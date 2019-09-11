Лига чемпионов
ФАНУЕФА выбрал название для нового еврокубкового турнира
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выбрал название для третьего еврокубкового турнира, старт которого запланирован на сезон-2021/22. Об этом сообщает немецкая газета Bild. Новый еврокубковый турнир будет называться Лигой конференций (Europa Conference League).
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 09:17, Вашингтон
Политика
Вышинский заявил о госпитализации
Lenta.ru 08:04
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию с отеком мозга
Актриса находится в столичном госпитале около двух недель, однако сегодня ночью ей резко стало плохо.
Подмосковье Сегодня 06:39
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак опубликовала в социальной сети Instagram фотографию, на которой она запечатлена в свадебном платье.
Слово и Дело 03:24
Шоу-бизнес
Бритни Спирс отдохнула от семейных проблем на пляже в Гонолулу
Бритни Спирс отправилась на Гавайи, чтобы отдохнуть от семейных проблем.
ИА InterMedia 07:26
Политика
Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований Украины.
ТАСС 04:04
Авто
Сертификацию автосервисов предложили ввести в России
В РоАД отмечают, что теневые сервисы несут опасность для дорожного движения, ввиду отсутствия должного оборудования и оснащения, а так же прозрачного налогообложения.
ГЛАС.RU 01:36
Политика
Оператор OPAL начал реализацию решения германского регулятора
Оператор OPAL начал реализацию решения германского регулятора, говорится в заявлении.
ТАСС 09:08
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Посол России в Чехии Александр Змеевский был приглашен в МИД страны в связи с высказываниями министра культуры РФ Владимира Мединского о старосте (главе) района Прага-6, инициировавшем перенос находящегося на территории района памятника советскому маршалу Ивану Коневу.
РИА Новости 08:50
Гаджеты
Специалисты превратили Radeon RX 5700 в RX 5700ХТ
Специалисты сайта wccftech взяли прошивку vBIOS от видеокарты RX 5700ХТ и установили её на простую RX 5700.
Игромания.ру вчера в 14:46
Недвижимость
ВТБ намерен снизить за год-полтора ставки по ипотеке до 8%
ВТБ рассчитывает снизить ставки по ипотеке до 8% в течение 1-1,5 лет, заявил глава госбанка Андрей Костин на форуме АБР "Банки России - XXI век".
ТАСС 04:22
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 08:16
Происшествия
Пропавшие подростки найдены мертвыми в Волгодонске
Подростки были найдены мертвыми в многоквартирном доме, в котором они жили, сообщает портал «Блокнот Волгодонск».
REGNUM 07:52
Политика
В России отмена восьмичасового рабочего дня признана невозможной
Как передает «Интерфакс» обсуждение этого вопроса началось после распоряжения премьер-министра России Дмитрия Медведева, в котором говорилось о принятии мер по прекращению действия нормативных актов времен СССР до конца 2019 года в рамках «регуляторной гильотины».
Smolnarod.ru 03:25
Футбол
Часть руководства «Барселоны» предпочитает купить Мбаппе, а не Неймара
Как сообщает Mundo Deportivo, некоторые из руководителей каталонского клуба предпочитают трансферу бразильца приобретение его партнёра по команде Килиана Мбаппе.
Чемпионат 09:11
Политика
Россия не заинтересована в том, чтобы украинцы зимой остались без газа
Информация о подготовке запасов газа не соответствует действительности, и если транзит будет прекращен, а страны ЕС не окажут Украине помощь, то целый ряд крупных городов останутся без газоснабжения, отметил также Журавко.
REGNUM 04:26
Игры
В сеть выложили «скриншоты» ожидаемой игры GTA 6
Пользователи форума Reddit обсуждают изображения, которые, как было заявлено, являются скриншотами из игры GTA 6. Их на популярную интернет-площадку загрузил один из пользователей.
REGNUM 08:17
Авто
На смену Mitsubishi Pajero придет новая модель
Предполагалось, что у Mitsubishi Pajero появится прямой преемник, но оказалось, что ему на смену придет новая модель.
Tvoe-avto.com 10 сентября в 06:42
Происшествия
Сотрудник ФСБ впервые в России получил реальный срок за пытки
Чекист получил реальный срок за пытки задержанного, которому стволом ружья порвал прямую кишку, тогда как ранее в подобных случаях не удавалось добиться для преступника по-настоящему серьезного наказания.
Первое антикоррупционное 08:46
Политика
В Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат
Греф, выступая на Московском финансовом форуме, отметил, что полицейским можно поднять зарплату в 3—4 раза, при этом сократив их численность.
RT на русском 06:39
Политика
Президент Финляндии не поддержал призыв Зеленского по санкциям
Ранее Зеленский призвал страны Запада сохранять санкции против России, передавал УНИАН.
Rambler News Service 07:32
Политика
Суд в Гааге отказал России в пересмотре иска к банку Коломойского
Арбитражный суд в Гааге отказал России в требовании о пересмотре вопросов юрисдикции украинского "Приватбанка" относительно утраченных активов в Крыму.
Газета.Ru 08:46
Кино
HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах
Телеканал HBO намерен запустить в производство еще один приквел популярного сериала "Игра престолов".
Kinonews.ru 03:15
Наука
В Гарварде вручили Шнобелевские премии
В Гарвардском университете в США состоялась 29-я ежегодная церемония вручения Шнобелевских премий, которую также называют Антинобелевской премией, сообщается на сайте мероприятия.
РБК 00:26
Политика
Украинские корабли в Керченском проливе встретил голос Левитана
Как пишет «Федеральное агентство новостей», Министерство обороны Украины организовало пресс-конференцию, на которой моряки рассказали о событиях ноября 2018 года, когда украинские корабли незаконно пересекли акваторию России в Керченском проливе.
ForPost 07:39
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) возбудило управление СК по Центральному округу Москвы.
Газета.Ru 08:21
Происшествия
В Грузии убили гражданина России
Гражданина России убили в Грузии в селе Дманиси региона Квемо Картли, сообщает Sputnik Грузия.
РИА Новости 08:27
Шоу-бизнес
Любовник Анны Седоковой выгнал жену и ребенка из дома ради певицы
Певица Анна Седокова состоит в романтических отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммом, законная супруга которого ранее публично обвинила спортсмена в измене и недостойном поведении после разрыва, сообщает DELFI.
Слово и Дело вчера в 03:35
Здоровье
ОНФ напишет для Севастополя программу развития паллиативной помощи
Делегация Общероссийского народного фронта проекта "Регион заботы" посетила сегодня Севастополь, чтобы провести экспертизу оказания паллиативной помощи в городе.
Новый Севастополь вчера в 10:31