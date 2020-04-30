Общество
КоммерсантъUSM Алишера Усманова приобретет «ИКС Холдинг» Антона Черепенникова
Сделка будет структурирована путем обмена долей в компаниях. Основатель «ИКС Холдинга» Антон Черепенников в результате сделки получит 10% акции «ЮэСэМ Телекома», 80% останется у USM, еще 10% — у гендиректора USM Ивана Стрешинского. Господин Стрешинский при этом возглавит и «ЮэСэМ Телеком».
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Политика
Саакашвили не будет вице-премьером по реформам, заявили в Раде
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого планировали назначить вице-премьером Украины по вопросам реформ, получит другую должность, заявил глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
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Ликвидированные в Екатеринбурге трое боевиков оказались сторонниками запрещенной в Российской Федерации террористической организации «Исламское государство».
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Ростовский губернатор отменил действие спецпропусков в период выходных
Действие документа определено с 23 апреля по 15 мая.
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Экономика
Американская Chesapeake Energy готовится объявить о банкротстве
Занимающаяся разведкой и добычей углеводородов американская Chesapeake Energy, которая была в авангарде американского сланцевого бума в последнее десятилетие, готовит заявление о банкротстве, поскольку компания сталкивается с беспрецедентной волатильностью цен на энергоносители, передает Reuters.
Вести.Ru 08:54
Политика
Путин: борьба с коронавирусом стала экзаменом на человечность
Борьба с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 стала экзаменом на человечность и способность к состраданию.
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ТВК 02:30
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В Приамурье мужчина с COVID-19 сбежал из больницы и заразил свою семью
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РИА Новости 05:41
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Сегодня, 29 апреля, в Саратовской области введен обязательный масочный режим, сообщил председатель правительства региона Александр Стрелюхин на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
Общественное мнение вчера в 11:56
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Суд расторг брак Лолиты с пятым мужем
Суд расторг брак певицы Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова.
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Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
Сотрудницу полиции в Новосибирске, требовавшую от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение введенного из-за COVID-19 режима самоизоляции, уволили из МВД после служебной проверки, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по региону.
РИА Новости 09:02
Кино
Постеры «Чудо-женщины: 1984» спойлерят новую способность Дианы Принс
Чудо-женщина станет еще сильнее. Журналистам ComicBook попали в руки постеры-календари к фильму «Чудо-женщина: 1984».
Popcornnews.ru 09:00
Экономика
Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии
Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.
РИА Новости 05:47
Экономика
Титов пожаловался Путину на неадекватную реакцию властей на кризис
В числе возможных мер поддержки Титов называет следующие: разрешить большинству компаний возобновить работу при условии полного выполнения санитарно-эпидемиологических норм; предоставить помощь не только предприятиям из списка пострадавших отраслей, но и всем компаниям, которые в марте — апреле потеряли 30% и более выручки, сохранив при этом более 90% персонала.
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News102.ru 04:36
Политика
Китай препятствует победе Трампа на выборах
Дональд Трамп считает, что Китай предпримет любые усилия, чтобы не допустить его переизбрания на пост президента США.
Независимая газета 04:00
Здоровье
В пяти регионах заболеваемость пневмонией выросла более чем в 1,5 раза
В каждом третьем регионе России в январе—феврале 2020 года значительно, более чем на 10%, выросла заболеваемость пневмонией.
РБК 08:46
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
РИА Новости вчера в 10:18
Религия
Протодиакон Андрей Кураев отреагировал на запрет в служении
ИА Красная Весна вчера в 16:38
Политика
Верховная Рада призвала усилить международное давление на Россию
Верховная Рада Украины приняла постановление об обращении к парламентам других стран и ассамблеям международных организаций с призывом усилить давление на Россию.
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Требование о прекращении распространения информации об эффективности препарата «Аллкон-Альфа» против коронавирусной инфекции выдвинула федеральная антимонопольная служба (ФАС) России к производителю лекарственного средства, 30 апреля сообщается на официальном сайте ведомства.
ИА Красная Весна 08:30
Общество
В Испании пляж продезинфицировали белизной
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КМВ Новости 06:22
Транспорт
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Некоторые маршруты в городе объявили о забастовке и не вышли на рейс. Протест связан с транспортной реформой в Новокузнецке.
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Общество
Власти Москвы отрицают сбой в системе цифровых пропусков
Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы сообщил, что в системе цифровых пропусков не было сбоя, она работает штатно.
Коммерсантъ 09:09
Общество
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
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Авто
На продажу выставлен самый дорогой Lexus в России
За выставленный на продажу минивэн LM 300h 2020 года выпуска просят 23 млн 680 тыс. рублей.
Тарантас Ньюс 06:23
Общество
В Саратовской области отменили закупку дорогостоящих масок
Саратов, 30 апреля 2020, 16:18 — REGNUM В Саратовской области закупку масок по баснословной цене 425 рублей за штуку отменили, сообщил и.о. министра здравоохранения Олег Костин.
REGNUM 09:18
Общество
Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории региона будет продлен до 12 мая.
Российская газета 06:36