Общество
КоммерсантъUSM Алишера Усманова приобретет «ИКС Холдинг» Антона Черепенникова
Сделка будет структурирована путем обмена долей в компаниях. Основатель «ИКС Холдинга» Антон Черепенников в результате сделки получит 10% акции «ЮэСэМ Телекома», 80% останется у USM, еще 10% — у гендиректора USM Ивана Стрешинского. Господин Стрешинский при этом возглавит и «ЮэСэМ Телеком».
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Кино
Сеть кинотеатров AMC отказалась от проката фильмов Universal
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Мир на Донбассе настанет после выполнения минских договоренностей "от А до Я", в документе нет неоднозначных формулировок, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Крупный пожар в поселке Радчино под Воронежем попал на видео
Крупный пожар в поселке Радчино Рамонского района попал на видео, ролик опубликовали на официальном Youtube-канале ГУ МЧС России по Воронежской области.
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Стало известно, кто в Башкирии болеет коронавирусной инфекцией
Средний возраст женщин с подтвержденной коронавирусной инфекцией составил 51 год, мужчин — 49 лет.
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На наличие коронавирусной инфекции в Архангельской области обследовано 15924 человека.
Бизнес-класс Архангельск 06:08
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Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью
В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек.
Lenta.ru 05:48
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Не исключено, что в будущем Microsoft добавит поддержку многооконного режима и для других приложений, входящих в состав офисного пакета.
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Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
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Назвали самые убыточные фильмы 2019 года
Список самых убыточных кинокартин 2019 года опубликовали на американском профильном портале Deadline.
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Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
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Худший апрель с начала века: российский автопром готовится к простоям и массовым сокращениям
Российский автопром лихорадит уже месяц: после синхронной остановки заводов в конце марта в апреле часть предприятий вернулась к работе, но планы на май очень пёстрые.
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Создатель «Новичка» предложил способ борьбы с коронавирусом
Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк, известный как один из создателей боевого отравляющего вещества «Новичок», предложил бороться с коронавирусной инфекцией с помощью иммуномодулятора диуцифон.
Lenta.ru 05:49
Происшествия
В Иркутской области нашли пропавших чиновников районной администрации
RT на русском 04:14
Фигурное катание
Японцы попросили забрать в Россию фигуристку Медведеву
Один из пользователей Twitter попросил в своём микроблоге забрать российскую фигуристку обратно в Россию, так как она очень разозлила японцев своими действиями.
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Жителям Нижегородской области при оформлении заявки для выезда на дачу придется предъявить документы на право собственности, сообщила пресс-служба правительства региона.
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Общество
Саратовская прокуратура проверит закупку масок по 425 рублей
"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:14
Общество
Глава Кубани продлил режим самоизоляции до 12 мая
Режим самоизоляции на Кубани продлевается до 12 мая, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
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Ситуация с коронавирусом в Петербурге стабилизируется к середине мая
В городском штабе по борьбе с коронавирусом считают, что Петербург выйдет на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией к середине мая.
Gazeta.SPb 06:27
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Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Севастополе
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Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
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МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
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Общество
Роспотребнадзор рекомендует не гулять на майские праздники
Роспотребнадзор советует гражданам отказаться от прогулок и пикников на природе во время майских праздников.
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Здоровье
ВОЗ собирает данные о развитии необычного заболевания у детей
Доктор ВОЗ Мария ван Керхоув обратилась к докторам по всему миру с просьбой быть готовыми столкнуться с таким заболеванием, а также подчеркнула, что данные о болезни будут собираться и анализироваться в ВОЗ для разработки стратегии лечения.
Газета.Ru 05:34
Общество
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru 28 апреля в 10:20
Политика
В правительстве Якутии произошли кадровые изменения
30 апреля в правительстве Якутии произошли кадровые изменения.
Аргументы и Факты - Якутия 01:53
Общество
Правительство РФ выделит дополнительные средства гражданам за рубежом
«Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за ситуации с коронавирусом пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа», — заявил Мишустин.
ИА Красная Весна 05:23
Политика
Китай ответил на угрозы США наказать его за эпидемию коронавируса
Ранее в интервью агентству Рейтер американский лидер Дональд Трамп сказал, что рассматривает различные варианты последствий для Китая из-за пандемии COVID-19.
РИА Новости 06:10