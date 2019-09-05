Сын двукратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Кафу Данило умер 4 сентября.

Сын двукратного чемпиона мира скончался от сердечного приступа

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