Общество
Газета.RuUSM Алишера Усманова покупает «ИКС Холдинг»
Холдинг USM Алишера Усманова договорился о приобретении 100% в группе "ИКС Холдинг" Антона Черепенникова, говорится в пресс-релизе, поступившем в четверг в "Газету.Ru". Отмечается, что сделка будет структурирована путем обмена долями акций компаний.
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Общество
Ограничительные меры в Тульской области продлеваются до 11 мая
На портале Правительства Тульской области сегодня, 30 апреля, появилось сообщение о том, что Губернатор Алексей Дюмин подписал Указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
Первый Тульский 16:58
Политика
Контактировавших с Мишустиным изолируют и проверят на коронавирус
Ожидается, что всех, кто в последнее время контактировал с премьером, изолируют, и для страховки проведут им тесты на коронавирус.
Инфорос 15:31
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
РИА Карачаево-Черкесия 02:32
Наука
У бактериальных биопленок обнаружили память
Индикатор 28 апреля в 10:17
Происшествия
Прокуратура решила возобновить дело о преступлениях нацистов в Крыму
Прокуратура Крыма обратилась в республиканский Верховный суд с запросом о возобновлении уголовного дела о массовом уничтожении нацистами жителей полуострова.
Известия 04:23
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 05:35
ЖКХ
В Москве перенесли сроки отключения горячей воды
Горячую воду в жилых домах Москвы начнут отключать с 1 июня. Об этом агентству «РИА Новости» заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
РБК 16:18
Здоровье
Курский реаниматолог рассказал в YouTube о ситуации в Семашко
В четверг, 30 апреля в YouTube был опубликован новый выпуск канала "Редакция", в котором журналист Алексей Пивоваров пообщался с врачами, которые сейчас работают на передовой и лечат пациентов с коронавирусом.
Kursk.com 14:26
Общество
В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru 13:07
Футбол
После снятия «Армавира» в РПЛ может выйти «Торпедо», а не «Химки»
В Олимп-ФНЛ могут произойти изменения в турнирной таблице в связи со снятием «Армавира».
Sports.ru 15:57
Здоровье
Вирусологи назвали парадоксальной ситуацию с коронавирусом в России
Сотрудник Международного центра вирусологии РУДН, врач-инфекционист Елена Белова заявила о пародоксальной ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России.
Страна Советов on-line 12:38
Политика
В Таджикистане запретят русифицировать имена и фамилии
Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки к закону «О государственной регистрации актов гражданского состояния», запрещающие использовать славянские суффиксы в фамилиях и отчествах.
Коммерсантъ вчера в 07:38
Общество
В Москве умерли еще 47 пациентов с коронавирусом
Интерфакс 15:26
Гаджеты
Стоимость iPhone 12 будет начинаться от 649 долларов
Цена топовых версий iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max не будет отличаться от актуального поколения - 999 и 1099 долларов соответственно.
Ридус 15:28
Киберспорт
Тысячи фанатов PUBG жалуются на «засилье ботов» в лобби игры
Тысячи фанатов онлайн-игры в жанре королевской битвы жалуются на «засилье ботов» в стартовом лобби.
Дни24 08:46
Общество
Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
Lenta.ru 09:29
Политика
Зеленский ищет новую должность для Саакашвили на Украине
Глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил на брифинге, который транслировал телеканал «112», на днях Саакашвили вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, и они нашли ему подходящую должность.
Gazeta.SPb 17:05
Общество
В Саратовской области отменили закупку масок по 425 рублей
Закупку медицинских масок по 425 рублей за штуку отменили.
Регион 64 07:45
Экономика
Сбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам с 6 мая
"С 6 мая 2020 года приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,2%, на вторичном рынке - от 8,1%", - говорится в сообщении, где также указано, что процентные ставки снижены на самые популярные программы ипотечного кредитования.
ТАСС 10:16
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 10 кг за апрель
OAnews вчера в 14:00
Происшествия
Телеведущая Ушакова потребовала 300 тыс. рублей с Кокорина и Мамаева
Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого с требованием выплатить ей компенсацию за материальный ущерб.
Известия 04:00
Здоровье
Инкубационный период коронавируса может достигать трех недель
Инкубационный период заражения COVID-19 может достигать трех недель.
ФАН 16:38
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину выписали из больницы
Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная ранее с пневмонией, выздоровела и уже находится дома.
ТАСС 16:23
Футбол
Исполком РФС обсудит возобновление чемпионата России 15 мая
Заседание очередного исполкома Российского футбольного союза (РФС), на котором будут обсуждаться вопросы возобновления соревнований, запланировано на 15 мая.
ТАСС Спорт 13:48
Политика
Официальный представитель МИД РФ вызвала Навального на дебаты
Москва, 1 мая 2020, 00:17 — REGNUM Официальный представитель министерство иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова вызвала вызвала на дебаты оппозиционного блогера Алексея Навального и тот согласился.
REGNUM 17:17
Общество
В Госдуме предложили простить россиянам штрафы за нарушения ПДД
Ранее депутаты ЛДПР предложили временно увеличить с 20 до 60 дней срок, в течение которого штраф за некоторые нарушения ПДД можно оплатить со скидкой 50%.
AutoNews 04:39
ЖКХ
Отопление в Москве начнут отключать 6-7 мая
Отключение отопления в домах Москвы могут начать 6-7 мая.
ТАСС 16:22