Украине».
Телеканал 360° вчера в 22:02
Общество
В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте
В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы).
РБК 15:40
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
Общество
Маникюрные салоны вновь откроются в Тверской области – губернатор
Маникюрные салоны вновь откроются в Тверской области, но при условии соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических норм.
АиФ Тверь 14:30
Общество
В ВОЗ назвали оптимистичной ситуацию с коронавирусом в Москве
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве в последние три дня вызывает осторожный оптимизм, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Известия 14:43
Общество
Лидеры ЕС утвердили программу помощи экономике на €540 млрд
Лидеры 27 стран - членов Евросоюза (ЕС) утвердили экстренную программу помощи европейской экономике объемом в €540 млрд, которая будет запущена 1 июня.
ТАСС 14:13
Происшествия
В Ленобласти автомобиль сбил женщину и трех детей
Автомобиль ВАЗ сбил женщину и трех детей на трассе в Ленинградской области, все пострадавшие госпитализированы, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
ТАСС 13:25
Технологии
«ВКонтакте» объединят с госплатформой для дистанционного обучения
Как сообщает издание "КомерсантЪ" со ссылкой на Сергея Кравцова, главу Минпросвещения, в соцсети даже появится раздел с образовательной информацией, одобренной государством.
RuNews24.ru 05:27
Авто
Новый пикап Hyundai станет массовым автомобилем
Hyundai Santa Cruz станет массовой глобальной моделью. Предварительная цена пикапа - от 25 тыс. долларов (1,8 млн. рублей).
Новые автомобили 13:03
Авто
Chevrolet начала продавать модель, которая дешевле Lada Granta
Для сравнения, самая дешевая версия LADA Granta в Казахстане стоит 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
Автоновости дня вчера в 09:21
Шоу-бизнес
Анна Семенович определила минимальный заработок для мужчины
Певица Анна Семенович рассказала о минимальном заработке для своего мужчины.
Lenta.ru 09:51
Кино
Джеймс Ганн назвал топ-10 самых недооцененных сериалов последних лет
Режиссер "Стражей Галактики" Джеймс Ганн назвал десять самых недооцененных сериалов последних лет. Свой список он опубликовал в Twitter.
Piter.tv 09:06
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
Шоу-бизнес
Марат Башаров заснял на видео скандал с бывшей супругой
Актер решил заснять на видео скандал с бывшей супругой, которая обвинила его в злоупотреблении спиртным.
Дни24 05:25
Общество
Названы «лучший друг» и «худший враг» коронавируса
Белоусов объяснил, что мембрана клетки представляет собой липидный бислой, главным врагом которого является мыло или любое другое моющее средство — они убивают вирус мгновенно.
РИА Новости 11:11
Общество
Вассерман анонсировал воссоединение СССР после пандемии коронавируса
Известный российский и украинский политолог Анатолий Вассерман рассказал о том, как может измениться мир после пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 08:41
Общество
Минтруд рекомендовал закрыть на карантин организации соцобслуживания
Минтруд рекомендовал закрыть в регионах России на полный карантин стационарные организации соцобслуживания вместе с сотрудниками, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
РИА Новости 07:54
Общество
Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок
Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Продуктовые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19.
Коммерсантъ 08:12
Политика
Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России
Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению.
РИА Новости 13:21
Шоу-бизнес
В приложении Tik Tok нашли двойника Ольги Бузовой
"Копию" певицы нашли в популярном приложении для записи коротких роликов Tik Tok.
Дни24 04:38
Кино
Майкл Мэндо может вернуться к роли Вааса
Культуромания вчера в 15:29
Общество
Власти Москвы не хотят сценария с введением войск в период карантина
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы не хотят сценария с введением войск в городе в рамках режима самоизоляции.
Газета.Ru 11:50
Общество
Источник назвал июнь крайним сроком карантина в России
Карантин и самоизоляция в России не продлятся дольше июня, сообщил Дождю источник, близкий к оперативному штабу по противодействию коронавирусу в России.
Дождь 11:21
Биатлон
Драчев и члены правления СБР сохранят свои посты до новых выборов
Действующий президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев и члены правления организации сохранят свои посты до внеочередной отчетно-выборной конференции.
ТАСС Спорт 05:23
Происшествия
В МВД опровергли данные о коронавирусе у главы УВД по метро Москвы
Начальник УВД на Московском метрополитене Шамиль Сибанов сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19, заявили в столичном главке МВД России.
RT на русском 10:44