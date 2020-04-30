Холдинг USM Алишера Усманова договорился о приобретении 100% в группе "ИКС Холдинг" Антона Черепенникова, говорится в пресс-релизе, поступившем в четверг в "Газету.Ru". Отмечается, что сделка будет структурирована путем обмена долями акций компаний.

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Здоровье Курский реаниматолог рассказал в YouTube о ситуации в Семашко В четверг, 30 апреля в YouTube был опубликован новый выпуск канала "Редакция", в котором журналист Алексей Пивоваров пообщался с врачами, которые сейчас работают на передовой и лечат пациентов с коронавирусом. 9

Общество В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы. 391

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Шоу-бизнес Надежду Бабкину выписали из больницы Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная ранее с пневмонией, выздоровела и уже находится дома.

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Политика Официальный представитель МИД РФ вызвала Навального на дебаты Москва, 1 мая 2020, 00:17 — REGNUM Официальный представитель министерство иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова вызвала вызвала на дебаты оппозиционного блогера Алексея Навального и тот согласился. 7