Агентство США по международному развитию (USAID) выделило грант в размере 20,4 миллиона долларов (1,3 миллиарда рублей) на продвижение различных реформ в России. Об этом сообщается на сайте usaspending.gov, официальном ресурсе США, публикующем финансовую отчетность государственных органов.

USAID выделило 1,3 миллиарда рублей на продвижение реформ в России

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