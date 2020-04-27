УЕФА хочет помочь своим ассоциациям ответить на вызов теми способами, какие будут уместны в конкретных случаях. Как результат, мы решили выплатить каждой ассоциации до € 4,3 млн за следующий сезон и остаток текущего, а также в рамках программы финансирования инвестиций.

Экономика Ректор ВШЭ предупредил о риске обеднения среднего класса в России «Скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества, но, если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность», — заявил Кузьминов. 16

Экономика Киев выделил $222 млн на пособия по безработице Как сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, эти средства пойдут на выплаты пособий по безработице.

Политика Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами В первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону вновь оказалась Россия, утверждается в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о тенденциях в военных расходах основных стран-игроков в 2019 году. 467

Авто Представлен удлинённый Cadillac Escalade Компания Cadillac представила новый Cadillac Escalade ESV, при этом он полностью идентичен стандартному внедорожнику последнего поколения, но отличается удлиненным почти до шести метров кузовом. 3

Общество Минпромторг может обязать аптеки иметь в продаже маски Статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что правительство может выпустить нормативный акт, обязывающий аптеки иметь в ассортименте медицинские или гигиенические маски. 14

Общество В Москве скончались 44 пациента с коронавирусом «В Москве скончались 44 пациента, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении. 298

Общество Глава Роспотребнадзора призвала россиян готовиться к новой жизни После окончания пандемии многое изменится, считает Анна Попова Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что привычная жизнь россиян изменится после окончания пандемии коронавируса. 351

Общество PepsiCo приостановила сотрудничество с Тодоренко Компания PepsiCo решила отказаться от рекламы с телеведущей Региной Тодоренко и остановить медиакампанию с ее участием. 325

Политика ВЦИОМ назвал самые важные по мнению россиян поправки в Конституцию Самой важной социальной поправкой в Конституцию большинство россиян считают обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, такое мнение высказали 95% граждан, следует из данных опроса ВЦИОМа. 375

Политика Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя. 24

Футбол Милевский: «Впечатление, что в Беларуси коронавирусом никто не болеет» Впечатление, что никто не болеет, а как передачу включишь какую-то или новости – куча болеющих. И не знаю, кому и во что верить.