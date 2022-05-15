Напряжение на глобальном газовом рынке несколько снизилось, а цены в Азии откатились от рекордных значений, хотя и остаются на уровне 800 долларов за тысячу кубометров, что раза в два выше былой "нормы".
Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора Игоря Танцюру командующим Сил территориальной обороны Вооруженных Сил страны (ВСУ), следует из текста указа, который опубликован на сайте главы государства.
Германия намерена до конца 2022 года прекратить импорт нефти из России, даже если странам Евросоюза не удастся договориться о запрете на поставки российского топлива в рамках очередного пакета санкций.
«Рейнджерс» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ на своем льду обыграли в овертайме «Питтсбург» со счетом 4:3. У хозяев отличились Крис Крайдер, Ки-Андре Миллер, Мика Зибанежад и Артемий Панарин, забросивший победную шайбу в овертайме.