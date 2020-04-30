Общество
Газета.RuUSM Алишера Усманова покупает «ИКС Холдинг»
Холдинг USM Алишера Усманова договорился о приобретении 100% в группе "ИКС Холдинг" Антона Черепенникова, говорится в пресс-релизе, поступившем в четверг в "Газету.Ru". Отмечается, что сделка будет структурирована путем обмена долями акций компаний.
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Общество
В российском регионе прошел черный дождь
В южных районах Чувашии прошел черный дождь. Это видно на кадрах, опубликованных в группе Дзен | Чувашия во «Вконтакте».
Lenta.ru 08:17
Происшествия
Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева
Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
REGNUM 03:39
Общество
Саратовский министр ушла в отставку после скандала с закупкой масок
Министр и руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку на фоне скандала с закупкой медицинских масок.
РИА Новости 11:19
Общество
В ВОЗ заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о неизбежности второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском 06:40
Общество
В Чехии зафиксирована сильнейшая за 500 лет засуха
В Чехии зафиксирована сильнейшая за 500 лет засуха, сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на РИА «Новости».
ToDay News Ufa 06:08
Общество
В Ростовской области введут обязательный масочный режим
Ростов-на-Дону, 30 апреля 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области с 1 мая установят обязательный масочный режим, сообщил на пресс-конференции 30 апреля донской губернатор Василий Голубев.
REGNUM 10:30
Общество
В интернете пройдет марафон-концерт в поддержку российских медиков
Марафон-концерт в поддержку российских медиков проведут 30 апреля телеканал Дождь и «Яндекс.Музыка» совместно с благотворительными фондами «Правмир», «Помощь рядом» и «Созидание».
Православие и Мир 28 апреля в 03:01
Шоу-бизнес
Солистка Little Big Софья Таюрская показала фигуру до похудения
Участница популярной музыкальной группы Little Big продемонстрировала поклонникам, какой была до похудения.
VSE42.RU вчера в 22:10
Общество
В Севастополе умер первый пациент с коронавирусом
У мужчины была онкология, он получал паллиативную помощь в больнице имени Даши Севастопольской, но тем не менее статистика засчитает этот случай как смерть от коронавируса, сказал Михаил Развожаев.
Вести.Севастополь 09:45
Политика
Глава МИД Германии призвал улучшить гуманитарную ситуацию в Донбассе
Для реализации договоренностей, достигнутых в «нормандском формате», необходимо обеспечить доступ наблюдателей ОБСЕ ко всей территории Украины, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Взгляд.ру 04:15
Общество
Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев
Скончался глава администрации Андрей Джатдоев, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 02:24
Кино
Умер индийский актер Риши Капур
30 апреля в клинике в индийском Мумбаи на 68 году жизни умер болливудский актер Риши Капур, передает телеканал NDTV.
Полит.ру 04:14
Общество
В ВОЗ предостерегли от резкого снятия ограничений
ВОЗ рекомендует странам при рассмотрении аспектов по смягчению мер физического дистанцирования тщательно оценить риски и преимущества по четырем основным областям на основе собственной оценки риска в реальном времени в стране, поскольку слишком ранние или слишком быстрые шаги могут нести риски нового возвращения сильной эпидемической волны, — передаёт РИА Новости её слова.
News.ru 11:44
Происшествия
В воронежском селе 11-летняя девочка забеременела от сводного брата
В с. Яцейка Эртильского района Воронежской области 11-летняя девочка, которую воспитывали в приемной семье, забеременела от сводного брата.
Обозреватель Врн 08:42
Общество
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru 06:04
Общество
Режим самоизоляции в Оренбуржье продлен до 11 мая
Решением главы региона режим самоизоляции в Оренбургской области продляется до 11 мая.
Orenday.ru 11:06
Происшествия
Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса
АиФ Иркутск вчера в 00:59
Футбол
«Пари Сен-Жермен» объявлен чемпионом Франции
"Пари Сен-Жермен" признан чемпионом Франции по футболу после того, как сезон не был завершен из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).
РИА Новости 11:59
Происшествия
СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД
Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 16:03
Общество
В России зафиксирован рекордный рост числа заболевших коронавирусом
За последние сутки в России выявлено еще 7 099 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:36
Общество
В Подмосковье введут обязательное ношение масок при выходе из дома
В Подмосковье власти готовятся ввести обязательное ношение масок при выходе из дома. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 09:45
Общество
В Краснодарском крае вводят масочный режим
В Краснодарском крае вводят усиленный масочный режим. Роспотребнадзор разослал в регионы рекомендации.
ФедералПресс 05:46
Политика
Зеленский нашел для Саакашвили «другой формат работы»
Саакашвили несколько последних дней вел длительные переговоры с президентом, и они наши другой формат, в котором они будут работать.
Комсомольская правда 09:11
Экономика
ФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи
Организации малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели (ИП) из наиболее пострадавших отраслей экономики в мае и июне смогут получить безвозмездную финансовую помощь по 12 130 руб. (минимальный размер оплаты труда) на каждого сотрудника.
РБК вчера в 07:28
Политика
МИД Украины: Киев отказывается от прямых переговоров с Донбассом
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после видеоконференции глав МИД стран «нормандской четвёрки».
Новый День 10:23
Политика
Путин пошутил насчет роста спроса на матрасы после отмены изоляции
«Ваше производство, уверен, восстановится, потому что после акции «Сидим дома», после вынужденной самоизоляции матрасы поизносятся у многих и ваше производство, надеюсь, восстановится быстрыми, хорошими, нужными для восстановления бизнеса темпами», — заявил президент.
Известия 09:29
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
Шоу-бизнес
В больнице возмутились новостями о выписке Бабкиной
В больнице возмутились новостями о выписке народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом сообщает StarHit в четверг, 30 апреля.
Lenta.ru 08:24
Общество
Ростовский губернатор отменил действие спецпропусков в период выходных
Действие документа определено с 23 апреля по 15 мая.
REGNUM 07:52