Футбол
РИА НовостиУЕФА в пятницу определит хозяина поля в матче Евро-2020 Россия — Дания
Хозяин поля в матче групповой стадии финальной части чемпионата Европы — 2020 между сборными России и Дании будет определен в результате жеребьевки в пятницу, сообщается на официальном сайте УЕФА.
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Россия или Дания: кто сыграет три матча Евро-2020 дома? Жеребьевка в пятницу
Спорт-Экспрессвчера в 06:56
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