Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксUSM Алишера Усманова приобретет 100% «ИКС Холдинга»

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Холдинг USM Алишера Усманова объявил, что договорился о приобретении 100% "ИКС Холдинга" Антона Черепенникова. Сделка пройдет через обмен долей акций компании.
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Подробнее о событии

USM Усманова купит «ИКС Холдинг» Антона Черепенникова

РБК05:08

USM станет владельцем «ИКС Холдинга»

Lenta.ru04:57

USM Алишера Усманова приобретет «ИКС Холдинг» Антона Черепенникова

Коммерсантъ03:00

USM Алишера Усманова приобретет 100% «ИКС Холдинга»

Интерфакс04:20

USM объявил о приобретении «ИКС Холдинга»

Rambler News Service04:09

USM Алишера Усманова покупает «ИКС Холдинг»

Газета.Ru04:03

Алишер Усманов решил купить 100% «ИКС Холдинга»

News.ru04:50
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Происшествия

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке

Lenta.ru 01:48
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Здоровье

Минздрав Украины предупредил о возможной вспышке туберкулёза

Если объёмы финансирования медицинских учреждений не изменятся, то в ближайшее время на украинской территории может произойти вспышка туберкулёза.
News.ru вчера в 14:28
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Происшествия

Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса

Известия вчера в 12:22
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Экономика

Правительство РФ выделит 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков

Москва, 30 апреля 2020, 12:05 — REGNUM На решение проблем обманутых дольщиков будет выделено 30 млрд рублей.
REGNUM 05:05
Политика

Кремль понадеялся на выход России на плато по коронавирусу

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду на выход России на плато по коронавирусу в интервью RTVI.
Lenta.ru вчера в 18:36
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Общество

Росгидромет обещает лето теплее нормы

Рекордно теплой стала зима 2019-2020 года, экстремально теплым был минувший март, апрель также был очень теплым, а экстремально высокие температуры на юге Сибири поставили целый ряд рекордов.
Интерфакс 04:37
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Общество

В Крыму растёт количество тяжёлых больных с коронавирусом

Симферополь, 30 апреля 2020, 11:08 — REGNUM В Крыму три пациента, инфицированных коронавирусом, находятся в тяжёлом состоянии и подключены к кислороду.
REGNUM 04:08
Общество

Соловьев объяснил роль Кашина в побеге Собчак с интервью

Lenta.ru 02:38
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Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
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Происшествия

На Кокорина с Мамаевым подали в суд

Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева.
Lenta.ru 02:56
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Общество

Советник вице-губернатора Свердловской области задержан за взятку

В Екатеринбурге по делу о взятке был задержан советник вице-губернатора Свердловской области Владислав Русаков.
Известия 00:56
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Происшествия

У двоих этапированных в Карелию из Ленобласти обнаружен COVID-19

Петрозаводск, 30 апреля 2020, 11:41 — REGNUM У двоих человек, этапированных в СИЗО в Карелию из Ленинградской области, обнаружен коронавирус.
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Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Ведомости 02:07
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Кино

На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Piter.tv 28 апреля в 06:09
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Происшествия

Прокуратура решила возобновить дело о преступлениях нацистов в Крыму

Прокуратура Крыма обратилась в республиканский Верховный суд с запросом о возобновлении уголовного дела о массовом уничтожении нацистами жителей полуострова.
Известия 04:23
Общество

Главврач больницы в Коммунарке высказался за продолжение самоизоляции

Российская газета вчера в 15:43
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Экономика

Прибыль НЛМК в 1 квартале снизилась на 24%

Чистая прибыль НЛМК в 1 квартале 2020 года по МСФО выросла на 45% кв/кв до $289 млн в связи с ростом выручки и применению хеджирования валютных рисков, что позволило избежать существенных убытков в связи с девальвацией рубля.
Finam.Ru 04:08
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Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
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Политика

Песков не исключил оказание прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможное оказание прямой материальной помощи на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 20:54
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Политика

В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев

Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
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Авто

Kia привезет в Россию новый кроссовер Kia XCeed

Автоновости дня вчера в 10:37
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Экономика

Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии

Правила касаются кредитов, как обеспеченных ипотекой, так и нет, выплаты можно приостановить на полгода.
РИА Новости 05:02
Экономика

МОТ предупредила о лишении 1,6 млрд человек средств из-за коронавируса

В результате экономического кризиса из-за пандемии коронавируса могут лишиться средств к существованию примерно 1,6 млрд рабочих неформального сектора экономики по всему миру.
РБК вчера в 13:19
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Политика

Песков объяснил невыплату надбавки медсестре в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о том, что женщина, работавшая на трех ставках в больнице в Коммунарке, после увольнения не получила обещанные Путиным надбавки.
РИА Новости вчера в 20:18
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Кино

Умер актер Болливуда Риши Капур

Актер Болливуда Риши Капур ушел из жизни в клинике в индийском Мумбаи в возрасте 67 лет.
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Общество

Саратовская прокуратура проверит закупку масок по 425 рублей

"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:14
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Общество

В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом

В России за минувшие сутки отмечено 7 099 случаев заражения коронавирусной инфекций, что является рекордным показателем в абсолютных цифрах.
Lenta.ru 05:07
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Общество

В Свердловской области число случаев коронавируса выросло до 703

В Свердловской области медики подтвердили 74 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.
АиФ Урал 04:01
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Общество

Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
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Общество

Малышева призвала не бояться роста числа заразившихся коронавирусом

Теледоктор Елена Малышева заявила, что не нужно переживать за рост числа пациентов с COVID-19.
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Антон Андреевич Черепенников
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Российский технологический предприниматель с активами в области СОРМ, информационной безопасности и системной интеграции. Основатель и владелец многопрофильной ИТ-структуры «ИКС Холдинг». В прошлом - профессиональный киберспортсмен и киберспортивный функционер, многолетний владелец киберспортивного клуба Virtus.pro и основатель киберспортивного холдинга ESforce.
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