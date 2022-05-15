Будьте в Плюсе

У «Газпрома» и Европы появилась общая цель

Напряжение на глобальном газовом рынке несколько снизилось, а цены в Азии откатились от рекордных значений, хотя и остаются на уровне 800 долларов за тысячу кубометров, что раза в два выше былой "нормы".
РИА Новости
Теперь Япония, которая в прошлом году уступила Китаю звание крупнейшего импортера СПГ, вновь стала лидером.
РИА Новости
С учетом того, что обычная "норма" импорта СПГ в ЕС составляет около 75 миллиардов кубов в год, то получается, что заместить российский газ на СПГ удастся на 75 миллиардов кубометров.
РИА Новости
Чуть проще использовать плавучие терминалы по регазификации, FSRU (floating storage and regasification unit).
Sputnik Молдова

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У Европы и «Газпрома» появились общие интересы в отношении российского газа
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У «Газпрома» и Европы появилась общая цель
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