Президент УЕФА Александр Чеферин рассказал о том, сколько союз потратил на развитие футбола в России. Организация с 2004 года выделила 800 млн евро. Средства были направлены на программу под названием "Хет-трик".

УЕФА вложил 800 млн евро в развитие футбола в России

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