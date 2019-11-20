Футбол

Телеканал 360°Телеканал 360°UEFA утвердил составы корзин для жеребьевки группового этапа Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин при жеребьевке финальной части Евро-2020. Соперником команды России по группе В будет сборная Бельгии. Об этом сообщается на официальном сайте ассоциации.
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Евро в 12 странах – эксперимент УЕФА из-за экономического кризиса. Больше такое не планируется

Sports.ruвчера в 14:48

Корзины Евро-2020. Сборная России попала во вторую шестерку команд

Бомбардир.ру19 ноября в 17:05

УЕФА утвердил корзины для жеребьёвки Евро-2020: России точно сыграет с Бельгией и Данией

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Кто вышел на Евро-2020, расклады на жеребьёвке, инфографика

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Как пройдет жеребьевка финальной стадии Евро-2020

LiveSport.ru19 ноября в 17:46

«Мним себя бразильцами Скандинавии, а тренер сделал нас Италией». Датчане о Евро и встрече с Россией

Sport24.ruвчера в 13:05
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Происшествия

Основатель Group-IB обстрелял таксистов недалеко от Кремля

В пресс-службе Group-IB сообщили РБК, что накануне вечером Сачков написал заявление на таксиста из-за угрозы жизни и здоровью.
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Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись

Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развестись с Анастасией Заворотнюк являются ложью, заявили близкие актрисы.
РИА Новости вчера в 15:32
Теннис

Российские теннисисты вышли в четвертьфинал Кубка Дэвиса

Сборная России по теннису заняла второе место в группе В Кубка Дэвиса. Команда вышла в четвертьфинал турнира.
Pravda.Ru 01:21
Общество

Госдума запретила продавать смартфоны без российского ПО

Госдума приняла закон об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны, компьютеры и смарт-телевизоры.
Коммерсантъ 06:18
Экономика

Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Сбербанк с 22 ноября снизит ставки по ипотеке на новостройки и квартиры в готовом жилье, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 05:26
Политика

ФСБ ответила на обвинение в краже унитазов с украинских кораблей

Пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» — 25 ноября 2018 года в связи с незаконным пересечением ими российской государственной границы.
Lenta.ru 03:29
Общество

Екатеринбуржец отсудил у автосалона 130 тысяч рублей за CD с «оскорбительной» надписью

Житель Екатеринбурга, оформляя кредит на машину в автосалоне, купил страховку под названием «Помощь на дороге» за 48 тысяч рублей.
Екатеринбург Онлайн 05:00
Общество

Сбербанк извинился перед клиентом за пароль антисемитского содержания

Сбербанк извинился за антисемитское содержание автоматически сгенерированного пароля, присланного одному из клиентов.
Ведомости 05:31
Общество

Антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении мэру Львова

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила о подозрении мэру Львова Андрею Садовому в рамках уголовного производства о строительстве индустриального парка.
RT на русском 06:15
Общество

Минздрав отложил введение новых правил медосмотра для водителей

Минздрав принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей, который привёл бы к росту цен на справки.
RT на русском 06:28
Общество

Кирилл Руки-Базуки показал результат операции

Блогер и герой ток-шоу Кирилл Терешин, более известный под прозвищем Кирилл Руки-Базуки, перенёс долгожданную операцию по удалению искусственных мышц.
Bimru.ru 04:07
Армия и оружие

Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии

Piter.tv вчера в 12:37
Политика

Фонд Навального подает в суд на Путина

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Коммерсантъ 05:15
Технологии

Павел Дуров призвал удалять WhatsApp со своих смартфонов

Интерфакс 00:07
Общество

Британский принц Эндрю прекратит исполнять официальные обязанности

Сын британской королевы принц Эндрю на время отказался от исполнения официальных обязанностей на фоне скандала вокруг его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, который обвинялся в сексуальном насилии и вовлечении в проституцию девушек-подростков, а в минувшем августе покончил с собой.
Аргументы и Факты вчера в 16:03
Происшествия

Пожар на ростовском рынке «Атлант» локализован

Уточняется, что пожар локализован на площади 600 квадратных метров. В ведомстве также добавили, что причина возгорания устанавливается.
REGNUM 01:35
Экономика

Госдума приняла бюджет на три года

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.
Коммерсантъ 05:32
Общество

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Lenta.ru вчера в 15:07
Общество

Венский суд решил выдать России экс-чиновника Минкультуры Бориса Мазо

Земельный суд Вены по уголовным делам решил экстрадировать бывшего чиновника Минкульта РФ Бориса Мазо, сообщает Интерфакс .
ИжевскИнфо.РУ 05:52
Политика

США начинают поставки сжиженного газа на Украину

Life.ru вчера в 21:03
Шоу-бизнес

Комедии рад: 45-летняя Анна Михалкова снялась в нижнем белье

Актриса Анна Михалкова снялась в комедийной картине «Давай разведёмся!» в роли среднестатистической российской женщины.
Вестник 03:40
Политика

Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что они используют Киев для ослабления Москвы.
РИА Новости 02:55
Политика

Зеленский перечислил составляющие «украинской ДНК»

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о составляющих «ДНК украинцев».
Известия 05:18
Общество

В МВД появятся подразделения по борьбе с наркотиками в интернете

Подразделения МВД России по борьбе с распространением наркотиков в интернете появятся с 2020 года.
RT на русском 02:33
Транспорт

Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров

Вести.Ru 06:14
Здоровье

Тверские наркологи назвали стоимость новой медсправки на права

В Тверском областном наркодиспансере прокомментировали подорожание медицинских справок для водителей и предупредили о том, что их получение теперь может затянуться.
АиФ Тверь 05:00
Экономика

Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года

Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 07:37
Экономика

Власти ждут от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию

В систему добровольных пенсионных накоплений, гарантированный пенсионный план (ГПП), россияне должны принести почти 1 трлн руб. в первый год запуска, сообщил РБК со ссылкой на предложенный Минэкономики проект плана работы правкомиссии по экономическому развитию, в котором прописан такой целевой показатель.
Коммерсантъ 01:50
Происшествия

Семьи погибшего и пострадавших при ЧП в Благовещенске получили выплаты

Ранее в правительстве Амурской области сообщили, что семьям погибшего и пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска будет выделено 2,5 млн рублей из резервного фонда.
RT на русском 01:40
Политика

Малайзия потребовала обнародования свидетельств по делу MH17

Малайзия настаивает на обнародовании всех доказательств по делу о крушении на Украине в 2014 году малайзийского Boeing 777, летевшего рейсом МН17.
Известия 05:26
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