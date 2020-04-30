Общество
Газета.RuUSM Алишера Усманова покупает «ИКС Холдинг»
Холдинг USM Алишера Усманова договорился о приобретении 100% в группе "ИКС Холдинг" Антона Черепенникова, говорится в пресс-релизе, поступившем в четверг в "Газету.Ru". Отмечается, что сделка будет структурирована путем обмена долями акций компаний.
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Общество
ВОЗ допускает снятие ограничений в России с 12 мая
С 12 мая Россия сможет постепенно ослаблять ограничения.
BFM.ru 08:48
Политика
Лавров рассказал о выполнении решений «нормандского саммита» 2019 года
Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:32
Общество
Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории региона будет продлен до 12 мая.
Российская газета 06:36
Политика
На Украине нашли новую должность для Саакашвили
Арахамия рассказал, что последние несколько дней Саакашвили вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленский, и они нашли другой формат работы.
Lenta.ru 09:22
Энергетика
В Белоруссии заявили о покупке первой партии нефти у Saudi Aramco
Минск, 29 апреля 2020, 15:33 — REGNUM Белоруссия закупила первую партию нефти у саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, заявил 29 апреля пресс-секретарь республиканского «Белнефтехима» Александр Тищенко.
REGNUM вчера в 08:33
Киберспорт
Тысячи фанатов PUBG жалуются на «засилье ботов» в лобби игры
Тысячи фанатов онлайн-игры в жанре королевской битвы жалуются на «засилье ботов» в стартовом лобби.
Дни24 08:46
Музыка
Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате на шоу «Маска»
Песня Примадонны мгновенно разошлась по Сети. Вокруг победителя проекта «Маска» на НТВ Анатолия Цоя назревает конфликт.
Городовой 05:58
Общество
ФБК: Телеведущая Елена Малышева владеет особняком в США за $6,4 млн
ФБК заявляет, что Малышева купила особняк в 2016 г. за $6,4 млн – самая дорогая сделка в Нью-Джерси в том году.
ТВК 02:30
Общество
Въезд в Нижегородскую область ограничен
Глеб Никитин внес изменения в Указ Губернатора Нижегородской области «О введении режима повышенной готовности», которые устанавливают особый порядок передвижения лиц и транспортных средств по территории региона, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки.
Время Н 05:15
Общество
В ВОЗ заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о неизбежности второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском 06:40
Здоровье
Случаи новой вирусной болезни у детей выявлены в шести странах мира
Заболевание описывается как «воспалительный синдром», похожий на болезнь Кавасаки и синдром токсического шока, пишет UfacityNews.ru.Врачи заявили почти о сотне случаев заражения в Великобритании, США, Франции, Италии, Испании и Швейцарии.
UfaTime.ru 08:27
Политика
В Кремле допустили выплату матпомощи всем россиянам
Россияне могут претендовать на единоразовую материальную помощь со стороны государства.
Национальная служба новостей 05:10
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал кулинарные способности Аллы Пугачевой
Юморист Максим Галкин показал кулинарные способности своей супруги — звезды российской эстрады Аллы Пугачевой, которая сейчас придерживается режима самоизоляции и все время проводит в загородном доме.
Слово и Дело 04:46
Происшествия
Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси
Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
РИА Новости 06:21
Шоу-бизнес
Лолита развелась с пятым мужем, он написал на нее заявление
56-летняя г-жа Милявская только что развелась со своим молодым, пятым по счету мужем, немаловажным (в масштабах страны) тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, передает KP.RU.
Российская газета 08:24
Авто
В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств
1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
Автоновости дня вчера в 00:55
Шоу-бизнес
В больнице возмутились новостями о выписке Бабкиной
В больнице возмутились новостями о выписке народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом сообщает StarHit в четверг, 30 апреля.
Lenta.ru 08:24
Общество
Стала известна причина смерти главы Ставрополя Андрея Джатдоева
Сегодня стало известно, что на 57 году из жизни ушел мэр Ставрополя Андрей Джатдоев.
Блокнот Ставрополь 02:01
Экономика
Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии
Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.
РИА Новости 05:47
Политика
Главы МИД «нормандской четверки» обсудили обмен пленными в Донбассе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что на встрече глав МИД "нормандского формата" обсуждался новый обмен пленными в Донбассе.
РЕН ТВ 09:16
Общество
В Подмосковье решили ввести обязательное ношение масок
В Московской области готовятся внедрить систему обязательного ношения масок. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
РБК 09:27
Общество
В Росгвардии выявили 339 случаев заражения коронавирусом
В Росгвардии зарегистрировали 339 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в пресс-службе ведомства.
RT на русском 07:54
Кино
Скончался актер из фильмов «Жизни Пи» и «Миллионер из трущоб»
ToDay News Ufa вчера в 07:18
Транспорт
Власти разъяснили правила поездки из Москвы на дачу в майские праздники
Правила выезда за город в ближайшие полторы недели разъяснил председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 09:05
Авто
В России модели Datsun получили новую версию Black
Седан Datsun on-DO и хэтчбек Datsun mi-DO получили в России новую комплектацию Black.
Автоновости дня вчера в 04:28
Политика
Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
Политика
Путин рассказал о генетическом культурном коде россиян
Россия всегда объединяла усилия для того, чтобы противостоять напастям "всем миром", это буквально в крови, в генетическом коде россиян.
РЕН ТВ 08:12
Фигурное катание
Японцы попросили забрать в Россию фигуристку Медведеву
Один из пользователей Twitter попросил в своём микроблоге забрать российскую фигуристку обратно в Россию, так как она очень разозлила японцев своими действиями.
REGNUM вчера в 14:33
Хоккей
«Локомотив» подписал новый контракт с Калининым
Защитник ярославского «Локомотива» Александр Калинин подписал новый контракт, сообщается на официальном сайте клуба.
Спорт-Экспресс 09:22