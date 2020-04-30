Общество

КоммерсантъКоммерсантъUSM Алишера Усманова приобретет «ИКС Холдинг» Антона Черепенникова

Сделка будет структурирована путем обмена долей в компаниях. Основатель «ИКС Холдинга» Антон Черепенников в результате сделки получит 10% акции «ЮэСэМ Телекома», 80% останется у USM, еще 10% — у гендиректора USM Ивана Стрешинского. Господин Стрешинский при этом возглавит и «ЮэСэМ Телеком».
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Зачем USM Алишера Усманова покупает «ИКС холдинг»

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Интерфакс04:20

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РБК05:08
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 13:57, Ашберн
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Антон Андреевич Черепенников
Российский предприниматель
Российский технологический предприниматель с активами в области СОРМ, информационной безопасности и системной интеграции. Основатель и владелец многопрофильной ИТ-структуры «ИКС Холдинг». В прошлом - профессиональный киберспортсмен и киберспортивный функционер, многолетний владелец киберспортивного клуба Virtus.pro и основатель киберспортивного холдинга ESforce.
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