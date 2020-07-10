Экономика
КП - Санкт-ПетербургУФАС проверит, почему яблоки в Петербурге подорожали почти в два раза
Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) проверит, почему яблоки в городе подорожали почти в два раза, а точнее на 40%. Надзорное ведомство уже направило запросы нескольким крупных торговым сетям с требованием отчитаться по образованию цен.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
В Петербурге антимонопольщики проверят обоснованность роста цен на яблоки
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 08:35
Яблоки в Петербурге к лету подорожали почти в два раза. ФАС попросила у ретейлеров разъяснений
Фонтанка.Рувчера в 06:01
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 03:14, Ашберн
Общество
В Удмуртии за сутки выявлены 49 случаев коронавируса
В Удмуртии за сутки выявлены 49 случаев новой коронавирусной инфекции.
ГТРК Удмуртия вчера в 01:57
Авто
Автоконцерн Kia выпустил гибридную версию кроссовера Sorento
В Южной Корее стартовала массовая сборка гибридной версии кроссовера Kia Sorento нового поколения.
Новые автомобили вчера в 22:18
Общество
Международные полеты в аэропорту Казани разрешат с 15 июля 2020 года
До принятия решения об открытии международного авиасообщения, в Казани объявили, что именно с 15 июля 2020 году возобновляет свое курсирование ряд электричек до аэропорта и обратно.
КП - Казань вчера в 12:39
Политика
Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17
Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.
Интерфакс вчера в 11:31
Наука
Назван новый фактор, увеличивающий риск смерти от коронавируса
Высокий уровень сахара в крови удваивает риск смерти от тяжелых форм COVID-19.
РИА Новости 02:52
Политика
Трамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году
Президент Дональд Трамп впервые подтвердил, что Соединенные Штаты провели скрытую кибератаку в 2018 году против российского агентства интернет-исследований, которое в Вашингтоне обвиняют якобы в содействии вмешательству в президентские выборы 2016 года.
Российская газета вчера в 23:08
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия вчера в 17:01
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Общество
Клишас пригрозил адвокатам по делу Ефремова последствиями
Москва, 11 июля 2020, 08:50 — REGNUM Адвокатам по делу актера Михаила Ефремова — Эльману Пашаеву и Александру Добровинскому — пригрозил последствиями полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде, сенатор Андрей Клишас.
REGNUM 01:50
Шоу-бизнес
Карпович прокомментировала сведения о совместном отдыхе с Прилучным
Вечерняя Москва вчера в 13:58
Здоровье
Глава Минздрава РФ посетил коронавирусную больницу в Татарии
REGNUM вчера в 10:51
Политика
Госдеп выразил сожаление из-за смены статуса собора Святой Софии
10 июля госсовет Турции вернул собору Святой Софии статус мечети, отменив решение правительства страны от 1934 года, по которому мечеть в соборе Святой Софии была превращена в музей.
РБК вчера в 18:53
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета вчера в 08:57
Наука
Ученые придумали необычный способ диагностики коронавируса
Ученые MIT рассказали о необычном способе диагностики коронавируса.
Вести.Ru вчера в 11:34
Политика
Кремль ответил на обвинения Жириновского в установлении неосталинизма
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения лидера ЛДПР Владимира Жириновского в установлении неосталинизма в России.
Lenta.ru вчера в 06:15
Экономика
Эксперт дал прогноз по курсу рубля
Специалист по производным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко дал прогноз по курсу рубля.
RT на русском 09 июля в 12:19
Общество
В Москве от коронавируса вылечились еще 1 002 человека
"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 002 пациента", - сообщила она.
Газета.Ru 02:23
Политика
Путин объяснил уважительный тон диалога России с партнерами
Москва предпочитает общаться с партнерами исключительно в уважительном тоне, заявил президент Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 14:09
Космос
Первый запуск китайской ракеты «Куайчжоу-11» потерпел неудачу
Во время первого запуска ракеты «Куайчжоу-11» с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу произошли технические неполадки.
ToDay News Ufa вчера в 06:03
Политика
МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили
Украинский посол в Тбилиси Игорь Долгов был вызван в МИД Грузии для разъяснений по поводу заявлений бывшего грузинского лидера, главы исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили.
RT на русском вчера в 07:57
Общество
Синоптик назвал причину погодных аномалий в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил растущее число природных катаклизмов в России.
Газета.Ru 02:54
Происшествия
Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском
Восьмиклассника из школы поселка Смоленский Мошковского района Новосибирской области подозревают в убийстве учительницы.
Известия вчера в 06:18
Армия и оружие
«Русские витязи» получили четыре новых истребителя Су-35С
Пилотажная группа "Русские витязи" завершила перевооружение на Су-35С, четыре новых самолета были перебазированы с завода-изготовителя в пункт дислокации авиагруппы в подмосковной Кубинке.
ТАСС 09 июля в 13:22
Происшествия
Следствие просит суд арестовать губернатора Фургала
iReactor вчера в 02:44
Общество
В США россиянина Никулина признали виновным в киберпреступлениях
На процессе в США россиянин Евгений Никулин признан виновным в киберпреступлениях. Ему грозит длительное тюремное заключение.
Российская газета 03:05
Кино
Авторы «Бессмертной гвардии» показали кадры боевой подготовки
Netflix показал кадры боевой подготовки к боевику «Бессмертная гвардия» в рамках приближающейся премьеры.
News.ru вчера в 14:56
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
Происшествия
В Краснодарском крае 5,5 тыс. пациентов выписаны после коронавируса
63 случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Краснодарском крае за минувшие сутки.
ИА Красная Весна 09 июля в 04:18