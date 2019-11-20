Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин при жеребьевке финальной части Евро-2020. Соперником команды России по группе В будет сборная Бельгии. Об этом сообщается на официальном сайте ассоциации.

Политика В ФСБ показали изнутри «угробленные» украинские корабли Центр общественных связей ФСБ России опубликовал кадры внешнего и внутреннего состояния украинских судов в момент их передачи Киеву.

Происшествия В Кузбассе нашли расчлененное тело школьной уборщицы В поселке Бачатский в Кемеровской области в квартире одного из домов обнаружили расчлененное тело женщины.

Футбол Кривцов откровенно высказался об уходе Ракицкого из сборной Украины Футболист донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов прокомментировал решение защитника петербургского "Зенита" Ярослава Ракицкого прекратить выступления за сборную Украины, сообщает Российский Диалог со ссылкой на Диалог.UA.

Общество В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.

Происшествия В Подмосковье задержаны лжеколлекторы, грозившие расправой должникам Полицейские Подмосковья задержали двух лжеколлекторов с Северного Кавказа, которые угрожали должникам физической расправой, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Политика Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Политика CNN узнал о подделке сотрудником ФБР документа из «российского дела» Сообщается, что Хоровиц передал улики по якобы измененному документу Джону Дарему, федеральному прокурору, назначенному в начале этого года Генеральным прокурором Уильямом Барром для проведения законности расследования дела о предполагаемом российском вмешательстве в выборы президента США.