Футбол

Телеканал 360°Телеканал 360°UEFA утвердил составы корзин для жеребьевки группового этапа Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин при жеребьевке финальной части Евро-2020. Соперником команды России по группе В будет сборная Бельгии. Об этом сообщается на официальном сайте ассоциации.
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УЕФА утвердил корзины для жеребьевки Евро-2020: уже известны 2 из 3 соперников России по группе

Sport24.ru20 ноября в 08:12

УЕФА утвердил корзины для жеребьёвки Евро-2020: России точно сыграет с Бельгией и Данией

Sport.ru20 ноября в 09:14

УЕФА сформировала корзины для жеребьевки финальной стадии Евро-2020

Советский спорт20 ноября в 08:49

Дата, время, участники, условия. Вся информация о жеребьевке финального турнира Евро-2020

Спорт-Экспресс20 ноября в 09:40

Евро в 12 странах – эксперимент УЕФА из-за экономического кризиса. Больше такое не планируется

Sports.ru20 ноября в 14:48

Сборная России сыграет на Евро в одной группе с Бельгией и Данией

РИА Новости20 ноября в 08:36

Кто вышел на Евро-2020, расклады на жеребьёвке, инфографика

Чемпионат20 ноября в 01:00
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Политика

В ФСБ показали изнутри «угробленные» украинские корабли

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал кадры внешнего и внутреннего состояния украинских судов в момент их передачи Киеву.
ТК Звезда вчера в 03:43
Экономика

Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России

Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Вести.Ru вчера в 18:39
Общество

Минздрав отложил введение новых правил медосмотра для водителей

Новый порядок медицинского осмотра для водителей вступит в силу первого июля 2020 года.
РИА Новости вчера в 18:57
Политика

Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Коммерсантъ вчера в 14:21
Культура

Доронина и президент. Деятели культуры требуют исправить «грубую ошибку» Минкульта

Письмо дышит гневом: "То, как развивается конфликт в реальности, делает очевидным, что Министерством культуры РФ допущена грубая ошибка, и ее надо исправить как можно скорее".
Новая газета вчера в 07:06
Происшествия

В Кузбассе нашли расчлененное тело школьной уборщицы

В поселке Бачатский в Кемеровской области в квартире одного из домов обнаружили расчлененное тело женщины.
РБК вчера в 23:34
Общество

Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян

Зарплаты в России растут, но реальные доходы граждан остаются прежними, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 20 ноября в 06:37
Футбол

Кривцов откровенно высказался об уходе Ракицкого из сборной Украины

Футболист донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов прокомментировал решение защитника петербургского "Зенита" Ярослава Ракицкого прекратить выступления за сборную Украины, сообщает Российский Диалог со ссылкой на Диалог.UA.
Российский Диалог вчера в 10:22
Армия и оружие

Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс «Искандер»

Ракетные соединения Сухопутных войск в пятницу завершат перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны.
РИА Новости вчера в 21:18
Общество

В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра

В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.
Российская газета вчера в 12:35
Шоу-бизнес

Экс-супруг Лолиты живет с новой возлюбленной в элитном районе Москвы

Пятый канал вчера в 17:57
Политика

Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400

Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
ТАСС вчера в 13:45
Происшествия

В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду

Стрельба в колледже Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и ЖКХ.
РИА Новости вчера в 20:51
Шоу-бизнес

Шепелев рассказал о бешенстве от общения с дочерью сожительницы

Дмитрий Шепелев рассказал о непростом знакомстве с дочерью своей новой подруги, дизайнера Екатерины Тулуповой.
Московский Комсомолец вчера в 04:25
Фигурное катание

Пападакис и Сизерон установили мировой рекорд в ритм-танце

Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон установили мировой рекорд в ритм-танце на заключительном этапе «Гран-при» в японском Саппоро.
Спорт-Экспресс 00:00
Происшествия

У аэропорта Екатеринбурга у мужчины украли 30 млн рублей

В районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге неизвестные вооружённые лица отняли у мужчины около 30 млн рублей.
RT на русском вчера в 23:53
Технологии

Павел Дуров призывает удалить WhatsApp со смартфонов

MobiDevices вчера в 03:47
Наука

В США обнаружили новый вид акулы возрастом 91 миллион лет

Учеными-палеонтологами открыт новый вид неизвестной ранее гигантской акулы возрастом около 91 миллиона лет.
Ugpressa.ru 19 ноября в 14:11
Происшествия

В Подмосковье задержаны лжеколлекторы, грозившие расправой должникам

Полицейские Подмосковья задержали двух лжеколлекторов с Северного Кавказа, которые угрожали должникам физической расправой, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:31
Политика

Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
ТАСС 20 ноября в 07:58
Спорт

Глава ВФЛА Шляхтин временно отстранен из-за дела Лысенко

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранен от работы, сообщает Twitter Независимого легкоатлетического органа (AIU).
Спорт-Экспресс вчера в 12:16
Космос

Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно

Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Свободная Пресса вчера в 01:47
Общество

В США под зданием школы нашли кладбище с 145 могилами

На территории школы King High School в американском городе Тампа, штат Флорида, было найдено кладбище с 145 могилами.
РИА Новости вчера в 19:50
Политика

CNN узнал о подделке сотрудником ФБР документа из «российского дела»

Сообщается, что Хоровиц передал улики по якобы измененному документу Джону Дарему, федеральному прокурору, назначенному в начале этого года Генеральным прокурором Уильямом Барром для проведения законности расследования дела о предполагаемом российском вмешательстве в выборы президента США.
РБК вчера в 22:47
Транспорт

Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров

Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
Российская газета 20 ноября в 20:02
Общество

В Петербурге учительницу уволили за откровенный блог в Twitter

Газета.Ru вчера в 09:57
Футбол

Дриусси назвал Кокорина великолепным футболистом

Gazeta.SPb вчера в 15:39
Политика

В Кремле прокомментировали территориальные претензии Эстонии к РФ

"Москва считает неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к РФ", – подчеркнул днем 20 ноября пресс-секретарь Владимира Путина.
Аргументы недели 20 ноября в 04:39
Общество

Мощный «подводный взрыв» зафиксирован в Южно-Китайском море

Пятый канал вчера в 19:30
Экономика

Reuters узнал о планах Exxon Mobil продать активы на $25 млрд

Одна из крупнейших нефтяных компаний в мире американская Exxon Mobil готовится к масштабной распродаже своих активов, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 18:05
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