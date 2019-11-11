Футбол
ProstoProSportУПЛ осудила проявление расизма на игре «Шахтера» и «Динамо»
Проявление расизма на игре 14-го тура УПЛ между «Шахтером» и киевским «Динамо» осудило руководство лиги. Заявление опубликовано на сайте Украинской Премьер-лиги. В нем говорится, что сейчас УЕФА считает задачу борьбы с расизмом и дискриминацией приоритетной.
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Общество
Организатор «Белых касок» Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле
Организатор "Белых касок" и бывший офицер британской разведки Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле, передает Diriliş Postası.
Газета.Ru 05:51
Происшествия
Выпавшая из окна с детьми москвичка оставила предсмертную записку
В московской квартире, из окна которой утром 11 ноября выпала женщина с двумя детьми, нашли предсмертную записку.
Известия 03:34
Происшествия
На борту летевшего из Сургута в Махачкалу самолета умер пассажир
По итогам проверки примут процессуальное решение.
Замана 05:22
Хоккей
Макдэвид признан первой звездой дня в НХЛ
Спорт-Экспресс 00:41
Общество
Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе
Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
Woman.ru вчера в 04:55
Происшествия
В Бурятии найден мёртвым контрактник
REGNUM 02:46
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Происшествия
В московском метро погибла упавшая под прибывший поезд женщина
Вечером 30 октября пассажир упал на пути под прибывающий поезд на станции «Маяковская» Замоскворецкой линии.
РБК 04:55
Политика
Ляшко заявил, что Украина прекратит закупать электроэнергию у России
Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что в Киеве приняли политическое решение отказаться от закупок электроэнергии у России.
РИА Новости вчера в 15:21
Авто
Автомобили в России дорожают при падении спроса
Рифей-Пермь вчера в 22:47
Происшествия
Такси протаранило пять машин на стоянке в Москве
RT на русском 03:49
Происшествия
Все материалы дела Голунова были засекречены
Все материалы дела, по которому ранее обвиняли журналиста «Медузы» Ивана Голунова, засекречены.
Коммерсантъ 06:27
Общество
Медведев пригрозил наказанием за нарушения при реализации нацпроектов
«Нарушения при реализации правил, по которым эти национальные проекты осуществляются, будут иметь самые серьезные последствия, вплоть до ответственности, уголовной ответственности, административной ответственности», – передает слова Медведева ТАСС.
Взгляд.ру 06:19
Общество
Путин одобрил специальный налоговый режим для самозанятых
Президент России Владимир Путин поддержал предложение о распространении специального налогового режима для самозанятых.
REGNUM 03:37
Происшествия
В Петербурге продолжили поиск останков предполагаемой жертвы Соколова
RT на русском вчера в 04:06
Игры
Инсайдер: ремастер Diablo II отменили
CyberSport.ru 06:20
Общество
«Почта России» сократит сроки доставки посылок
"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.
РИА Новости вчера в 23:19
Общество
FT: семья Асада купила 19 апартаментов в «Москва-сити»
Родственники президента Сирии Башара Асада в разные годы купили не менее 19 апартаментов в жилых комплексах на территории «Москва-сити», 18 из них – в комплексе «Город столиц», еще один – в башне «Федерация».
Ведомости 04:37
Политика
Зеленский уволил своего представителя в правительстве Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Геруса с поста представителя главы государства в кабинете министров.
RT на русском 04:09
Футбол
Сёмин рассказал о состоянии травмированных игроков «Локомотива»
Гжегож Крыховяк был заменён в перерыве матча 16-го тура Российской премьер-лиги с "Краснодаром" (1:1) Ранее сообщалось, как "Локомотив" сыграл вничью с "Краснодаром" в РПЛ.
RT на русском вчера в 14:41
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк идет на поправку
Андрей Разин, знакомый Анастасии, все же решил высказаться по поводу лечения и его результатов.
Popcake вчера в 10:43
Интернет
YouTube угрожает удалить «коммерчески невыгодные» аккаунты
"YouTube может заблокировать доступ, или доступ посредством вашего Google-аккаунта ко всему сервису или его частям, если сочтет, что предоставление вам доступа к сервису более не имеет коммерческого смысла", — следует из новых правил пользования видеохостингом.
Газета.Ru 06:41
Общество
Артемий Лебедев обратился к Кадырову и его «псам»
Дизайнер Артемий Лебедев обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову после его слов о наказаниях для пользователей интернета за оскорбление чести.
Lenta.ru 05:42
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), номер два в российском списке Forbes Владимир Лисин оказался крупнейшим плательщиком подоходного налога в России с прибыли контролируемой им иностранной компании — кипрской Fletcher Group Holdings, выяснил РБК.
РБК 04:54
Общество
Навальный нашел у прокурора Москвы недвижимость в Испании и Черногории
Бывшая жена прокурора Москвы Дениса Попова Ирина владеет гостиницей и тремя домами в Черногории, а также квартирой в испанской Марбелье, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией, опубликованном в ютуб-канале Алексея Навального.
Медиазона 04:58
Шоу-бизнес
Максим Фадеев перенес сложную операцию на сердце
Напомним, 30 октября Максим Фадеев объявил о роспуске лейбла MALFA. Продюсер намерен в дальнейшем выпускать одного-двух музыкантов в год.
RuNews24.ru 05:39