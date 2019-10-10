Футбол

Pravda.RuPravda.RuУЕФА вложил 800 млн евро в развитие футбола в России

Президент УЕФА Александр Чеферин рассказал о том, сколько союз потратил на развитие футбола в России. Организация с 2004 года выделила 800 млн евро. Средства были направлены на программу под названием "Хет-трик".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Российский футбол с 2004 года получил от УЕФА около 800 миллионов евро

Спорт-Экспресс09:53

Глава УЕФА: после ЧМ-2018 Россия стала еще более открытой страной

РИА Новости06:59

Президент УЕФА: «Европа без России — не Европа»

Матч ТВ07:53

Президент УЕФА: «Европа без России — не Европа»

Sportbox.RU07:53

Чеферин: «Мы верим в вашу страну, в страсть к футболу. Европа без России — не Европа»

Sport24.ru07:17

УЕФА выделила на развитие футбола в России €800 млн за 15 лет

REGNUM08:00

Президент УЕФА назвал доходы организации

Rambler News Service07:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 13:26, Вашингтон
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Калугой

Известия 12:53
Армия и оружие

Трамп пригрозил Турции «сильным ударом» из-за военной операции в Сирии

Вашингтон внимательно следит за военной операцией Анкары в Сирии и готов "сильно ударить" по Турции, если она не будет "играть по правилам", заявил президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 10:00
Политика

Путин сменил трех начальников управлений в Кремле

Начальником управления информационного и документационного сопровождения президента до назначения Федорова был Сергей Осипов, утвержденный на этом посту в 2012 году и освобожденный от должности 29 августа 2019 года.
РБК 06:25
Шоу-бизнес

Сергей Жигунов рассказал о выписке Анастасии Заворотнюк

Популярный российский актер и продюсер Сергей Жигунов, которого в свое время актриса Анастасия Заворотнюк увела из семьи, прокомментировал ее выписку из больницы.
Вечерний курьер 04:07
Происшествия

Ан-12 совершил аварийную посадку в Екатеринбурге

ТАСС 03:34
Происшествия

Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

Lenta.ru 11:11
Футбол

Сборная России сыграет с Шотландией в отборочном матче Евро-2020

Сборная России может оформить путёвку на чемпионат Европы — 2020 уже после матча с Шотландией.
REGNUM 01:34
Общество

МВД предлагает штрафовать родителей курящих детей

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений разработала инициативу, согласно которой родителям курящих детей может грозить штраф или арест на несколько суток.
Газета.Ru 10:48
Футбол

Капитан сборной Киргизии пропустит матч квалификации чемпионата мира

Капитан национальной команды Киргизии по футболу Азамат Байматов пропустит матч второго квалификационного раунда чемпионата мира в Азиатской футбольной конфедерации (АФК) против сборной Мьянмы, сообщает АКИрrеss.
Фергана 08 октября в 03:29
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Политика

Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз

Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
Вести.Финанс 04:47
Общество

Врач назвал признаки рака, появляющиеся на теле человека

Мясников рассказал, что факторы риска онкологического заболевания можно обнаружить прямо на теле человека, даже не делая для этого специальных анализов.
REGNUM 07 октября в 15:46
Политика

В Минкомсвязи выступили против законопроекта о значимых информресурсах

Минкомсвязь направила в кабмин проект отзыва правительства РФ на законопроект, ограничивающий иностранное владение значимыми информационными ресурсами РФ на уровне 20%, сообщила начальник отдела регулирования в сфере обработки данных департамента информбезопасности Минкомсвязи Айсалу Бадягина.
РИА Новости 12:23
Политика

Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
РИА Новости 05:07
Футбол

«Манчестер Юнайтед» заинтересовался полузащитником «Ростова»

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке норвежского полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.
161.ru 09:30
Общество

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
REGNUM вчера в 07:00
Армия и оружие

Курды сообщили об уничтожении 14 турецких военных в Сирии

РБК 08:37
Общество

Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка

Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
РБК 09:46
Происшествия

Airbus A320 экстренно приземлился в Ростове из-за травмата у пассажира

Борт досматривают сотрудники полиции. В Ростове приземлился Airbus A320 следовавший в болгарский город Бургас.
Пятый канал 12:10
Космос

Moons of Madness – Трейлер с датой выхода на ПК и консолях

Ужасы одиночества Только что Funcom анонсировала дату выхода своего научно-фантастического хоррора Moons of Madness.
Srnsk 08:10
Спорт

Путин предложил создать в компаниях должность спортивного инструктора

«Возможно, стоит подумать о введении в штатное расписание трудовых коллективов и муниципальных организаций ставок инструкторов по спорту», — цитирует главу государства агентство «РИА Новости».
РБК 11:13
Политика

Зеленский установил рекорд по продолжительности пресс-конференции

Президент Украины Владимир Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции.
Известия 12:09
Политика

Зеленский заявил, что языковой вопрос раскалывает украинское общество

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас не надо поднимать языковой вопрос, который раскалывает украинское общество.
РИА Новости 12:51
Экономика

Глава МВФ: корпоративный долг в мире превысил кризисный уровень

Рост мировой экономики рекордно замедлился, а корпоративный долг превысил показатели времён финансового кризиса, заявила 8 октября новая управляющая Международным валютным фондом (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи.
REGNUM 08 октября в 10:46
Экономика

Льготную ипотеку могут запустить в десяти российских регионах

Программы по предоставлению льготной ипотеки могут быть введены в десяти регионах.
РБК 09:40
Футбол

Защитник «Крыльев Советов»: «Вроде Гончаренко лично звонил Соболеву»

Игрок обороны самарских «Крыльев Советов» Никита Чернов, ранее выступавший за ЦСКА, сообщил об интересе армейской команды к форварду волжан Александру Соболеву.
ProstoProSport 13:07
Кино

Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru вчера в 11:06
Происшествия

Возле монастыря в Оренбургской области произошла стрельба

В Бузулукской епархии сообщили, что в посёлке ВТК Оренбургской области около Спасо-Преображенского мужского монастыря мужчина случайно выстрелил в водителя наместника.
RT на русском 11:16
Футбол

Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук вернулся в клуб

РБК вчера в 16:36
Футбол

Сборная Казахстана дома уступила Кипру в матче отбора Евро-2020

Добавим, что в следующем туре Казахстан на своем поле сыграет против сборной Бельгии, а Кипр дома сыграет с командой России.
Советский спорт 12:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александер Чеферин
Словенский юрист
Словенский юрист и спортивный функционер, 7-й президент УЕФА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное