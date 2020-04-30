Экономика
ИнтерфаксUSM Алишера Усманова приобретет 100% «ИКС Холдинга»
Холдинг USM Алишера Усманова объявил, что договорился о приобретении 100% "ИКС Холдинга" Антона Черепенникова. Сделка пройдет через обмен долей акций компании.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Здоровье
Минздрав Украины предупредил о возможной вспышке туберкулёза
Если объёмы финансирования медицинских учреждений не изменятся, то в ближайшее время на украинской территории может произойти вспышка туберкулёза.
News.ru вчера в 14:28
Происшествия
Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса
Известия вчера в 12:22
Экономика
Правительство РФ выделит 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков
Москва, 30 апреля 2020, 12:05 — REGNUM На решение проблем обманутых дольщиков будет выделено 30 млрд рублей.
REGNUM 05:05
Политика
Кремль понадеялся на выход России на плато по коронавирусу
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду на выход России на плато по коронавирусу в интервью RTVI.
Lenta.ru вчера в 18:36
Общество
Росгидромет обещает лето теплее нормы
Рекордно теплой стала зима 2019-2020 года, экстремально теплым был минувший март, апрель также был очень теплым, а экстремально высокие температуры на юге Сибири поставили целый ряд рекордов.
Интерфакс 04:37
Общество
В Крыму растёт количество тяжёлых больных с коронавирусом
Симферополь, 30 апреля 2020, 11:08 — REGNUM В Крыму три пациента, инфицированных коронавирусом, находятся в тяжёлом состоянии и подключены к кислороду.
REGNUM 04:08
Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
Происшествия
На Кокорина с Мамаевым подали в суд
Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева.
Lenta.ru 02:56
Общество
Советник вице-губернатора Свердловской области задержан за взятку
В Екатеринбурге по делу о взятке был задержан советник вице-губернатора Свердловской области Владислав Русаков.
Известия 00:56
Происшествия
У двоих этапированных в Карелию из Ленобласти обнаружен COVID-19
Петрозаводск, 30 апреля 2020, 11:41 — REGNUM У двоих человек, этапированных в СИЗО в Карелию из Ленинградской области, обнаружен коронавирус.
REGNUM 04:41
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Ведомости 02:07
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv 28 апреля в 06:09
Происшествия
Прокуратура решила возобновить дело о преступлениях нацистов в Крыму
Прокуратура Крыма обратилась в республиканский Верховный суд с запросом о возобновлении уголовного дела о массовом уничтожении нацистами жителей полуострова.
Известия 04:23
Общество
Главврач больницы в Коммунарке высказался за продолжение самоизоляции
Российская газета вчера в 15:43
Экономика
Прибыль НЛМК в 1 квартале снизилась на 24%
Чистая прибыль НЛМК в 1 квартале 2020 года по МСФО выросла на 45% кв/кв до $289 млн в связи с ростом выручки и применению хеджирования валютных рисков, что позволило избежать существенных убытков в связи с девальвацией рубля.
Finam.Ru 04:08
Происшествия
В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики
В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
Политика
Песков не исключил оказание прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможное оказание прямой материальной помощи на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 20:54
Политика
В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев
Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
Авто
Kia привезет в Россию новый кроссовер Kia XCeed
Автоновости дня вчера в 10:37
Экономика
Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии
Правила касаются кредитов, как обеспеченных ипотекой, так и нет, выплаты можно приостановить на полгода.
РИА Новости 05:02
Экономика
МОТ предупредила о лишении 1,6 млрд человек средств из-за коронавируса
В результате экономического кризиса из-за пандемии коронавируса могут лишиться средств к существованию примерно 1,6 млрд рабочих неформального сектора экономики по всему миру.
РБК вчера в 13:19
Политика
Песков объяснил невыплату надбавки медсестре в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о том, что женщина, работавшая на трех ставках в больнице в Коммунарке, после увольнения не получила обещанные Путиным надбавки.
РИА Новости вчера в 20:18
Кино
Умер актер Болливуда Риши Капур
Актер Болливуда Риши Капур ушел из жизни в клинике в индийском Мумбаи в возрасте 67 лет.
Инфорос 05:02
Общество
Саратовская прокуратура проверит закупку масок по 425 рублей
"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:14
Общество
В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом
В России за минувшие сутки отмечено 7 099 случаев заражения коронавирусной инфекций, что является рекордным показателем в абсолютных цифрах.
Lenta.ru 05:07
Общество
В Свердловской области число случаев коронавируса выросло до 703
В Свердловской области медики подтвердили 74 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.
АиФ Урал 04:01
Общество
Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
Общество
Малышева призвала не бояться роста числа заразившихся коронавирусом
Теледоктор Елена Малышева заявила, что не нужно переживать за рост числа пациентов с COVID-19.
Телеканал 360° 01:32