Футбол
Телеканал 360°UEFA утвердил составы корзин для жеребьевки группового этапа Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин при жеребьевке финальной части Евро-2020. Соперником команды России по группе В будет сборная Бельгии. Об этом сообщается на официальном сайте ассоциации.
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Дата, время, участники, условия. Вся информация о жеребьевке финального турнира Евро-2020
Спорт-Экспрессвчера в 09:40
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Происшествия
Основатель Group-IB обстрелял таксистов недалеко от Кремля
В пресс-службе Group-IB сообщили РБК, что накануне вечером Сачков написал заявление на таксиста из-за угрозы жизни и здоровью.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись
Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развестись с Анастасией Заворотнюк являются ложью, заявили близкие актрисы.
Теннис
Российские теннисисты вышли в четвертьфинал Кубка Дэвиса
Сборная России по теннису заняла второе место в группе В Кубка Дэвиса. Команда вышла в четвертьфинал турнира.
Общество
Госдума запретила продавать смартфоны без российского ПО
Госдума приняла закон об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны, компьютеры и смарт-телевизоры.
Экономика
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 22 ноября снизит ставки по ипотеке на новостройки и квартиры в готовом жилье, сообщает РИА Новости.
Политика
ФСБ ответила на обвинение в краже унитазов с украинских кораблей
Пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» — 25 ноября 2018 года в связи с незаконным пересечением ими российской государственной границы.
Общество
Екатеринбуржец отсудил у автосалона 130 тысяч рублей за CD с «оскорбительной» надписью
Житель Екатеринбурга, оформляя кредит на машину в автосалоне, купил страховку под названием «Помощь на дороге» за 48 тысяч рублей.
Общество
Сбербанк извинился перед клиентом за пароль антисемитского содержания
Сбербанк извинился за антисемитское содержание автоматически сгенерированного пароля, присланного одному из клиентов.
Общество
Антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении мэру Львова
Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила о подозрении мэру Львова Андрею Садовому в рамках уголовного производства о строительстве индустриального парка.
Общество
Минздрав отложил введение новых правил медосмотра для водителей
Минздрав принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей, который привёл бы к росту цен на справки.
Общество
Кирилл Руки-Базуки показал результат операции
Блогер и герой ток-шоу Кирилл Терешин, более известный под прозвищем Кирилл Руки-Базуки, перенёс долгожданную операцию по удалению искусственных мышц.
Армия и оружие
Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии
Политика
Фонд Навального подает в суд на Путина
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Общество
Британский принц Эндрю прекратит исполнять официальные обязанности
Сын британской королевы принц Эндрю на время отказался от исполнения официальных обязанностей на фоне скандала вокруг его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, который обвинялся в сексуальном насилии и вовлечении в проституцию девушек-подростков, а в минувшем августе покончил с собой.
Происшествия
Пожар на ростовском рынке «Атлант» локализован
Уточняется, что пожар локализован на площади 600 квадратных метров. В ведомстве также добавили, что причина возгорания устанавливается.
Экономика
Госдума приняла бюджет на три года
Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.
Общество
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Общество
Венский суд решил выдать России экс-чиновника Минкультуры Бориса Мазо
Земельный суд Вены по уголовным делам решил экстрадировать бывшего чиновника Минкульта РФ Бориса Мазо, сообщает Интерфакс .
Политика
США начинают поставки сжиженного газа на Украину
Шоу-бизнес
Комедии рад: 45-летняя Анна Михалкова снялась в нижнем белье
Актриса Анна Михалкова снялась в комедийной картине «Давай разведёмся!» в роли среднестатистической российской женщины.
Политика
Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию
Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что они используют Киев для ослабления Москвы.
Политика
Зеленский перечислил составляющие «украинской ДНК»
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о составляющих «ДНК украинцев».
Общество
В МВД появятся подразделения по борьбе с наркотиками в интернете
Подразделения МВД России по борьбе с распространением наркотиков в интернете появятся с 2020 года.
Здоровье
Тверские наркологи назвали стоимость новой медсправки на права
В Тверском областном наркодиспансере прокомментировали подорожание медицинских справок для водителей и предупредили о том, что их получение теперь может затянуться.
Экономика
Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года
Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Экономика
Власти ждут от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию
В систему добровольных пенсионных накоплений, гарантированный пенсионный план (ГПП), россияне должны принести почти 1 трлн руб. в первый год запуска, сообщил РБК со ссылкой на предложенный Минэкономики проект плана работы правкомиссии по экономическому развитию, в котором прописан такой целевой показатель.
Происшествия
Семьи погибшего и пострадавших при ЧП в Благовещенске получили выплаты
Ранее в правительстве Амурской области сообщили, что семьям погибшего и пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска будет выделено 2,5 млн рублей из резервного фонда.
Политика
Малайзия потребовала обнародования свидетельств по делу MH17
Малайзия настаивает на обнародовании всех доказательств по делу о крушении на Украине в 2014 году малайзийского Boeing 777, летевшего рейсом МН17.