Проявление расизма на игре 14-го тура УПЛ между «Шахтером» и киевским «Динамо» осудило руководство лиги. Заявление опубликовано на сайте Украинской Премьер-лиги. В нем говорится, что сейчас УЕФА считает задачу борьбы с расизмом и дискриминацией приоритетной.

УПЛ осудила проявление расизма на игре «Шахтера» и «Динамо»

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