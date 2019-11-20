Футбол

Телеканал 360°Телеканал 360°UEFA утвердил составы корзин для жеребьевки группового этапа Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин при жеребьевке финальной части Евро-2020. Соперником команды России по группе В будет сборная Бельгии. Об этом сообщается на официальном сайте ассоциации.
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Евро в 12 странах – эксперимент УЕФА из-за экономического кризиса. Больше такое не планируется

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Кто вышел на Евро-2020, расклады на жеребьёвке, инфографика

Чемпионат20 ноября в 01:00

Россия попала во вторую корзину жеребьевки Евро-2020, Украина — в первую

Спорт-Экспресс20 ноября в 08:23

УЕФА утвердил корзины для жеребьевки Евро-2020: уже известны 2 из 3 соперников России по группе

Sport24.ru20 ноября в 08:12

УЕФА утвердил корзины для жеребьёвки Евро-2020: России точно сыграет с Бельгией и Данией

Sport.ru20 ноября в 09:14

С кем, почему и где сборная России сыграет на Евро-2020

Евро-футбол.ру19 ноября в 19:45

Корзины Евро-2020. Сборная России попала во вторую шестерку команд

Бомбардир.ру19 ноября в 17:05
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 11:27, Ашберн
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Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
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Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

Газета.Ru 08:57
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Генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электропикап компании, также известный как Cybertruck.
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Танкер «Делфи» лег на бок и истекает мазутом, экипаж эвакуирован

Как сообщает РИА Новости, во время сильного шторма танкер под флагом Молдавии сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.
Вести.Ru 09:31
Происшествия

Суд отправил под домашний арест экс-главу подмосковного Чехова

Известия 09:43
Происшествия

Замглавы Росалкогольрегулирования продлили срок задержания

Решение о продлении на 72 часа срока задержания заместителя главы Росалкогольрегулирования Ирине Голосной принял 22 ноября Пресненский суд Москвы, сообщает агентство «Москва».
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Бутина начнет работать в аппарате уполномоченного по правам человека

Коммерсантъ 10:52
Политика

Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики России

«Очевидно, что в течение следующих трёх лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — приводит его слова на совещании по экономическим вопросам ТАСС.
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Между Турцией и Крымом возобновлено паромное сообщение

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Ставки по рублевым вкладам в банках достигли десятилетнего минимума

В российских банках средняя максимальная ставка по вкладам в рублях достигла десятилетнего минимума — 6,03%.
REGNUM 10:09
Происшествия

Заклинивший затвор пистолета спас жизнь полицейским под Сыктывкаром

На счастье стражей порядка у пистолета заклинил затвор. Сыпавшего угрозами хулигана скрутили.
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Вера Брежнева не стала отрицать развод с Константином Меладзе

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Медик, одобрившая новую систему медосмотра водителей, уволилась

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МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде пожаловалась, что иностранцы не хотят посещать страну из-за ее негативного образа за рубежом.
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Сборная России сыграет матч Евро-2020 с Данией в Копенгагене

Напомним: либо Россия, либо Дания, попавшие в одну группу Евро-2020, как одни из стран-организаторов финальной стадии турнира должны были провести три встречи группового этапа дома.
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Пакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель

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Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева заявила, что суд отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) к президенту России Владимиру Путину.
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Общество

Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова

Польша выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд рублей.
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Путин потребовал нарастить долю современного вооружения в армии до 70%

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Армия и оружие

Уничтожен командир ВСУ, виновный в обстрелах Донбасса

В пятницу, 22 ноября, в зоне проведения оккупационной операции на Донбассе погиб командир батареи 15 реактивного артиллерийского полка ВСУ старший лейтенант Богдан Шацкий.
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МВД пожаловалось на «целенаправленную дискредитацию полицейских»

В МВД пожаловались на дискредитацию полицейских из-за частых публикаций «фейковых новостей».
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Victoria’s Secret отменяет шоу впервые за 25 лет

Впервые за четверть века шоу показа нижнего белья бренда Victoria's Secret не состоится.
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