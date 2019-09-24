Футбол
РИА НовостиУЕФА утвердил регламент жеребьевки чемпионата Европы-2020
Исполком УЕФА утвердил регламент жеребьевки чемпионата Европы по футболу 2020 года, сообщается на сайте организации. Заседание исполкома УЕФА состоялось во вторник в Любляне. Матчи ЕВРО-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 18:48, Вашингтон
Политика
В Госдепе прокомментировали невыдачу виз США части делегации России
Соединённые Штаты «серьёзно относятся к своим обязательствам» в рамках соглашения с ООН, заявили в Госдепартаменте, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.
RT на русском 16:36
Политика
Москва ратифицировала Парижское соглашение по климату
В правительстве России, напротив, сочли Парижское соглашение более гибким инструментом, чем действовавший ранее в этой сфере Киотский протокол.
Эхо Москвы 02:30
Армия и оружие
Рухани: йеменцы унизили США своей атакой на саудовские НПЗ
Йеменцы унизили Соединённые Штаты, преодолев американские системы ПВО и поразив нефтяные объекты Саудовской Аравии, заявил иранский президент Хасан Рухани.
RT на русском 11:02
Политика
Трамп назвал условие выделения финансовой помощи Украине
Президент США подчеркнул, что приостанавливает свою финансовую помощь Украине и не будет делать это снова, пока другие страны не помогут.
DP.RU 11:10
Авто
Toyota показала новую версию Corolla TREK
Компания Toyota выпустила особую внедорожную версию Corolla Touring Sports Estate совместно с американским производителем велосипедов, компанией TREK.
Тарантас Ньюс 03:55
Политика
Верховный суд Великобритании признал решение Джонсона незаконным
Верховный суд Великобритании принял уникальное решение, возложив вину за остановку работы парламента на премьер-министра Бориса Джонсона, передает BBC.
BFM.ru 06:49
Происшествия
Путь шамана окончен. Габышев возвращается домой
Путь шамана Саши, который шел изгонять бесов из президента Владимира Путина, сообщил СМИ, что возвращается домой.
LentaChel.ru 22 сентября в 08:55
Космос
Корабли для полетов на Луну для NASA построит Lockheed Martin
Евразия Daily вчера в 21:59
Космос
Объяснена главная тайна Вселенной
Главную роль в преобладании барионного вещества над антиматерией сыграли три частицы: одна известная хигсовская частица и две еще не открытых, каждая массой около тысячи гигаэлектровольт.
Lenta.ru 17:31
Путешествия
Минкульт не стал ограничивать доступ в Царское Село туристам из Китая
Туристы из Китая являются желанными гостями для российских музеев, отдельных мер по ограничению посещения ими музея-заповедника "Царское село" вводить не планируется, заявили во вторник в Минкультуры Ранее в министерстве культуры была заслушана концепция развития музея-заповедника "Царское село".
Интерфакс 18:03
Футбол
«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
В матче 7-го тура чемпионата Франции "Монако" дома победил "Ниццу". Встреча закончилась со счетом 3:1.
Газета.Ru 17:14
Политика
Зеленский рассказал о намерении пригласить Трампа на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что намерен пригласить американского лидера Дональда Трампа с визитом в страну.
Известия 16:14
Футбол
«Барселона» дома обыграла «Вильярреал»
В матче 6-го тура чемпионата Испании "Барселона" дома победила "Вильярреал". Встреча завершилась со счетом 2:1.
Газета.Ru 17:01
Политика
В ФРГ возмущены выдачей виз жителям Донбасса с российскими паспортами
Немецкий депутат от Свободной демократической партии Рената Альт возмутилась тем, что власти ставят визы в российских паспортах, полученных жителями Донбасса, пишет Bild.
RT на русском 11:21
Футбол
Бернарду Силва удалил шутку про Менди из-за обвинений в расизме
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва решил подшутить над своим одноклубником Бенджамином Менди.
Евро-футбол.ру 22 сентября в 13:34
Политика
Мадуро объявил о визите в Россию
REGNUM вчера в 19:22
Общество
В Канаде сняли на видео схватку на шоссе двух медведей гризли
В канадской провинции Британская Колумбия записали на видео двух сражающихся на шоссе медведей гризли, сообщает NDTV.
РИА Новости вчера в 13:30
Авто
УАЗ вернул на завод первую партию УАЗ «Патриот» с «автоматом»
Первая партия, поступившая к дилерам, предназначалась не для продажи, а для статических презентаций и обучения по сервисному обслуживанию, – пояснили в компании.
Автоновости дня 07:14
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло нарушение воздушного пространства Эстонии
Как сообщает ТАСС, минобороны России опровергло заявление Эстонии о нарушении ее воздушного пространства военным российским самолетом.
Военное дело 07:35
Происшествия
Кокорин и Мамаев не приехали на суд к Протасовицкому
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не посетили заседание суда по УДО фигуранта их дела Александра Протасовицкого.
RT на русском 11:34
Шоу-бизнес
Саша Артёмова рассказала, каким родился ее ребенок от Жени Кузина
Несколько дней назад выпускница телестройки «Дом-2» Саша Артёмова впервые стала мамой.
Bimru.ru 22 сентября в 08:48
Происшествия
Эвакуация с горевшей в Тихом океане плавбазы «Петр Житников» завершена
Интерфакс вчера в 21:08
Кино
Константин Богомолов снимет Ксению Собчак в сериале про маньяка
View this post on Instagram Впереди длинный путь.🎥 A post shared by Юлия Снигирь (@yuliasnigir) on Sep 23, 2019 at 2:27am PDT По информации портала Kinopoisk.ru, в основу сценария многосерийной ленты Богомолова легла реальная история Михаила Попкова, "ангарского маньяка".
Газета Metro 02:23
Наука
Новая вакцина спасла мышей от гипервирулентного штамма клебсиеллы
Ученые из США, Австралии и Канады успешно протестировали на мышах вакцину, которая позволяет бороться со штаммом клебсиеллы, способным заражать даже людей с крепкой иммунной системой.
N+1 21 сентября в 20:02
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости 17:00
Игры
В файлах беты Call of Duty: Modern Warfare нашли упоминания 56 карт
Энтузиасты обнаружили в файлах беты Call of Duty: Modern Warfare не только множество упоминаний королевской битвы, но и перечень из 56 мультиплеерных карт грядущего шутера.
Игромания.ру вчера в 11:27