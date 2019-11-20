Футбол

ТК ЗвездаТК ЗвездаUEFA утвердил корзины для жеребьевки на Евро-2020

UEFA утвердил составы корзин для жеребьевки группового этапа чемпионата Европы по футболу - 2020.
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Дьявольски хороши

Российская газета20 ноября в 10:57

Кто вышел на Евро-2020, расклады на жеребьёвке, инфографика

Чемпионат20 ноября в 01:00

УЕФА утвердил корзины для жеребьевки Евро-2020: уже известны 2 из 3 соперников России по группе

Sport24.ru20 ноября в 08:12

Россия попала во вторую корзину жеребьевки Евро-2020, Украина — в первую

Спорт-Экспресс20 ноября в 08:23

Рейтинг Евро-2020 от Лукомского: Бельгия – лучшая, Италия выше Франции, а Россия – Украины

Sports.ru20 ноября в 03:31

УЕФА утвердил корзины для жеребьёвки Евро-2020: России точно сыграет с Бельгией и Данией

Sport.ru20 ноября в 09:14

Определены 20 из 24 участников Евро-2020

Матч ТВ19 ноября в 17:23
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Футбол

Икарди совершил 11 голевых действий в 11 матчах за «ПСЖ»

Бомбардир.ру 01:52
Футбол

Джикия вошел в топ-100 лучших игроков квалификации Евро-2020

Единственным футболистом сборной России, попавшим в топ-100, стал защитник Георгий Джикия, который набрал 956 очков и занял 69-е место.
Спорт-Экспресс 21 ноября в 04:45
Общество

Польша экстрадировала в РФ экс-главу НПО «Космос»

Бывший владелец корпорации НПО "Космос" Андрей Черняков обвиняется в мошенничестве на сумму почти 17 миллиардов рублей и в хищении 30 миллиардов кредитных рублей Банка Москвы.
Pravda.Ru вчера в 10:04
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru вчера в 03:15
Политика

Лавров назвал условие заключения мирного договора с Японией

Газета.Ru 00:49
Общество

Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение

«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
REGNUM вчера в 22:45
Политика

Депутат Госдумы предложил отправить Украине «посылочку из унитазов»

Толстой отметил, что на кораблях «никто ничего не брал», однако в случае необходимости в России могут собрать украинским коллегам «какую-нибудь посылочку из унитазов».
Известия 02:10
Общество

Перемещения российских автомобилей отследят

В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
Lenta.ru вчера в 22:19
Политика

Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
РИА Новости вчера в 17:23
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
ТАСС вчера в 13:01
Общество

Victoria’s Secret официально объявила об отмене своего ежегодного шоу

Американская компания L Brands, владелец бренда нижнего белья Victoria's Secret, официально объявила об отмене ежегодного Victoria's Secret Fashion Show, сообщает журнал Fortune.
Ведомости 21 ноября в 18:52
Общество

Вассерман высказался о планах Ротару выступить в России

Известия вчера в 16:17
Футбол

Жозе Моуринью: «В моих прежних клубах боялись владельца „Тоттенхэма“»

Новый главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью отметил авторитет президента клуба Даниэля Леви.
Sportbox.RU вчера в 18:59
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Redmi Note 8 Pro получил больше памяти

Изначально модель Redmi Note 8 Pro вышла в версиях с 6 Гбайт и 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 64 Гбайт и 128 Гбайт соответственно.
3DNews 20 ноября в 02:19
Фигурное катание

Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Россиянка Алёна Косторная установила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.
RT на русском вчера в 04:11
Шоу-бизнес

63-летняя Наталья Андрейченко сильно постарела

Андрейченко подала в суд на собственного сына.
Комсомольская правда вчера в 10:38
Политика

Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики России

«Очевидно, что в течение следующих трёх лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — приводит его слова на совещании по экономическим вопросам ТАСС.
RT на русском вчера в 10:36
Футбол

Тотти: если «Рома» попросит вернуться, я откажусь

Бывший футболист «Ромы» Франческо Тотти сообщил, что не вернётся в римский клуб.
Чемпионат 01:25
Культура

Александр Панайотов станет конкурентом Бузовой на «Евровидении-2020»

Слово и Дело вчера в 02:42
Спорт

Комитет WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса, соответствующего Всемирному антидопинговому кодексу.
RT на русском вчера в 23:03
Общество

Госдума запретила продавать смартфоны без российского софта

Госдума приняла закон о запрете продажи техники без российского программного обеспечения.
Lenta.ru 21 ноября в 06:28
Общество

Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок

РИА Новости вчера в 18:45
Здоровье

Врачи дали советы, как очистить легкие после курения сигарет

UfacityNews.ru 21 ноября в 07:18
Футбол

Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020

Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
Чемпионат вчера в 06:29
Происшествия

Крушение танкера в Одессе загрязнило Черное море нефтепродуктами

Содержание нефтепродуктов у берегов Одессы, где потерпел крушение танкер Delfi, превышает допустимую норму в десятки раз.
Известия вчера в 19:26
Политика

США назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии

США не будут содействовать восстановлению подконтрольных Дамаску территорий Сирии, пока не увидят "заслуживающий доверия необратимый политический процесс", заявил в Совбезе ООН спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
РИА Новости вчера в 16:54
Происшествия

В Красноярском крае автобус с пассажирами упал с моста

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное МВД, транспортное средство съехало с моста на дороге Енисейск-Пировское и упало на берег реки Тюмениха.
Российская газета вчера в 08:43
Армия и оружие

В России планируют создать группировки боевых роботов

REGNUM вчера в 21:15
Происшествия

В МВД пожаловались на «вбросы», дискредитирующие полицейских

Систематический вброс подобных материалов говорит о целенаправленной работе по дискредитации деятельности сотрудников полиции, подрыве доверия к ним, провоцирует граждан на оскорбления полицейских, совершение против них насильственных действий, — говорится в обращении на странице министерства в соцсети «ВКонтакте».
News.ru вчера в 15:05
Баскетбол

Баскетболисты ЦСКА уступили «Реалу» в матче Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА в гостях проиграли мадридскому "Реалу" в матче десятого тура регулярного чемпионата Евролиги.
РИА Новости вчера в 17:11
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