Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин при жеребьевке финальной части Евро-2020. Соперником команды России по группе В будет сборная Бельгии. Об этом сообщается на официальном сайте ассоциации.

Политика Юмашев рассказал, почему Ельцин выбрал Путина своим преемником Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.

Происшествия В перестрелке в Сухуме погибли три человека В центре Сухума произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии.

Общество Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.

Общество Сбой произошел в движении поездов на МЦК На Московском центральном кольце произошел сбой в движении поездов, железнодорожники принимают необходимые меры для восстановления движения, сообщается в Twitter-аккаунте столичного метро.

Авто Илон Маск представил электропикап Cybertruck Генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электропикап компании, также известный как Cybertruck.

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Общество Медик, одобрившая новую систему медосмотра водителей, уволилась Днем 21 ноября стало известно, что Минздрав откладывает вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей с учетом обеспокоенности граждан .

Футбол Сборная России сыграет матч Евро-2020 с Данией в Копенгагене Напомним: либо Россия, либо Дания, попавшие в одну группу Евро-2020, как одни из стран-организаторов финальной стадии турнира должны были провести три встречи группового этапа дома.