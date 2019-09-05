Футбол
Sportbox.RUСын двукратного чемпиона мира скончался от сердечного приступа
Сын двукратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Кафу Данило умер 4 сентября.
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Экономика
Власти поддержали законопроект о получении негосударственных пенсий
В еще более раннем возрасте на пенсионные выплаты от негосударственных пенсионных фондов (НПФ) могут рассчитывать инвалиды, работники крайнего Севера и другие категории граждан, которые имеют право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.
Lenta.ru 08:28
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамских островах достигло 20 человек
Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах достигло 20, сообщила газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны Дюэйна Сэндса.
РИА Новости вчера в 18:44
Политика
Путин предостерег Киев от преследования оппозиции
"Если сегодняшняя власть начнет с преследования оппозиции, то ничего хорошего из этого не получится", - убежден президент РФ.
Российская газета 06:56
Политика
На Украине намерены через суд закрыть телеканал NewsOne
Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд для лишения телеканала NewsOne лицензии и его закрытия.
REGNUM 08:02
Политика
Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
Известия 05:35
Политика
Facebook заблокировал аккаунт Поклонской из-за поста о Захарченко
"Социальная сеть Facebook удалила мой пост, посвященный памяти главы ДНР Александра Захарченко, и заблокировала аккаунт на 30 дней", — написала в своем Telegram-канале Поклонская.
РИА Новости 07:46
Армия и оружие
Украинский гранатомет попал к террористам раньше поступления в войска
Украинский гранатомет УАГ-40 попал в руки нигерийских исламистов из «Боко харам» (террористическая организация, запрещена в РФ) на год раньше, чем был официально поставлен в Вооруженные силы Украины, заявил глава антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков на второй конференции «Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом».
Известия 06:18
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области
На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Происшествия
В Донецке снова произошел взрыв
4 сентября в Донецке произошел взрыв на пустыре на территории шахты имени Скочинского на юге города, в 10 километрах от линии соприкосновения.
Lenta.ru 07:33
Происшествия
Прогулочный катер затонул у берегов Крыма
Известия 08:14
Политика
В МИД Украины оценили слова боснийского чиновника о российском Крыме
Ранее Додик в интервью заявил, что Крым является частью России.
RT на русском 07:36
Киберспорт
Игрок Virtus.pro может перейти в Natus Vincere
Игрок состава Virtus.pro по Dota 2 Павел 9pasha Хвастунов может продолжить карьеру в Natus Vincere.
Матч ТВ вчера в 03:20
Экономика
Путин сообщил о запуске ипотеки под 2% на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин поручил запустить ипотеку под 2% для молодых семей, живущих на Дальнем Востоке.
РБК 04:24
Интернет
К концу сентября в России закончатся IP-адреса
До конца сентября в России, Европе и на Ближнем Востоке закончатся IP-адреса наиболее распространенного протокола IPv4, рассказал РБК директор по внешним связям в Восточной Европе и Средней Азии RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC) Алексей Семеняка.
РБК 08:35
Футбол
Глушаков извинился за ситуацию вокруг него и «Спартака»
Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за грозненский «Ахмат», отреагировал на публикацию своего интервью, в котором он подробно рассказал о своей ситуации в стане красно-белых.
RT на русском 08:23
Гаджеты
Samsung официально объявила дату старта продаж Galaxy Fold
Сегодня Samsung официально объявила дату старта продаж сгибаемого смартфона Galaxy Fold.
ITZine.ru 02:18
Политика
МИД подтвердил арест россиянина в аэропорту Неаполя по запросу США
Гражданин России Александр Коршунов был арестован в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США, подтвердили в российском МИД.
RT на русском 08:51
Авто
Toyota создала новую платформу для компактных автомобилей
Новая модульная архитектура GA-B позволяет создавать компактные модели в различных кузовах и улучшает ощущения от вождения.
SpeedMe 07:03
Общество
В Сочи нашли квартиру для выселенного из пансионата онкобольного
Российская газета 04:35
Политика
Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции
Президент РФ Владимир Путин заявил, что протестные акции, в которых участвует молодежь, иногда приводят к позитиву, поскольку встряхивают власть, но при этом необходимо действовать в рамках закона.
РИА Новости 05:53
Здоровье
В Москве предложили не принимать детей в школы без прививок
Департамент образования Москвы предложил на законодательном уровне закрепить право отказать в приёме ребёнка в образовательное учреждение, если у него отсутствуют прививки, сообщила замруководителя департамента образования Москвы Алена Шахова.
РИА Новости 06:46
Кино
Пеннивайз возвращается: «Оно 2» Андреса Мускетти
Одним из самых ожидаемых фильмов осени, да и всего 2019 года стало продолжение истории «Клуба неудачников», которым вновь нужно сразиться против монстра – клоуна Пеннивайза.
Петербургский дневник 08:06
Происшествия
СК возбудил дело о вымогательстве после избиений в СИЗО «Кресты»
RT на русском 07:39
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса вчера в 12:15
Хоккей
«Яндекс» покажет матчи НХЛ бесплатно
Новый сезон НХЛ начнется в начале октября. О том, что «Яндекс» купил права на трансляцию матчей, рассказывали «Ведомостям» источники.
Дождь 02:45
Футбол
Черчесов: «Завтра на поле выйдут те, кто будут делать результат»
Знаем, что завтра игра за шесть очков. Не каждый день мы играем с Шотландией.
Sport24.ru 08:23
Политика
Экс-посол Израиля в Киеве считает украинский язык «выдуманным»
Израильский дипломат Цви Маген, служивший послом в Киеве, указал на то, что Украине пришлось выдумывать язык и государственность.
Экономика сегодня вчера в 17:27
Космос
Эфиопия запустит первый космический спутник
Институт космической науки и техники Эфиопии заявил, что он устанавливает приемную станцию для запуска своего первого спутника с целью космического наблюдения Земли.
REGNUM 04:18