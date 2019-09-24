На вторничном заседании исполнительного комитета в словенской Любляне УЕФА утвердил название третьего еврокубка – Лига конференций. Это ни для кого не стало сюрпризом, ведь имя турнира ранее просочилось в СМИ. Дебютный розыгрыш Лиги конференций стартует в 2021 году.

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