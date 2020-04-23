На заседании исполнительного комитета УЕФА, которое состоялась сегодня, 23 апреля, был назван крайний срок, к которому должны быть завершены все внутренние чемпионаты, сообщает Sport Mediaset. По данным источника, все внутренние первенства должны быть доиграны не позднее 3 августа.

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