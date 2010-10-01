Коронавирус
ИА Красная ВеснаУЕФА установил дедлайн для завершения национальных чемпионатов
Дедлайн на завершение текущего сезона в европейских футбольных лигах установило руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), 23 апреля сообщает Sport Mediaset. По итогам заседания руководства УЕФА было принято решение завершить текущий сезон в национальных лигах до 3 августа.
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Бывший тренер «Локомотива» и сборной России Анатолий Бышовец назвал лучшего российского футболиста на данный момент.
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Собянин заявил о нарастающей проблеме коронавируса в Москве
Проблема с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве не уходит, а нарастает.
RT на русском 11:23
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Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
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Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют зрителям секреты
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В Петербурге работник банка украл у пенсионера 30 миллионов рублей
В Петербурге менеджера по работе с VIP-клиентами одного из городских банков заподозрили в мошенничестве и обмане пожилого клиента, который потерял более 30 миллионов рублей.
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Общество
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Коммерсантъ 12:35
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Мишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра Минпромторга Дмитрия Овсянникова, который ранее был исключен из партии «Единая Россия» за грубое поведение в аэропорту Ижевска.
Коммерсантъ 13:32
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Bimru.ru 02:06
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Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок
Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Продуктовые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19.
Коммерсантъ 08:12
Политика
Россия вернула в МИД Украины две ноты по Крыму
Российское Министерство иностранных дел на текущей неделе вернуло Украине две ноты протеста, которые были направлены Киевом.
RT на русском 10:25
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Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита
Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита Роспотребнадзор объявил, как должны работать рестораны и кафе на каждом этапе преодоления пандемии.
Коммерсантъ 11:11
Культура
Чулпан Хаматова ответила на критику сериала «Зулейха открывает глаза»
Исполнительница главной роли в сериале Зулейха открывает глаза ответила критикам сериала, который стартовал 13 апреля на России 1.
iReactor 03:59
Авто
В России открылся автосалон новых советских машин
Москва, 23 апреля 2020, 10:47 — REGNUM Автосалон новых советских машин открылся в Рязани.
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Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
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Волочкова заявила, что осталась без денег
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
Общество
В Липецкой области могут возобновить работу непродовольственные магазины
Липецк, 23 апреля 2020, 19:39 — REGNUM В Липецкой области после 27 апреля не исключено возобновление работы непродовольственных магазинов, но окончательное решение пока не принято.
REGNUM 12:39
Авто
На техосмотре владельцы легковых автомобилей сэкономят 1,5 млрд рублей
Новые правила прохождения техосмотра, принимаемые для минимизации издержек бизнеса и граждан в этой сфере, позволят владельцам легковых автомобилей сэкономить 1,5 млрд рублей за 3 года, а владельцам автобусов – 350 млн рублей за 5 лет.
Автоновости дня вчера в 03:10
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КС Молдавии приостановил получение российского кредита
Конституционный суд Молдавии приостановил закон о получении от России кредита в €200 млн, пишет пресс-служба суда.
Газета.Ru 13:21
Финансы
Индекс РТС превысил 1100 пунктов
На 16:00 мск индекс РТС находился на отметке в 1098,5 пункта (+3,1%), а индекс Мосбиржи - на уровне 2595,59 пункта (+0,9%).
ТАСС 08:48
Происшествия
В Ярославской области обрушился пешеходный мост
Посёлок городского типа Борисоглебский, Ярославская область, 22 апреля 2020, 16:38 — REGNUM В поселке Борисоглебский Ярославской области произошло обрушение пролета пешеходного моста через реку Устье.
REGNUM вчера в 09:38
Экономика
США заподозрили Россию в игре на обвале нефти
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США с помощью Госдепартамента и ФБР начала расследование по поводу ставок на цены на нефть, с помощью которых трейдеры заработали сотни миллионов долларов, сообщает Bloomberg.
Lenta.ru 02:40
Наука
Кофе влияет на восприятие вкуса человека
Evo-rus.com 01:35
Общество
В московском транспорте начнут штрафовать за нарушение дистанции
Контролеры и полиция в Москве начали проводить рейды по выявлению нарушений социальной дистанции в 1,5 м в общественном транспорте, за несоблюдение которой будут штрафовать в размере 5 тыс. рублей.
Известия 13:18
Авто
240 машин финансового мошенника продадут на аукционе
Все средства, которые будут выручены с реализации коллекции мошенника, уйдут на оплату долговых обязательств.
CarsWeek.ru 12:19
Здоровье
Эпидемиолог спрогнозировал шесть-семь месяцев пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса продлится не менее шести месяцев, если считать с ее начала, считает глава отдела Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, подразделение Института вирусологии им. Ивановского Александр Бутенко.
Интерфакс 11:13
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20