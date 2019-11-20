с чего всё началось

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приступил к дисциплинарному расследованию в отношении бельгийской сборной после отборочного матча Чемпионата Европы-2020 с Россией.

УЕФА завел дело против сборной Бельгии после матча с Россией

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