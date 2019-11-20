Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин при жеребьевке финальной части Евро-2020. Соперником команды России по группе В будет сборная Бельгии. Об этом сообщается на официальном сайте ассоциации.

Теннис Российские теннисисты вышли в четвертьфинал Кубка Дэвиса Сборная России по теннису заняла второе место в группе В Кубка Дэвиса. Команда вышла в четвертьфинал турнира.

Экономика Сбербанк снизит ставки по ипотеке Сбербанк с 22 ноября снизит ставки по ипотеке на новостройки и квартиры в готовом жилье, сообщает РИА Новости.

Политика ФСБ ответила на обвинение в краже унитазов с украинских кораблей Пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» — 25 ноября 2018 года в связи с незаконным пересечением ими российской государственной границы.

Общество Антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении мэру Львова Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила о подозрении мэру Львова Андрею Садовому в рамках уголовного производства о строительстве индустриального парка.

Общество Минздрав отложил введение новых правил медосмотра для водителей Минздрав принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей, который привёл бы к росту цен на справки.

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Политика Фонд Навального подает в суд на Путина Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.

Общество Британский принц Эндрю прекратит исполнять официальные обязанности Сын британской королевы принц Эндрю на время отказался от исполнения официальных обязанностей на фоне скандала вокруг его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, который обвинялся в сексуальном насилии и вовлечении в проституцию девушек-подростков, а в минувшем августе покончил с собой.

Происшествия Пожар на ростовском рынке «Атлант» локализован Уточняется, что пожар локализован на площади 600 квадратных метров. В ведомстве также добавили, что причина возгорания устанавливается.

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Политика Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что они используют Киев для ослабления Москвы.

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