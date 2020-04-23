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ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаУЕФА установил дедлайн для завершения национальных чемпионатов

Дедлайн на завершение текущего сезона в европейских футбольных лигах установило руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), 23 апреля сообщает Sport Mediaset. По итогам заседания руководства УЕФА было принято решение завершить текущий сезон в национальных лигах до 3 августа.
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