Футбол
ProstoProSportУПЛ осудила проявление расизма на игре «Шахтера» и «Динамо»
Проявление расизма на игре 14-го тура УПЛ между «Шахтером» и киевским «Динамо» осудило руководство лиги. Заявление опубликовано на сайте Украинской Премьер-лиги. В нем говорится, что сейчас УЕФА считает задачу борьбы с расизмом и дискриминацией приоритетной.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 08:16, Ашберн
Политика
Асад назвал причины отправки Россией военных в Сирию
Россия отправляет солдат на территорию Сирии, чтобы защитить собственный народ, поскольку для терроризма ареной является весь мир.
RT на русском 03:14
Политика
Путин объяснил сокращение расходов на оборону России
Россия прошла пик модернизации военной техники и дальше такой объем работ не требуется, заявил президент России Владимир Путин, комментируя снижение расходов на оборону.
Lenta.ru 05:24
Общество
Основатель «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле
В Стамбуле найден мертвым основатель некоммерческой организации Mayday Rescue и бывший сотрудник британской разведки Ми-6 Джеймс Ле Мезюрье.
BFM.ru 07:24
Происшествия
Падение женщины с детьми из окна в Москве признали убийством
Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство» по факту падения женщины с двумя малолетними детьми из окна жилого дома на северо-востоке Москвы.
Lenta.ru 02:46
Общество
Глушаков требует от бывшей жены баснословную сумму
Стала известна сумма, которую полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков хочет взыскать со своей бывшей жены Дарьи через суд, передает "Чемпионат".
Газета.Ru 07:40
Спорт
МИД РФ отреагировал на невыдачу американских виз игрокам «Спартака»
Министерство иностранных дел (МИД) России высказалось по поводу сообщения о невыдаче виз США футболистам "Спартака".
МК-Спорт вчера в 08:16
Общество
Вице-президент РЖД подтвердил решение уйти в отставку
В 2009–2012 годах Мишарин был губернатором Свердловской области, а в 2012 году вернулся в монополию на пост первого вице-президента и стал курировать развитие высокоскоростных магистралей (ВСМ).
РБК 08:11
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
REGNUM 06:45
Происшествия
В Кремле назвали «актом безумия» убийство аспирантки СПбГУ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о наказании для руководства Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и полиции, которые вовремя не отреагировали на жалобы в адрес доцента СПбГУ Олега Соколова.
АБН 06:51
Культура
Нетребко прервала гастроли ради юбилейного концерта Пахмутовой
Народная артистка России Анна Нетребко приняла решение прервать свой европейский тур и прилетает в Москву, чтобы принять участие в юбилейном концерте легендарной Александры Пахмутовой, — цитирует сообщение ТАСС.
News.ru 09 ноября в 14:36
Общество
ЦБ предупредил банки об атаках через Систему быстрых платежей
Банк России предупредил банки об атаках через Систему быстрых платежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости".
Газета.Ru 06:04
Кино
Эмилия Кларк предложила себя на роль Бонда
РИА Новости 07:56
Происшествия
Пропавшую неделю назад жительницу Екатеринбурга нашли в колонии
Молодая жительница Екатеринбурга, о пропаже которой родственники заявили на прошлой неделе, нашлась в исправительной колонии.
Российская газета 07:57
Политика
Зеленский пообещал доработать закон о рынке земли
Вопрос о продаже земли иностранцам будет решаться на референдуме, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщил 11 ноября телеканал 112.ua.
REGNUM 06:28
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию в Боливии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что ситуация в Боливии будет развиваться в рамках закона и без вмешательства третьих стран.
Известия 07:09
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская кардинально сменила цвет волос и стрижку
Снимком в новом образе Настасья поделилась в Инстаграме. «Сама на себя смотрю и в шоке», – написала текст под фото актриса.
Kleo.ru 06:35
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал водителя, умышленно сбившего полицейского
Суд в Санкт-Петербурге постановил заключить в СИЗО водителя Евгения Сапенко, который умышленно сбил сотрудника полиции на машине на прошлой неделе, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.
ТАСС 07:20
Политика
Песков рассказал о тщательной проверке имущества прокурора Москвы
Контрольное управление администрации президента РФ может, если сочтет нужным, перепроверить декларацию об имуществе главного прокурора Москвы Дениса Попова.
REGNUM 07:27
Общество
Строящая «Северный поток-2» компания подала иск против Евросоюза
Полностью принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG (оператор проекта «Северный поток-2») обратилась в арбитраж с жалобой на нарушение Евросоюзом, принявшим дискриминационные поправки к Газовой директиве, своих обязательств, предусмотренных Договором к Энергетической хартии.
РБК 07:03
Политика
В Кремле оценили сообщения о недвижимости родственников Асада в Москве
Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать статью Financial Times, в которой говорилось, что родственники Асада в разные годы купили около 19 апартаментов на территории комплекса в Москве.
RT на русском 06:59
Происшествия
Под Тулой стажера полиции заподозрили в убийстве человека
В Тульской области произошел вооруженный конфликт с участием стажера полиции В УМВД по Тульской области сообщили, что инцидент произошел 10 ноября в Алексинском районе: стажер полиции и его брат вступили в конфликт с полутора десятками человек.
Российская газета 06:14
Игры
Тысячи игроков в Red Dead Redemption 2 на ПК пропустили сюжетную главу
В сети набирают популярность моды для Red Dead Redemption 2 на ПК, которые позволяют пропустить вступительную главу.
CyberSport.ru 04:45
Шоу-бизнес
Многомиллионный долг Жанны Фриске погасил известный артист
Долг Жанны Фриске перед «Русфондом» в сумме 22 миллионов рублей погасил известный артист, рассказал отец певицы Владимир Фриске в эфире шоу «Звёзды сошлись».
Газета Кемерова вчера в 23:55
Общество
Первый час «Дня холостяка» принес Alibaba $13 млрд
Китайская интернет-компания Alibaba заработала в первый час традиционного дня распродаж — «Дня холостяка» — 91,2 млрд юаней ($13 млрд), передает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 13:20
Авто
Конкурент BMW X5 от Genesis показал салон без камуфляжа
По прогнозам экспертов, после выхода на американский авторынок модель составит конкуренцию знаменитому Maybach от Mercedes.
CarsWeek.ru вчера в 00:40
Происшествия
В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник
Российская газета 08:01
Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 70,48 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 5,48 копейки - до 70,4759 рубля, курс доллара увеличился на 18,26 копейки, до 63,9121 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:45
Общество
Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню
Депутат Госдумы Александр Шерин побывал в воинской части, где 25 октября один солдат расстрелял сослуживцев.
Газета.Ru вчера в 13:30