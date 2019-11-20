Футбол
Телеканал 360°UEFA утвердил составы корзин для жеребьевки группового этапа Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин при жеребьевке финальной части Евро-2020. Соперником команды России по группе В будет сборная Бельгии. Об этом сообщается на официальном сайте ассоциации.
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УЕФА утвердил корзины для жеребьевки Евро-2020: уже известны 2 из 3 соперников России по группе
Sport24.ru20 ноября в 08:12
УЕФА утвердил корзины для жеребьёвки Евро-2020: России точно сыграет с Бельгией и Данией
Sport.ru20 ноября в 09:14
Дата, время, участники, условия. Вся информация о жеребьевке финального турнира Евро-2020
Спорт-Экспресс20 ноября в 09:40
Евро в 12 странах – эксперимент УЕФА из-за экономического кризиса. Больше такое не планируется
Sports.ru20 ноября в 14:48
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В ФСБ показали изнутри «угробленные» украинские корабли
Центр общественных связей ФСБ России опубликовал кадры внешнего и внутреннего состояния украинских судов в момент их передачи Киеву.
Экономика
Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России
Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Общество
Минздрав отложил введение новых правил медосмотра для водителей
Новый порядок медицинского осмотра для водителей вступит в силу первого июля 2020 года.
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Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Культура
Доронина и президент. Деятели культуры требуют исправить «грубую ошибку» Минкульта
Письмо дышит гневом: "То, как развивается конфликт в реальности, делает очевидным, что Министерством культуры РФ допущена грубая ошибка, и ее надо исправить как можно скорее".
Происшествия
В Кузбассе нашли расчлененное тело школьной уборщицы
В поселке Бачатский в Кемеровской области в квартире одного из домов обнаружили расчлененное тело женщины.
Общество
Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян
Зарплаты в России растут, но реальные доходы граждан остаются прежними, заявил Владимир Путин.
Футбол
Кривцов откровенно высказался об уходе Ракицкого из сборной Украины
Футболист донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов прокомментировал решение защитника петербургского "Зенита" Ярослава Ракицкого прекратить выступления за сборную Украины, сообщает Российский Диалог со ссылкой на Диалог.UA.
Армия и оружие
Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс «Искандер»
Ракетные соединения Сухопутных войск в пятницу завершат перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны.
Общество
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра
В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Лолиты живет с новой возлюбленной в элитном районе Москвы
Политика
Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400
Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
Происшествия
В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду
Стрельба в колледже Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и ЖКХ.
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о бешенстве от общения с дочерью сожительницы
Дмитрий Шепелев рассказал о непростом знакомстве с дочерью своей новой подруги, дизайнера Екатерины Тулуповой.
Фигурное катание
Пападакис и Сизерон установили мировой рекорд в ритм-танце
Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон установили мировой рекорд в ритм-танце на заключительном этапе «Гран-при» в японском Саппоро.
Происшествия
У аэропорта Екатеринбурга у мужчины украли 30 млн рублей
В районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге неизвестные вооружённые лица отняли у мужчины около 30 млн рублей.
Технологии
Павел Дуров призывает удалить WhatsApp со смартфонов
Наука
В США обнаружили новый вид акулы возрастом 91 миллион лет
Учеными-палеонтологами открыт новый вид неизвестной ранее гигантской акулы возрастом около 91 миллиона лет.
Происшествия
В Подмосковье задержаны лжеколлекторы, грозившие расправой должникам
Полицейские Подмосковья задержали двух лжеколлекторов с Северного Кавказа, которые угрожали должникам физической расправой, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Политика
Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа
Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
Спорт
Глава ВФЛА Шляхтин временно отстранен из-за дела Лысенко
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранен от работы, сообщает Twitter Независимого легкоатлетического органа (AIU).
Космос
Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно
Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Общество
В США под зданием школы нашли кладбище с 145 могилами
На территории школы King High School в американском городе Тампа, штат Флорида, было найдено кладбище с 145 могилами.
Политика
CNN узнал о подделке сотрудником ФБР документа из «российского дела»
Сообщается, что Хоровиц передал улики по якобы измененному документу Джону Дарему, федеральному прокурору, назначенному в начале этого года Генеральным прокурором Уильямом Барром для проведения законности расследования дела о предполагаемом российском вмешательстве в выборы президента США.
Транспорт
Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров
Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
Общество
В Петербурге учительницу уволили за откровенный блог в Twitter
Футбол
Дриусси назвал Кокорина великолепным футболистом
Политика
В Кремле прокомментировали территориальные претензии Эстонии к РФ
"Москва считает неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к РФ", – подчеркнул днем 20 ноября пресс-секретарь Владимира Путина.
Общество
Мощный «подводный взрыв» зафиксирован в Южно-Китайском море
Экономика
Reuters узнал о планах Exxon Mobil продать активы на $25 млрд
Одна из крупнейших нефтяных компаний в мире американская Exxon Mobil готовится к масштабной распродаже своих активов, сообщает Reuters со ссылкой на источники.