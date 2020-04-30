Сделка пройдет через обмен долей акций компании. Черепенников - основатель и владелец 99% "ИКС Холдинга" - получит 10% акций "ЮэСэМ Телеком", которому принадлежит 100% оператора ПАО "Мегафон". Группа "ИКС Холдинг" станет подразделением "ЮэСэМ Телеком".

Происшествия В Воронежской области потушили крупный пожар в рыбацком поселке Посёлок городского типа Рамонь, Воронежская область, 30 апреля 2020, 06:03 — REGNUM Крупный пожар общей площадью 500 квадратных метров в рыбацком поселке в Рамонском районе Воронежской области потушен, 30 апреля сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по региону. 10

Общество Россиянам с двойным гражданством разрешили покинуть страну Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне с двойным гражданством или видом на жительство за границей могут покинуть страну. 2,1K

Здоровье Найдена возможная причина «повторного заболевания» коронавирусом Ученые из Армейского медицинского университета в китайском городе Чунцин выяснили, что коронавирус COVID-19 может оставаться в организме человека даже после его «выздоровления». 19

Происшествия В Приамурье выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом Число заболевших коронавирусной инфекцией в Амурской области достигло 56, за сутки зафиксированы 10 новых случаев, сообщает правительство региона. 3

Общество Саратовская прокуратура проверит закупку масок по 425 рублей "По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей", - говорится в сообщении. 805

Общество В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом На сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в России превысило 106 тысяч в 85 регионах, выздоровели 11 619 человек. 589

Происшествия На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери. 15

Наука Онлайн: иммунитет и коронавирус Онлайн-лекции в рамках совместного проекта N + 1 и премии «Просветитель» читают ученые, популяризаторы науки, лауреаты премии.

Общество Нижегородцам разъяснили правила проезда на дачу во время самоизоляции Изменения прописаны в указе губернатора о введении режима повышенной готовности. На дачу можно поехать на личном автомобиле или на такси. 97

Общество Пивоварам разрешат производить антисептик Постановление временно разрешает пивоварам производить определенный объем спиртосодержащих антисептиков, Причем, для получения разрешения им не нужно будет уплачивать госпошлину. 11

Общество В Иркутской области ужесточен режим самоизоляции Указ о продлении и усилении режима самоизоляции подписал сегодня, 30 апреля, врио главы региона Игорь Кобзев, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Иркутской области. 3

Здоровье Обострение болезней грозит старшему поколению после выхода с карантина Главный гериатр министерства здравоохранения России Ольга Ткачева рассказала, с какими угрозами для здоровья может столкнуться старшее поколение россиян после длительного пребывания дома и выхода из самоизоляции.