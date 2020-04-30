Общество

Газета.RuГазета.RuUSM Алишера Усманова покупает «ИКС Холдинг»

Холдинг USM Алишера Усманова договорился о приобретении 100% в группе "ИКС Холдинг" Антона Черепенникова, говорится в пресс-релизе, поступившем в четверг в "Газету.Ru". Отмечается, что сделка будет структурирована путем обмена долями акций компаний.
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Алишер Усманов решил купить 100% «ИКС Холдинга»

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