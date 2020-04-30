Сделка будет структурирована путем обмена долей в компаниях. Основатель «ИКС Холдинга» Антон Черепенников в результате сделки получит 10% акции «ЮэСэМ Телекома», 80% останется у USM, еще 10% — у гендиректора USM Ивана Стрешинского. Господин Стрешинский при этом возглавит и «ЮэСэМ Телеком».

Политика Саакашвили не будет вице-премьером по реформам, заявили в Раде Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого планировали назначить вице-премьером Украины по вопросам реформ, получит другую должность, заявил глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. 1

Происшествия Ликвидированные в Екатеринбурге боевики оказались сторонниками ИГ Ликвидированные в Екатеринбурге трое боевиков оказались сторонниками запрещенной в Российской Федерации террористической организации «Исламское государство».

Экономика Американская Chesapeake Energy готовится объявить о банкротстве Занимающаяся разведкой и добычей углеводородов американская Chesapeake Energy, которая была в авангарде американского сланцевого бума в последнее десятилетие, готовит заявление о банкротстве, поскольку компания сталкивается с беспрецедентной волатильностью цен на энергоносители, передает Reuters.

Технологии Количество скачиваний TikTok достигло 2 млрд По их данным, наибольшее количество загрузок приходится на Индию, Китай и США.

Общество В Саратовской области введен масочный режим Сегодня, 29 апреля, в Саратовской области введен обязательный масочный режим, сообщил председатель правительства региона Александр Стрелюхин на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. 128

Происшествия В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам Сотрудницу полиции в Новосибирске, требовавшую от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение введенного из-за COVID-19 режима самоизоляции, уволили из МВД после служебной проверки, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по региону. 63

Экономика Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода. 64

Экономика Титов пожаловался Путину на неадекватную реакцию властей на кризис В числе возможных мер поддержки Титов называет следующие: разрешить большинству компаний возобновить работу при условии полного выполнения санитарно-эпидемиологических норм; предоставить помощь не только предприятиям из списка пострадавших отраслей, но и всем компаниям, которые в марте — апреле потеряли 30% и более выручки, сохранив при этом более 90% персонала. 22

Политика Китай препятствует победе Трампа на выборах Дональд Трамп считает, что Китай предпримет любые усилия, чтобы не допустить его переизбрания на пост президента США. 17

Здоровье В пяти регионах заболеваемость пневмонией выросла более чем в 1,5 раза В каждом третьем регионе России в январе—феврале 2020 года значительно, более чем на 10%, выросла заболеваемость пневмонией.

Политика Верховная Рада призвала усилить международное давление на Россию Верховная Рада Украины приняла постановление об обращении к парламентам других стран и ассамблеям международных организаций с призывом усилить давление на Россию. 47

Здоровье ФАС потребовала прекратить рекламировать лекарство «Аллкон-Альфа» Требование о прекращении распространения информации об эффективности препарата «Аллкон-Альфа» против коронавирусной инфекции выдвинула федеральная антимонопольная служба (ФАС) России к производителю лекарственного средства, 30 апреля сообщается на официальном сайте ведомства.

Общество В Испании пляж продезинфицировали белизной Пляж в одном из испанских посёлков продезинфицировали белизной. Такое распоряжение дали местные власти. 1

Транспорт В Новокузнецке перевозчики решили устроить забастовку Некоторые маршруты в городе объявили о забастовке и не вышли на рейс. Протест связан с транспортной реформой в Новокузнецке. 48

Авто На продажу выставлен самый дорогой Lexus в России За выставленный на продажу минивэн LM 300h 2020 года выпуска просят 23 млн 680 тыс. рублей.

Общество В Саратовской области отменили закупку дорогостоящих масок Саратов, 30 апреля 2020, 16:18 — REGNUM В Саратовской области закупку масок по баснословной цене 425 рублей за штуку отменили, сообщил и.о. министра здравоохранения Олег Костин. 1,1K