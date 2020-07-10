Экономика
КП - Санкт-ПетербургУФАС проверит, почему яблоки в Петербурге подорожали почти в два раза
Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) проверит, почему яблоки в городе подорожали почти в два раза, а точнее на 40%. Надзорное ведомство уже направило запросы нескольким крупных торговым сетям с требованием отчитаться по образованию цен.
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В Петербурге антимонопольщики проверят обоснованность роста цен на яблоки
Телеканал Санкт-Петербург08:35
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Полиция применила слезоточивый газ во время протеста в Белграде
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Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что организация выступает против возвращения к жесткому карантину для противодействия распространению коронавируса, но не исключает такой необходимости в ряде стран, если не отслеживать вспышки заболеваемости.
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Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
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CT news 08:36
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ФАН 13:40
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Sudostroenie.info 03:46
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По данным Росстата, в стране в мае от коронавирусной инфекции умерли 7444 человека, в 5644 случаях вирус идентифицирован, еще в 1800 его идентифицировать не удалось.
Интерфакс 10:22
Экономика
Суд в Петербурге отменил «золотой парашют» подполковнику ФСБ Бажанову
Арбитражный суд Северо-Западного округа отменил так называемый «золотой парашют» в 84 миллионов рублей топ-менеджменту рухнувшего Международного банка Санкт-Петербурга.
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Путешествия
Россияне жалуются на переполненные пляжи на отечественных курортах
Общественная служба новостей 07:31
Общество
Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ 06:45
Политика
Трамп обещал дать путь к гражданству ряду иммигрантов
Президент США Дональд Трамп обещал дать путь к гражданству иммигрантам, которых нелегально привезли в США детьми.
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Происшествия
На юго-востоке Москвы загорелся ангар на площади 300 кв. метров
Ангар загорелся на площади 300 кв. метров на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
ТАСС 19:28
Политика
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил об отсутствии у властей страны морального права на подачу воды в Крым, передает «ЛIГА.Новости».
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть Айя-София, копия указана опубликована в аккаунте Эрдогана в Twitter.
Ведомости 12:24
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Рябков: Россия ответит на попытки США обеспечить военное преимущество
Россия сможет ответить на любые попытки США обеспечить себе неоспоримое военное преимущество, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
РИА Новости 18:36
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«Реал» одолел «Алавес» в матче чемпионата Испании
Газета.Ru 18:05
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
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Шоу-бизнес
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Блогер и столичная модница Айза Анохина несколько месяцев назад рассказала своим поклонникам о том, что у нее роман с Олегом Майами.
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В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
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Новый гендиректор назвал задачу «Спартака» на следующий сезон
Во вторник текущей недели совет директоров «Спартака» принял решение отправить в отставку генерального директора Томаса Цорна.
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Гаджеты
Apple выпустила публичную бета-версию iOS 14
Компания Apple выпустила публичную бета-версию мобильной операционной системы iOS 14 для смартофонов iPhone и iPadOS 14 для планшетов iPad.
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Тропический шторм «Фэй» достиг побережья Нью-Джерси
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Суд арестовал хабаровского губернатора Фургала
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Собчак выложила очаровательное фото с 3-летним Платоном
Телеведущая с сыном явно скучают по отдыху за границей. В последнее время Ксения Собчак не сходит с новостных интернет-полос.
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Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей
Мэр Сеула Пак Вон Сун, которого минувшей ночью нашли мертвым, оставил предсмертную записку с извинениями перед семьей и всеми людьми, сообщает агентство Ренхап.
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В России предложили провести деноминацию рубля
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