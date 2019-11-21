Хозяин поля в матче групповой стадии финальной части чемпионата Европы — 2020 между сборными России и Дании будет определен в результате жеребьевки в пятницу, сообщается на официальном сайте УЕФА.

УЕФА в пятницу определит хозяина поля в матче Евро-2020 Россия — Дания

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