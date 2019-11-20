Футбол
Телеканал 360°UEFA утвердил составы корзин для жеребьевки группового этапа Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин при жеребьевке финальной части Евро-2020. Соперником команды России по группе В будет сборная Бельгии. Об этом сообщается на официальном сайте ассоциации.
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Общество
Минздрав отложил введение нового медосмотра для водителей
Министерство здравоохранения РФ отложило вступление в силу приказа об обязательном прохождении теста на наркотики при получении водительского удостоверения, сообщил заместитель главы ведомства Олег Салагай.
Музыка
В США объявили номинантов на премию «Грэмми»
Футбол
Пропавший в Турции российский футболист нашелся
Технологии
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Политика
Госдума разрешила признавать граждан иноагентами
Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
Экономика
Начисления за налоговую выгоду предложили ограничить
Суммы доначислений, которые вменяет ФНС за необоснованную налоговую выгоду, выявив схему, предлагают ограничить.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая призналась, что была несчастлива, родив ребенка
В анонсе «Привет, Андрей» содержится признание Ветлицкой о том, что даже рождение ребёнка не сделало её счастливой.
Армия и оружие
Подлодку «Петропавловск-Камчатский» примут в состав ВМФ 25 ноября
25 ноября в Санкт-Петербурге на предприятии-изготовителе «Адмиралтейские верфи» состоится церемония приема субмарины «Петропавловск-Камчатский» в состав ВМФ.
Экономика
Власти ждут от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию
В систему добровольных пенсионных накоплений, гарантированный пенсионный план (ГПП), россияне должны принести почти 1 трлн руб. в первый год запуска, сообщил РБК со ссылкой на предложенный Минэкономики проект плана работы правкомиссии по экономическому развитию, в котором прописан такой целевой показатель.
Общество
В Петербурге учительницу уволили из-за резких высказываний в Twitter
В четверг, 21 ноября, стало известно о том, что в Петербурге учительницу уволили из-за резких высказываний в Twitter.
Общество
Почти 9 тысяч рублей. Смоляне пребывают в шоке от стоимости медсправок
С пятницы, 22 ноября, стоимость водительской медкомиссии возрастает как минимум до 7 тысяч рублей из-за обязательного теста на наркотики и алкоголизм для всех категорий автомобилистов.
Политика
Фонд Навального подает в суд на Путина
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Авто
Блогеры оценили новую Lada Vesta с вариатором
Несколько автомобильных СМИ уже успели протестировать модель, но так и не смогли оценить надежность новой трансмиссии — на тест-драйв отводилось всего 2 дня.
Политика
Суд арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу Украины военного
Ростовский военный гарнизонный суд арестовал российского военного, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины.
Происшествия
Задержан педофил, напавший на школьницу в Сыктывкаре
В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК. На допросе он признал вину в полном объеме.
Общество
Запуск «Северного потока-2» перенесли
Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Авто
Mercedes-Maybach GLS: первый официальный снимок
Mercedes-Maybach наконец-то опубликовал первое официальное изображение роскошного GLS.
Авто
Опубликованы первые фото салона новой Kia Optima
Свежая утечка официальной брошюры новинки, опубликованная коллегами из Thekoreancarblog, исправляет этот «пробел».
Кино
Фильм «Джокер» получит продолжение
Политика
Байден заявил о нежелании Путина и Трампа видеть его президентом США
Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает, что российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп не хотят его победы на предстоящих выборах главы государства в 2020 году.
Игры
Консольные версии Borderlands 3 станут временно бесплатными
Точное время начала и окончания бесплатного периода разработчики не называют, но обещают, что весь достигнутый прогресс в пробном издании можно будет перенести в полную версию после покупки.
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний
Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
Общество
Владимир Путин и Сергей Собянин запустили движение по первым МЦД
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД).
Экономика
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк в последний раз снижал ставки по ипотеке в октябре - на 0,3 процентного пункта для большинства продуктов ипотечного кредитования Сбербанка и на 0,6 процентного пункта по рефинансированию ипотечных кредитов других банков.
Общество
Депздрав предупредил о мигренях из-за высокого атмосферного давления
Ранее синоптики рассказали, что в пятницу атмосферное давление в Москве останется на уровне 772 миллиметров ртутного столба, а потом начнет постепенно снижаться.
Футбол
Тайсон дисквалифицирован на один матч после расистского скандала
Матч ознаменовался расистским скандалом. Сообщается, что Тайсон пропустит одну игру. Еще на два матча его дисквалифицировали условно.
Политика
ФСБ заявила об исправности переданных Украине кораблей
Три украинских военных судна, задержанных российскими властями год назад в Керченском проливе, были переданы Украине в надлежащем состоянии и с исправной техникой, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОБ) ФСБ.
Общество
Мэру Львова вручили документ о подозрении
Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины вручила документ о подозрении мэру Львова Андрею Садовому.