Коронавирус

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаУЕФА установил дедлайн для завершения национальных чемпионатов

Дедлайн на завершение текущего сезона в европейских футбольных лигах установило руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), 23 апреля сообщает Sport Mediaset. По итогам заседания руководства УЕФА было принято решение завершить текущий сезон в национальных лигах до 3 августа.
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Как будем доигрывать футбольный сезон? Плей-офф? Или разобьем чемпионаты на мелкие группы? Давайте решать!

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УЕФА установил крайний срок завершения национальных чемпионатов

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УЕФА установил крайний срок завершения национальных чемпионатов

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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 18:02, Ашберн
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов не исключает, что летом либо главный тренер команды Юрий Семин, либо гендиректор клуба Василий Кикнадзе покинут свои посты.
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Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве.
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«21 самолёт-разведчик и шесть разведывательных БПЛА вели воздушную разведку вдоль границ и сопровождались российскими РЛС», — говорится в сообщении газеты.
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В России уже более 60 тысяч человек заразились коронавирусом, и долгожданное плато, после которого специалисты ожидают спад эпидемии, до сих пор не наступило.
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Результаты вскрытия умерших от коронавируса людей в Германии и Швейцарии говорят о наличии у них других заболеваний, заявил судмедэксперт из Гамбурга Клаус Пюшель, 22 апреля сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.
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Зинченко раскритиковал власти Великобритании из-за коронавируса

Футболист английского "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко раскритиковал власти Великобритании из-за того, что они поздно ввели карантин.
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В Калининградской области заразились коронавирусом 43 медика

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В «Динамо» рассказали о состоянии легендарного хоккеиста Мальцева

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