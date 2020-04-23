Коронавирус
ИА Красная ВеснаУЕФА установил дедлайн для завершения национальных чемпионатов
Дедлайн на завершение текущего сезона в европейских футбольных лигах установило руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), 23 апреля сообщает Sport Mediaset. По итогам заседания руководства УЕФА было принято решение завершить текущий сезон в национальных лигах до 3 августа.
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В УЕФА готовы рассмотреть альтернативные варианты завершения сезона в виде плей-офф или мини-турниров
Спорт-Экспрессвчера в 08:01
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WomanHit.ru 22 апреля в 11:19
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Соболев описал «Спартак» в трёх словах
Soccer.ru 22 апреля в 18:39
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Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок
Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Продуктовые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19.
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Француз отредактировал описание своего профиля в Instagram. «Застрял дома с женой и двумя психами», — написал Фуркад.
Спорт-Экспресс вчера в 17:20
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Врач назвал преимущество алкоголиков в борьбе с коронавирусом
Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о шансах алкоголиков и наркоманов противостоять заражению коронавирусом.
ToDay News Ufa вчера в 08:46
Армия и оружие
Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта
Иран уничтожит американские военные корабли, угрожающие безопасности страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, передает Reuters.
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По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 22 апреля в 14:03
Политика
Трамп считает, что сообщения о плохом здоровье Ким Чен Ына некорректны
Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения о плохом здоровье северокорейского лидера Ким Чен Ына не соответствует действительности, он надеется, что так оно и есть.
РИА Новости вчера в 19:19
Общество
Седьмой заразившийся коронавирусом умер в Псковской области
В Псковской области скончался ещё один человек, заражённый коронавирусом, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
АиФ Псков вчера в 17:33
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Российским дипломатам удалось отыскать только 42 школьников, ранее застрявших на территории США, передает РИА Новости.
Радио Sputnik вчера в 09:30
Общество
Собянин считает, что разрешать прогулки москвичам еще рано
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пока рано разрешать прогулки москвичам в условиях самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 12:55
Экономика
Спрогнозированы сроки исчерпания резервов России
Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Министерства финансов могут быть исчерпаны чуть более чем за два года.
Lenta.ru вчера в 22:06
Происшествия
Загорелось здание Кемеровского президентского кадетского училища
Пресс-служба губернатора региона сообщила, что на территории училища загорелась крыша строящегося объекта.
ИА Красная Весна 00:03
Экономика
Число задолжавших по микрозаймам россиян увеличилось почти вдвое
Число задолжавших микрофинансовым организациям (МФО) россиян увеличилось почти вдвое.
Lenta.ru 00:05
Происшествия
Число заразившихся коронавирусом жителей Хакасии превысило 100
Сегодня, 24 апреля, ещё у 3 жителей Хакасии подтвердился коронавирус. Все заболевшие – из Алтайского района.
Московский Комсомолец Хакасия вчера в 23:27
Происшествия
В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице
За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ вчера в 04:59
Общество
Редакция «Ведомостей» выпустила заявление с критикой нового главреда
Редакция газеты «Ведомости» выпустила публикацию, в которой раскритиковала действия нового исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова.
Телеканал RTVI вчера в 07:57
Политика
В Совфеде допустили пересмотр закона о контрсанкциях
Совет Федерации создал рабочую группу, которая займется пересмотром законодательства с учетом влияния пандемии коронавируса.
РБК вчера в 21:37
Происшествия
В Новосибирской области загорелись 15 дачных домов
Пятнадцать дачных домов, по уточненным данным, загорелись в Мошковском районе Новосибирской области, проводится наращивание сил для тушения пожара, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 05:35
Общество
В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте
В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы).
РБК вчера в 15:40
Наука
Продукты, которые бодрят не хуже кофе
Фрукты богаты бором, который тоже насыщает организм бодростью. Съедайте с утра хотя бы один плод, чтобы отказаться от вредного кофе.
Говорит Уфа 21 апреля в 01:14
Киберспорт
В Call of Duty: Modern Warfare снова пройдут бесплатные выходные
В Call of Duty: Modern Warfare вновь пройдут бесплатные выходные в мультиплеере, доступ предоставится через королевскую битву Call of Duty: Warzone.
The GEEK вчера в 14:05
Технологии
Официально открыт новый диапазон частот для Wi-Fi — 6 ГГц
Новый спектр в четыре раза превышает объем пространства, уже доступного для маршрутизаторов и других устройств, поэтому он даст гораздо большую пропускную способность и, как следствие, намного меньше помех Ожидается, что устройства начнут поддерживать Wi-Fi 6 ГГц к концу 2020 года, поэтому его внедрение уже не за горами.
Хайтек вчера в 12:04
Технологии
Данные миллионов пользователей смартфонов оказались под угрозой
Информация десятков миллионов пользователей смартфонов, работающих на операционной системе Android, оказалась под угрозой.
ToDay News Ufa вчера в 01:36
Политика
Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции
Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
Общество
Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября
Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране.
ТАСС 22 апреля в 05:01
Политика
Помпео вновь высказался о неразглашении Китаем данных о коронавирусе
Госсекретарь США Майк Помпео вновь высказался о том, что китайские власти предположительно сокрыли информацию о вспышке нового коронавируса.
Известия вчера в 23:10
Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали молодую миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа
Фанаты самой молодой миллиардерши, американской модели Кайли Дженнер шокированы фотографией, где девушка запечатлена без макияжа.
Mockva.ru 22 апреля в 22:10
Политика
Горбачев назвал виновников срыва перестройки
Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
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