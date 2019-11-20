Футбол

Телеканал 360°Телеканал 360°UEFA утвердил составы корзин для жеребьевки группового этапа Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин при жеребьевке финальной части Евро-2020. Соперником команды России по группе В будет сборная Бельгии. Об этом сообщается на официальном сайте ассоциации.
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«Мним себя бразильцами Скандинавии, а тренер сделал нас Италией». Датчане о Евро и встрече с Россией

Sport24.ruвчера в 13:05
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Минздрав отложил введение новых правил медосмотра водителей

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В Ленинградской области мужчина обстрелял улицу из автомата

В деревне Колтуши в Ленинградской области мужчина устроил стрельбу из автомата из окна многоквартирного дома, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на главное управление МВД по региону.
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Помощник президента Белоусов назвал три рецепта роста экономики

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Путин: погибшие в Северодвинске разрабатывали уникальное оружие

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Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
RT на русском 11:26
Происшествия

Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в Одессе

Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший рейсом из Стамбула в Одессу, вечером 21 ноября совершил аварийную посадку в аэропорту прилета.
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Политика

Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии

Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.
Коммерсантъ 16:28
Экономика

Банки могут снизить ставки по выданным с помощью биометрии займам

Крупнейшие банки России могут снизить ставки по выданным с помощью биометрии займам и начать использовать удаленную идентификацию в программах лояльности.
ФАН 18:34
Политика

В МИД Белоруссии оценили налаживание связей с США

Замглавы МИД Белоруссии Олег Кравченко заявил, что политическая воля в США и Белоруссии для улучшения отношений есть, но прорывов пока ждать не стоит.
RT на русском 17:47
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Россия выступит в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Победа над Хорватией и минимальное поражение от Испании позволило россиянам стать одной из лучших команд, занявших 2-е место в группе, тем самым гарантировав путевку в плей-офф Кубка Дэвиса.
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Греф назвал суровым уроком утечку данных клиентов Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф считает произошедшую в сентябре утечку 5 тыс. учетных записей клиентов банка "суровым уроком".
ТАСС 13:03
Общество

Минфин не поддержал идею повышения возраста продажи алкоголя

В свою очередь Минздрав и Роспотребнадзор выступили с поддержкой данной инициативы.
Газета.Ru 16:31
Политика

Генпрокурор Израиля предъявит обвинения Нетаньяху в трех преступлениях

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит принял решение предъявить обвинения в обмане общественного доверия, коррупции и мошенничестве премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Известия 12:11
Общество

«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов

Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
Ведомости 11:42
Общество

Российский участник Детского Евровидения выписан из больницы

Участник конкурса «Детское Евровидение» от России 13-летний Денберел Ооржак выписан из польской больницы.
RT на русском 17:15
Игры

Valve представила трейлер новой игры из вселенной Half-Life

Компания Valve впервые за 12 лет официально представила новую игру из вселенной Half-Life.
РБК 16:14
Технологии

Павел Дуров призвал удалять WhatsApp

Ридус вчера в 18:22
Политика

Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом

Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.
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Политика

Трамп подписал очередной временный бюджет до 20 декабря

Президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом очередной временный бюджет до 20 декабря, сообщили журналисты президентского пула.
РИА Новости 18:07
Происшествия

Младенец умер в Томаринском районе

Утром 21 ноября в Холмский межрайонный следственный отдел (с дислокацией в Томари) СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в Красногорске умер четырехмесячный ребенок.
АСТВ 18:07
Происшествия

Неизвестные ограбили мужчину в районе аэропорта Екатеринбурга

Неизвестные с оружием украли около 30 миллионов рублей у мужчины в районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
ТАСС 12:29
Футбол

«Ювентус» договорился о приобретении Алексея Миранчука

Издание Sport Mediaset сообщило о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".
Российская газета 13:13
Происшествия

Два пилота ВВС США погибли при инциденте на авиабазе в Оклахоме

РИА Новости 13:05
Политика

Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400

Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
ТАСС 13:45
Происшествия

Российская школьница защитилась ножом от отчима и попала под суд

В Перми завели уголовное дело на школьницу, которая нанесла смертельный удар ножом отчиму, избившему саму девочку, ее бабушку и подругу.
Lenta.ru 11:30
Армия и оружие

ВВС США анонсировали дату боевой готовности гиперзвукового оружия

Руководитель Командования материально-технического обеспечения ВВС США, генерал Арнольд Банч назвал предварительную дату боевой готовности американских гиперзвуковых вооружений.
Московский Комсомолец 18:31
Происшествия

Легковой автомобиль врезался в пассажирский поезд на севере Сахалина

Интерфакс - Россия 18:11
Экономика

«Газпром» продаст часть своих акций на Московской бирже

Дочерняя компания «Газпрома» АО «Газпром газораспределение» выставила на торги на Московской бирже пакет казначейских акций.
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Госдума приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
ТАСС 06:50
Спорт

Президент ВФЛА Шляхтин временно отстранён в связи с делом Лысенко

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранён от исполнения своих обязанностей из-за дела в отношении прыгуна в высоту Лысенко о нарушении антидопинговых правил.
RT на русском 12:40
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