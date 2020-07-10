Экономика

КП - Санкт-ПетербургКП - Санкт-ПетербургУФАС проверит, почему яблоки в Петербурге подорожали почти в два раза

Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) проверит, почему яблоки в городе подорожали почти в два раза, а точнее на 40%. Надзорное ведомство уже направило запросы нескольким крупных торговым сетям с требованием отчитаться по образованию цен.
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Цены на яблоки в Петербурге подросли в два раза

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