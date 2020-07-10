Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) проверит, почему яблоки в городе подорожали почти в два раза, а точнее на 40%. Надзорное ведомство уже направило запросы нескольким крупных торговым сетям с требованием отчитаться по образованию цен.

УФАС проверит, почему яблоки в Петербурге подорожали почти в два раза

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