Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессУЕФА утвердил название третьего еврокубка — Лига конференций
УЕФА официально утвердил название третьего еврокубкового турнира. Как объявил президент союза Александер Чеферин, называться соревнование будет Лига конференций. В нем будут играть команды, не попавшие в Лигу чемпионов и Лигу Европы.
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УЕФА объявил о запуске в 2021 году третьего еврокубкового турнира — Лиги конференций
Sport24.ruвчера в 15:13
УЕФА объявил о создании нового турнира. Первый розыгрыш Лиги конференций пройдет в 2021 году
Sportbox.RUвчера в 14:12
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