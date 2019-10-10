Футбол
Pravda.RuУЕФА вложил 800 млн евро в развитие футбола в России
Президент УЕФА Александр Чеферин рассказал о том, сколько союз потратил на развитие футбола в России. Организация с 2004 года выделила 800 млн евро. Средства были направлены на программу под названием "Хет-трик".
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Армия и оружие
Трамп пригрозил Турции «сильным ударом» из-за военной операции в Сирии
Вашингтон внимательно следит за военной операцией Анкары в Сирии и готов "сильно ударить" по Турции, если она не будет "играть по правилам", заявил президент США Дональд Трамп.
Политика
Путин сменил трех начальников управлений в Кремле
Начальником управления информационного и документационного сопровождения президента до назначения Федорова был Сергей Осипов, утвержденный на этом посту в 2012 году и освобожденный от должности 29 августа 2019 года.
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов рассказал о выписке Анастасии Заворотнюк
Популярный российский актер и продюсер Сергей Жигунов, которого в свое время актриса Анастасия Заворотнюк увела из семьи, прокомментировал ее выписку из больницы.
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Сборная России сыграет с Шотландией в отборочном матче Евро-2020
Сборная России может оформить путёвку на чемпионат Европы — 2020 уже после матча с Шотландией.
Общество
МВД предлагает штрафовать родителей курящих детей
Правительственная комиссия по профилактике правонарушений разработала инициативу, согласно которой родителям курящих детей может грозить штраф или арест на несколько суток.
Футбол
Капитан сборной Киргизии пропустит матч квалификации чемпионата мира
Капитан национальной команды Киргизии по футболу Азамат Байматов пропустит матч второго квалификационного раунда чемпионата мира в Азиатской футбольной конфедерации (АФК) против сборной Мьянмы, сообщает АКИрrеss.
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Политика
Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз
Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
Общество
Врач назвал признаки рака, появляющиеся на теле человека
Мясников рассказал, что факторы риска онкологического заболевания можно обнаружить прямо на теле человека, даже не делая для этого специальных анализов.
Политика
В Минкомсвязи выступили против законопроекта о значимых информресурсах
Минкомсвязь направила в кабмин проект отзыва правительства РФ на законопроект, ограничивающий иностранное владение значимыми информационными ресурсами РФ на уровне 20%, сообщила начальник отдела регулирования в сфере обработки данных департамента информбезопасности Минкомсвязи Айсалу Бадягина.
Политика
Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» заинтересовался полузащитником «Ростова»
Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке норвежского полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
Общество
Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка
Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
Происшествия
Airbus A320 экстренно приземлился в Ростове из-за травмата у пассажира
Борт досматривают сотрудники полиции. В Ростове приземлился Airbus A320 следовавший в болгарский город Бургас.
Космос
Moons of Madness – Трейлер с датой выхода на ПК и консолях
Ужасы одиночества Только что Funcom анонсировала дату выхода своего научно-фантастического хоррора Moons of Madness.
Спорт
Путин предложил создать в компаниях должность спортивного инструктора
«Возможно, стоит подумать о введении в штатное расписание трудовых коллективов и муниципальных организаций ставок инструкторов по спорту», — цитирует главу государства агентство «РИА Новости».
Политика
Зеленский установил рекорд по продолжительности пресс-конференции
Президент Украины Владимир Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции.
Политика
Зеленский заявил, что языковой вопрос раскалывает украинское общество
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас не надо поднимать языковой вопрос, который раскалывает украинское общество.
Экономика
Глава МВФ: корпоративный долг в мире превысил кризисный уровень
Рост мировой экономики рекордно замедлился, а корпоративный долг превысил показатели времён финансового кризиса, заявила 8 октября новая управляющая Международным валютным фондом (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи.
Экономика
Льготную ипотеку могут запустить в десяти российских регионах
Программы по предоставлению льготной ипотеки могут быть введены в десяти регионах.
Футбол
Защитник «Крыльев Советов»: «Вроде Гончаренко лично звонил Соболеву»
Игрок обороны самарских «Крыльев Советов» Никита Чернов, ранее выступавший за ЦСКА, сообщил об интересе армейской команды к форварду волжан Александру Соболеву.
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Происшествия
Возле монастыря в Оренбургской области произошла стрельба
В Бузулукской епархии сообщили, что в посёлке ВТК Оренбургской области около Спасо-Преображенского мужского монастыря мужчина случайно выстрелил в водителя наместника.
Футбол
Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук вернулся в клуб
Футбол
Сборная Казахстана дома уступила Кипру в матче отбора Евро-2020
Добавим, что в следующем туре Казахстан на своем поле сыграет против сборной Бельгии, а Кипр дома сыграет с командой России.