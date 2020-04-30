Общество

Газета.RuГазета.RuUSM Алишера Усманова покупает «ИКС Холдинг»

Холдинг USM Алишера Усманова договорился о приобретении 100% в группе "ИКС Холдинг" Антона Черепенникова, говорится в пресс-релизе, поступившем в четверг в "Газету.Ru". Отмечается, что сделка будет структурирована путем обмена долями акций компаний.
Читать в источнике
Комментировать20

Подробнее о событии

Зачем USM Алишера Усманова покупает «ИКС холдинг»

Ведомости10:46

Новый актив войдет в «ЮэСэМ Телеком»

Коммерсантъ09:02

USM Алишера Усманова покупает «ИКС Холдинг»

Газета.Ru04:03

USM Алишера Усманова приобретет 100% «ИКС Холдинга»

ТАСС05:06

USM станет владельцем «ИКС Холдинга»

Lenta.ru04:57

USM Алишера Усманова приобретет 100% «ИКС Холдинга»

Интерфакс04:20

USM Усманова купит «ИКС Холдинг» Антона Черепенникова

РБК05:08
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 17:55, Ашберн
Общество

Ограничительные меры в Тульской области продлеваются до 11 мая

На портале Правительства Тульской области сегодня, 30 апреля, появилось сообщение о том, что Губернатор Алексей Дюмин подписал Указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
Первый Тульский 16:58
1
Политика

Контактировавших с Мишустиным изолируют и проверят на коронавирус

Ожидается, что всех, кто в последнее время контактировал с премьером, изолируют, и для страховки проведут им тесты на коронавирус.
Инфорос 15:31
2,4K
Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

РИА Карачаево-Черкесия 02:32
1K
Наука

У бактериальных биопленок обнаружили память

Индикатор 28 апреля в 10:17
8
Происшествия

Прокуратура решила возобновить дело о преступлениях нацистов в Крыму

Прокуратура Крыма обратилась в республиканский Верховный суд с запросом о возобновлении уголовного дела о массовом уничтожении нацистами жителей полуострова.
Известия 04:23
19
Политика

Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 05:35
4,4K
ЖКХ

В Москве перенесли сроки отключения горячей воды

Горячую воду в жилых домах Москвы начнут отключать с 1 июня. Об этом агентству «РИА Новости» заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
РБК 16:18
27
Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

РИА Новости 09:02
574
Здоровье

Курский реаниматолог рассказал в YouTube о ситуации в Семашко

В четверг, 30 апреля в YouTube был опубликован новый выпуск канала "Редакция", в котором журналист Алексей Пивоваров пообщался с врачами, которые сейчас работают на передовой и лечат пациентов с коронавирусом.
Kursk.com 14:26
9
Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru 13:07
391
Футбол

После снятия «Армавира» в РПЛ может выйти «Торпедо», а не «Химки»

В Олимп-ФНЛ могут произойти изменения в турнирной таблице в связи со снятием «Армавира».
Sports.ru 15:57
Здоровье

Вирусологи назвали парадоксальной ситуацию с коронавирусом в России

Сотрудник Международного центра вирусологии РУДН, врач-инфекционист Елена Белова заявила о пародоксальной ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России.
Страна Советов on-line 12:38
85
Политика

В Таджикистане запретят русифицировать имена и фамилии

Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки к закону «О государственной регистрации актов гражданского состояния», запрещающие использовать славянские суффиксы в фамилиях и отчествах.
Коммерсантъ вчера в 07:38
2,7K
Общество

В Москве умерли еще 47 пациентов с коронавирусом

Интерфакс 15:26
4
Гаджеты

Стоимость iPhone 12 будет начинаться от 649 долларов

Цена топовых версий iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max не будет отличаться от актуального поколения - 999 и 1099 долларов соответственно.
Ридус 15:28
16
Киберспорт

Тысячи фанатов PUBG жалуются на «засилье ботов» в лобби игры

Тысячи фанатов онлайн-игры в жанре королевской битвы жалуются на «засилье ботов» в стартовом лобби.
Дни24 08:46
Общество

Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
Lenta.ru 09:29
148
Политика

Зеленский ищет новую должность для Саакашвили на Украине

Глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил на брифинге, который транслировал телеканал «112», на днях Саакашвили вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, и они нашли ему подходящую должность.
Gazeta.SPb 17:05
11
Общество

В Саратовской области отменили закупку масок по 425 рублей

Закупку медицинских масок по 425 рублей за штуку отменили.
Регион 64 07:45
1,4K
Экономика

Сбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам с 6 мая

"С 6 мая 2020 года приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,2%, на вторичном рынке - от 8,1%", - говорится в сообщении, где также указано, что процентные ставки снижены на самые популярные программы ипотечного кредитования.
ТАСС 10:16
75
Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 10 кг за апрель

OAnews вчера в 14:00
35
Происшествия

Телеведущая Ушакова потребовала 300 тыс. рублей с Кокорина и Мамаева

Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого с требованием выплатить ей компенсацию за материальный ущерб.
Известия 04:00
398
Общество

Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок

Ведомости 12:27
1,9K
Здоровье

Инкубационный период коронавируса может достигать трех недель

Инкубационный период заражения COVID-19 может достигать трех недель.
ФАН 16:38
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ 15:33
393
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину выписали из больницы

Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная ранее с пневмонией, выздоровела и уже находится дома.
ТАСС 16:23
Футбол

Исполком РФС обсудит возобновление чемпионата России 15 мая

Заседание очередного исполкома Российского футбольного союза (РФС), на котором будут обсуждаться вопросы возобновления соревнований, запланировано на 15 мая.
ТАСС Спорт 13:48
Политика

Официальный представитель МИД РФ вызвала Навального на дебаты

Москва, 1 мая 2020, 00:17 — REGNUM Официальный представитель министерство иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова вызвала вызвала на дебаты оппозиционного блогера Алексея Навального и тот согласился.
REGNUM 17:17
7
Общество

В Госдуме предложили простить россиянам штрафы за нарушения ПДД

Ранее депутаты ЛДПР предложили временно увеличить с 20 до 60 дней срок, в течение которого штраф за некоторые нарушения ПДД можно оплатить со скидкой 50%.
AutoNews 04:39
2
ЖКХ

Отопление в Москве начнут отключать 6-7 мая

Отключение отопления в домах Москвы могут начать 6-7 мая.
ТАСС 16:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Антон Андреевич Черепенников
Российский предприниматель
Российский технологический предприниматель с активами в области СОРМ, информационной безопасности и системной интеграции. Основатель и владелец многопрофильной ИТ-структуры «ИКС Холдинг». В прошлом - профессиональный киберспортсмен и киберспортивный функционер, многолетний владелец киберспортивного клуба Virtus.pro и основатель киберспортивного холдинга ESforce.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное