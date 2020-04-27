Коронавирус
ЧемпионатУЕФА выделил национальным ассоциациям € 236,5 млн
УЕФА хочет помочь своим ассоциациям ответить на вызов теми способами, какие будут уместны в конкретных случаях. Как результат, мы решили выплатить каждой ассоциации до € 4,3 млн за следующий сезон и остаток текущего, а также в рамках программы финансирования инвестиций.
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Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Политика
Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском 07:42
Игры
Разработчики Days Gone ищут специалистов для создания ААА-игры
Bend Studio, отметившаяся в прошлом году релизом Days Gone, ищет разработчиков, которые будут трудиться над секретной ААА-игрой.
3DNews 06:39
Экономика
Ректор ВШЭ предупредил о риске обеднения среднего класса в России
«Скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества, но, если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность», — заявил Кузьминов.
РБК 16:23
Экономика
Киев выделил $222 млн на пособия по безработице
Как сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, эти средства пойдут на выплаты пособий по безработице.
ФАН 18:00
Политика
Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами
В первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону вновь оказалась Россия, утверждается в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о тенденциях в военных расходах основных стран-игроков в 2019 году.
ТАСС вчера в 18:09
Авто
Представлен удлинённый Cadillac Escalade
Компания Cadillac представила новый Cadillac Escalade ESV, при этом он полностью идентичен стандартному внедорожнику последнего поколения, но отличается удлиненным почти до шести метров кузовом.
ToDay News Ufa вчера в 03:32
Кино
Премьера фильма «Шугалей» состоится 1 мая на телеканале НТВ
Премьера российского художественного фильма о российских социологах в Ливии «Шугалей» состоится 1 мая на телеканале НТВ.
ФАН вчера в 04:45
Общество
Минпромторг может обязать аптеки иметь в продаже маски
Статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что правительство может выпустить нормативный акт, обязывающий аптеки иметь в ассортименте медицинские или гигиенические маски.
Коммерсантъ 14:38
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия вчера в 10:47
Общество
В Москве скончались 44 пациента с коронавирусом
«В Москве скончались 44 пациента, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 15:47
Общество
Глава Роспотребнадзора призвала россиян готовиться к новой жизни
После окончания пандемии многое изменится, считает Анна Попова Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что привычная жизнь россиян изменится после окончания пандемии коронавируса.
Челнинские известия 01:50
Общество
Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев
Умер генеральный директор "Металлоинвеста", депутат Курской областной думы Андрей Варичев.
Вести.Ru 10:59
Общество
PepsiCo приостановила сотрудничество с Тодоренко
Компания PepsiCo решила отказаться от рекламы с телеведущей Региной Тодоренко и остановить медиакампанию с ее участием.
РБК 01:04
Общество
Капитан дальнего плавания оценил маршрут «Академика Черского»
Аргументы недели вчера в 11:59
Политика
ВЦИОМ назвал самые важные по мнению россиян поправки в Конституцию
Самой важной социальной поправкой в Конституцию большинство россиян считают обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, такое мнение высказали 95% граждан, следует из данных опроса ВЦИОМа.
РБК 07:37
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн 05:52
Общество
В ряде регионов России вводят масочный режим
В нескольких регионах России вводят обязательное ношение масок в общественных местах.
Kaluga-poisk.ru 10:31
Общество
Депутат Госдумы оценил вероятность продления самоизоляции на год
Депутат Госдумы от «Единой России» Константин Затулин оценил вероятность продления режима самоизоляции из-за коронавируса на год.
Lenta.ru 17:27
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru 17:52
Общество
Минюст предложил штрафовать за ночной лай собак и шум автосигнализации
Предлагается также наказывать тех, кто не может усмирить свою собаку или справиться с автомобильной сигнализацией.
Форпост Северо-Запад 02:19
Политика
Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru 15:58
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости 14:25
Футбол
Милевский: «Впечатление, что в Беларуси коронавирусом никто не болеет»
Впечатление, что никто не болеет, а как передачу включишь какую-то или новости – куча болеющих. И не знаю, кому и во что верить.
Soccer.ru 13:35
Экономика
Минпромторг обновил перечень системообразующих предприятий
Компании, попавшие в перечень системообразующих, могут рассчитывать на дополнительную поддержку государства.
Эхо Москвы 07:34
Политика
Посольство КНДР в России сделало заявление о Ким Чен Ыне
Заслугой Ким Чен Ына является активизация диалога КНДР с Соединенными штатами, Южной Кореей и РФ.
Аргументы недели 14:43