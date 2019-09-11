Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выбрал название для третьего еврокубкового турнира, старт которого запланирован на сезон-2021/22. Об этом сообщает немецкая газета Bild. Новый еврокубковый турнир будет называться Лигой конференций (Europa Conference League).

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