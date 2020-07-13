Экономика
Lenta.ruUSAID выделило 1,3 миллиарда рублей на продвижение реформ в России
Агентство США по международному развитию (USAID) выделило грант в размере 20,4 миллиона долларов (1,3 миллиарда рублей) на продвижение различных реформ в России. Об этом сообщается на сайте usaspending.gov, официальном ресурсе США, публикующем финансовую отчетность государственных органов.
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Шоу-бизнес
Ивлеева подарила Элджею часы за 11 млн рублей
Москва 24 08:20
Общество
Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков
Граждан России освободили от затрат, связанных с устройствами учета электроэнергии.
ToDay News Ufa 03:35
Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Автоспорт
Квят: русские не встают на колени просто так
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят рассказал, почему принял решение не вставать на одно колено перед началом двух первых гонок нового сезона чемпионата "Формулы-1" в рамках акции в знак солидарности с борьбой против дискриминации и расизма.
РИА Новости 08:40
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
Происшествия
В Нижегородской области упал самолет Ан-2 с двумя членами экипажа
Ведомости вчера в 23:01
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
Происшествия
Потерпевшие по делу Ефремова подготовили к нему иски на 1 млн рублей
Piter.tv вчера в 04:30
Общество
Отменены ограничения на работу кафе и ресторанов в Тульской области
Кафе и рестораны Тульской области могут постепенно возобновлять работу в обычном режиме.
Тульская служба новостей 07:01
Происшествия
Невеста скончалась во время свадебного банкета в Москве
На свадебном банкете в ресторане на юге Москвы скончалась невеста, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 11 июля.
Известия 11 июля в 17:29
Общество
Кот Мостик завершил свою вахту на Крымском мосту и нашел новую работу
Символ моста через Керченский пролив кот-блогер Мостик «сообщил» в Instagram 13 июля, что завершает свою вахту на Крымском мосту.
Известия 09:55
Общество
Минкульт отменил запрет на работу кинотеатров
Кинотеатры в России смогут возобновить работу с понедельника, 13 июля, если это сочтут возможным руководители субъектов Федерации.
РБК 09:56
Общество
Суд оштрафовал журналиста Александра Плющева за пикет в поддержку Азара
Тверской районный суд оштрафовал журналиста «Эха Москвы» Александра Плющева на 10 тыс. руб. за участие в пикете в поддержку муниципального депутата Ильи Азара.
РБК 10:17
Происшествия
В Воронеже найдено расчлененное тело пропавшего преподавателя ВГУ
Воронеж, 13 июля 2020, 12:59 — REGNUM Останки преподавателя химического факультета Воронежского государственного университета, пропавшего в марте, обнаружены, подозреваемые в совершении убийства задержаны и уже отправлены под арест.
REGNUM 05:59
Здоровье
Отделения первичного осмотра закончили прием больных в Волгограде
Чуть меньше – от 10 до 20 инфекционных больных – доставляли в палатку первичного осмотра волгоградской детской клинической больницы № 8.
Волгоградская правда 10:01
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России
В ходе заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам Путин отметил, что, несмотря на темпы экономического роста, которые сегодня не очень устраивают, но существует перспектива их увеличения, у России в данный момент есть шанс решить жилищный вопрос в масштабах страны.
Интерфакс 04:55
Шоу-бизнес
Максим Галкин отгрохал для Аллы Пугачевой персональный спа-центр
Муж Аллы Пугачевой Максим Галкин на своей странице в Instagram продолжает раскрывать подписчикам тайны легендарного замка в деревне Грязь Московской области.
Пятый канал 10:44
Энергетика
Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая
Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru 11 июля в 06:48
Общество
Третья акция в поддержку арестованного губернатора прошла в Хабаровске
Третья акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийств и покушении на убийство, завершилась в Хабаровске.
VSE42.RU вчера в 23:16
Финансы
ЦБ РФ допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки
Москва, 13 июля 2020, 17:00 — REGNUM Центральный банк (ЦБ) Российской Федерации видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки.
REGNUM 10:00
Футбол
CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
Российская газета 05:03
Единоборства
Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Петр оспорил вакантный титул UFC в легчайшем весе с Жозе Алду. Первый раунд оказался очень жестким и жестоким.
ODDS.ru вчера в 00:19
Шоу-бизнес
Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ
Видео Андрея Аршавина с детьми от Юлии Барановской разозлило его бывшую тещу, которая упрекнула экс-футболиста в том, что он бросил две семьи.
iReactor 10:31
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Шоу-бизнес
Богомолов снял на видео Собчак под душем
Режиссер Константин Богомолов показал ролик, на котором снял свою супругу. На видео Ксения Собчак позирует под струями воды.
VSE42.RU 00:30
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 06:30
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
RT на русском 08:08