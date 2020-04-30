Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксUSM Алишера Усманова приобретет 100% «ИКС Холдинга»

Сделка пройдет через обмен долей акций компании. Черепенников - основатель и владелец 99% "ИКС Холдинга" - получит 10% акций "ЮэСэМ Телеком", которому принадлежит 100% оператора ПАО "Мегафон". Группа "ИКС Холдинг" станет подразделением "ЮэСэМ Телеком".
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USM Усманова купит «ИКС Холдинг» Антона Черепенникова

РБК05:08

USM Алишера Усманова приобретет 100% «ИКС Холдинга»

ТАСС05:06

USM Алишера Усманова приобретет «ИКС Холдинг» Антона Черепенникова

Коммерсантъ03:00

Алишер Усманов решил купить 100% «ИКС Холдинга»

News.ru04:50

USM Алишера Усманова приобретет 100% «ИКС Холдинга»

Интерфакс04:20

USM Алишера Усманова покупает «ИКС Холдинг»

Газета.Ru04:03

USM станет владельцем «ИКС Холдинга»

Lenta.ru04:57
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Происшествия

На Кокорина с Мамаевым подали в суд

Lenta.ru 02:56
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Общество

Бывшего советника вице-губернатора Бидонько задержали по делу о взятке

В Екатеринбурге сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали бывшего советника вице-губернатора по внутренней политике Сергея Бидонько Владислава Русакова, пишет 66.RU.
РБК Екатеринбург 02:21
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Происшествия

В Воронежской области потушили крупный пожар в рыбацком поселке

Посёлок городского типа Рамонь, Воронежская область, 30 апреля 2020, 06:03 — REGNUM Крупный пожар общей площадью 500 квадратных метров в рыбацком поселке в Рамонском районе Воронежской области потушен, 30 апреля сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по региону.
REGNUM вчера в 23:03
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Общество

Назван регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России высока вероятность второй волны коронавируса.
Российская газета вчера в 19:57
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Армия и оружие

Морпехи США высадились на саудовских островах в Персидском заливе

С 20 апреля военные США проводят учения на островах Каран и Курайн. Морпехи США высадились на саудовских островах в Персидском заливе.
Piter.tv 28 апреля в 06:27
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Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили покинуть страну

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне с двойным гражданством или видом на жительство за границей могут покинуть страну.
Газета.Ru 01:25
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Здоровье

1794 случая заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области

На среду, 29 апреля на территории Нижегородской области верифицированы пробы на коронавирус у 1794 человек.
Kursk.com вчера в 04:19
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Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
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Экономика

Правительство РФ выделит 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков

Москва, 30 апреля 2020, 12:05 — REGNUM На решение проблем обманутых дольщиков будет выделено 30 млрд рублей.
REGNUM 05:05
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Здоровье

Найдена возможная причина «повторного заболевания» коронавирусом

Ученые из Армейского медицинского университета в китайском городе Чунцин выяснили, что коронавирус COVID-19 может оставаться в организме человека даже после его «выздоровления».
Live24 03:15
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Армия и оружие

Минобороны России проведет крупные учения двух армий в 2020 году

Минобороны РФ проведет крупные учения двух армий с созданием коалиционных группировок войск на центральноазиатском стратегическом направлении в 2020 году.
ТАСС вчера в 05:47
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Общество

В Свердловской области число случаев коронавируса выросло до 703

В Свердловской области медики подтвердили 74 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.
АиФ Урал 04:01
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

РИА Новости вчера в 10:18
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Происшествия

В Приамурье выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Амурской области достигло 56, за сутки зафиксированы 10 новых случаев, сообщает правительство региона.
РИА Новости 03:26
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Общество

Саратовская прокуратура проверит закупку масок по 425 рублей

"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:14
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Общество

В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом

На сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в России превысило 106 тысяч в 85 регионах, выздоровели 11 619 человек.
Lenta.ru 05:07
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Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
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Политика

Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
Коммерсантъ 04:39
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Гаджеты

Обнародованы характеристики смартфона Huawei P Smart 2020

OAnews вчера в 04:10
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Наука

Онлайн: иммунитет и коронавирус

Онлайн-лекции в рамках совместного проекта N + 1 и премии «Просветитель» читают ученые, популяризаторы науки, лауреаты премии.
N+1 28 апреля в 08:33
Общество

Жителей Саратовской области ожидают штрафы за нарушение масочного режима

Саратовцев ждут новые штрафные санкции в рамках административного законодательства.
Взгляд-инфо 05:33
Общество

Путин подписал указ о продлении нерабочих дней до 11 мая

Президент России Владимир Путин подписал указ, который продлевает период нерабочих дней в России до 11 мая включительно.
Парламентская газета 28 апреля в 12:31
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Общество

Нижегородцам разъяснили правила проезда на дачу во время самоизоляции

Изменения прописаны в указе губернатора о введении режима повышенной готовности. На дачу можно поехать на личном автомобиле или на такси.
Российская газета 04:57
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Происшествия

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке

Lenta.ru 01:48
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Общество

Пивоварам разрешат производить антисептик

Постановление временно разрешает пивоварам производить определенный объем спиртосодержащих антисептиков, Причем, для получения разрешения им не нужно будет уплачивать госпошлину.
Республика Татарстан 04:18
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Общество

В Иркутской области ужесточен режим самоизоляции

Указ о продлении и усилении режима самоизоляции подписал сегодня, 30 апреля, врио главы региона Игорь Кобзев, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Иркутской области.
Байкал24 03:20
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Здоровье

Обострение болезней грозит старшему поколению после выхода с карантина

Главный гериатр министерства здравоохранения России Ольга Ткачева рассказала, с какими угрозами для здоровья может столкнуться старшее поколение россиян после длительного пребывания дома и выхода из самоизоляции.
Ридус 05:29
Экономика

Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными

Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
Вести.Ru 02:51
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Происшествия

В Иркутской области нашли пропавших чиновников районной администрации

RT на русском 04:14
Политика

Опрос: большинство горожан не одобрили действия властей при пандемии

Согласно опросу, проведенному среди 1608 человек в возрасте от 18 лет, действия президента России и правительства в части сдерживания пандемии одобряют 46% респондентов.
Новые Известия 05:04
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Антон Андреевич Черепенников
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Российский технологический предприниматель с активами в области СОРМ, информационной безопасности и системной интеграции. Основатель и владелец многопрофильной ИТ-структуры «ИКС Холдинг». В прошлом - профессиональный киберспортсмен и киберспортивный функционер, многолетний владелец киберспортивного клуба Virtus.pro и основатель киберспортивного холдинга ESforce.
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