Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин при жеребьевке финальной части Евро-2020. Соперником команды России по группе В будет сборная Бельгии. Об этом сообщается на официальном сайте ассоциации.

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Происшествия Задержан педофил, напавший на школьницу в Сыктывкаре В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК. На допросе он признал вину в полном объеме.

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Игры Консольные версии Borderlands 3 станут временно бесплатными Точное время начала и окончания бесплатного периода разработчики не называют, но обещают, что весь достигнутый прогресс в пробном издании можно будет перенести в полную версию после покупки.

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