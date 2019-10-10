Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с 2004 года инвестировал в развитие российского футбола порядка €800 млн. Об этом на пленарном заседании форума "Россия - спортивная держава" заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

УЕФА за последние 15 лет выделил на развитие футбола в России €800 млн

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