Общество

КоммерсантъКоммерсантъUSM Алишера Усманова приобретет «ИКС Холдинг» Антона Черепенникова

Сделка будет структурирована путем обмена долей в компаниях. Основатель «ИКС Холдинга» Антон Черепенников в результате сделки получит 10% акции «ЮэСэМ Телекома», 80% останется у USM, еще 10% — у гендиректора USM Ивана Стрешинского. Господин Стрешинский при этом возглавит и «ЮэСэМ Телеком».
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USM Алишера Усманова покупает «ИКС Холдинг»

Газета.Ru04:03

USM Алишера Усманова приобретет 100% «ИКС Холдинга»

ТАСС05:06

USM станет владельцем «ИКС Холдинга»

Lenta.ru04:57

Алишер Усманов решил купить 100% «ИКС Холдинга»

News.ru04:50

USM Алишера Усманова приобретет 100% «ИКС Холдинга»

Интерфакс04:20

USM Усманова купит «ИКС Холдинг» Антона Черепенникова

РБК05:08

USM Алишера Усманова приобретет «ИКС Холдинг» Антона Черепенникова

Коммерсантъ03:00
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Кино

Сеть кинотеатров AMC отказалась от проката фильмов Universal

Крупнейшая сеть американских кинотеатров AMC отказывается от проката фильмов студии Universal Pictures.
Piter.tv 02:56
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Политика

Песков назвал условие достижения мира в Донбассе

Мир на Донбассе настанет после выполнения минских договоренностей "от А до Я", в документе нет неоднозначных формулировок, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:05
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Происшествия

Крупный пожар в поселке Радчино под Воронежем попал на видео

Крупный пожар в поселке Радчино Рамонского района попал на видео, ролик опубликовали на официальном Youtube-канале ГУ МЧС России по Воронежской области.
АиФ Воронеж 02:34
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Происшествия

Стало известно, кто в Башкирии болеет коронавирусной инфекцией

Средний возраст женщин с подтвержденной коронавирусной инфекцией составил 51 год, мужчин — 49 лет.
Башинформ 07:15
Общество

Соловьев объяснил особняк Малышевой в США

Ведущая программы «Жить здорово!», врач-терапевт Елена Малышева, на которую ранее обрушилась критика из-за ее недвижимости в Соединенных Штатах, много трудится и занимается бизнесом, но при этом ее доход все равно ниже, чем у зарубежных телезвезд ее масштаба.
Московский Комсомолец 06:24
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Происшествия

Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси

Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
РИА Новости 06:21
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Здоровье

В Архангельской области коронавирусом заразились еще 15 человек

На наличие коронавирусной инфекции в Архангельской области обследовано 15924 человека.
Бизнес-класс Архангельск 06:08
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Происшествия

Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью

В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек.
Lenta.ru 05:48
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Технологии

Microsoft тестирует поддержку многооконного режима в Office для iPad

Не исключено, что в будущем Microsoft добавит поддержку многооконного режима и для других приложений, входящих в состав офисного пакета.
3DNews 05:57
Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
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Кино

Назвали самые убыточные фильмы 2019 года

Список самых убыточных кинокартин 2019 года опубликовали на американском профильном портале Deadline.
Live24 вчера в 03:05
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Политика

Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
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Авто

Худший апрель с начала века: российский автопром готовится к простоям и массовым сокращениям

Российский автопром лихорадит уже месяц: после синхронной остановки заводов в конце марта в апреле часть предприятий вернулась к работе, но планы на май очень пёстрые.
74.ru 06:03
Общество

Создатель «Новичка» предложил способ борьбы с коронавирусом

Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк, известный как один из создателей боевого отравляющего вещества «Новичок», предложил бороться с коронавирусной инфекцией с помощью иммуномодулятора диуцифон.
Lenta.ru 05:49
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Происшествия

В Иркутской области нашли пропавших чиновников районной администрации

RT на русском 04:14
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Общество

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Lenta.ru 06:04
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Фигурное катание

Японцы попросили забрать в Россию фигуристку Медведеву

Один из пользователей Twitter попросил в своём микроблоге забрать российскую фигуристку обратно в Россию, так как она очень разозлила японцев своими действиями.
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Общество

В Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу

Жителям Нижегородской области при оформлении заявки для выезда на дачу придется предъявить документы на право собственности, сообщила пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 03:48
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Общество

Саратовская прокуратура проверит закупку масок по 425 рублей

"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:14
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Общество

Глава Кубани продлил режим самоизоляции до 12 мая

Режим самоизоляции на Кубани продлевается до 12 мая, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 07:41
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Общество

Ситуация с коронавирусом в Петербурге стабилизируется к середине мая

В городском штабе по борьбе с коронавирусом считают, что Петербург выйдет на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией к середине мая.
Gazeta.SPb 06:27
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Здоровье

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Севастополе

Всего с начала года в Севастополе зарегистрировано 78 случаев заражения, девять человек выписаны после выздоровления.
Новый Севастополь 05:45
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Происшествия

Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

РИА Новости вчера в 10:18
1K
Общество

Роспотребнадзор рекомендует не гулять на майские праздники

Роспотребнадзор советует гражданам отказаться от прогулок и пикников на природе во время майских праздников.
МР7.ру вчера в 05:34
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Здоровье

ВОЗ собирает данные о развитии необычного заболевания у детей

Доктор ВОЗ Мария ван Керхоув обратилась к докторам по всему миру с просьбой быть готовыми столкнуться с таким заболеванием, а также подчеркнула, что данные о болезни будут собираться и анализироваться в ВОЗ для разработки стратегии лечения.
Газета.Ru 05:34
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Общество

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru 28 апреля в 10:20
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Политика

В правительстве Якутии произошли кадровые изменения

30 апреля в правительстве Якутии произошли кадровые изменения.
Аргументы и Факты - Якутия 01:53
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Общество

Правительство РФ выделит дополнительные средства гражданам за рубежом

«Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за ситуации с коронавирусом пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа», — заявил Мишустин.
ИА Красная Весна 05:23
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Политика

Китай ответил на угрозы США наказать его за эпидемию коронавируса

Ранее в интервью агентству Рейтер американский лидер Дональд Трамп сказал, что рассматривает различные варианты последствий для Китая из-за пандемии COVID-19.
РИА Новости 06:10
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Антон Андреевич Черепенников
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Российский технологический предприниматель с активами в области СОРМ, информационной безопасности и системной интеграции. Основатель и владелец многопрофильной ИТ-структуры «ИКС Холдинг». В прошлом - профессиональный киберспортсмен и киберспортивный функционер, многолетний владелец киберспортивного клуба Virtus.pro и основатель киберспортивного холдинга ESforce.
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Российская многопрофильная технологическая компания, занимается инвестициями, управлением и консолидацией на рынке телеком-медиа и технологий. В экосистему «ИКС Холдинга» входят 23 ИТ-компании, собранных в субхолдинги «Цитадель», «Форпост», «КНС групп», «Криптонит» и Nexign.
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