Общество

КоммерсантъКоммерсантъUSM Алишера Усманова приобретет «ИКС Холдинг» Антона Черепенникова

Сделка будет структурирована путем обмена долей в компаниях. Основатель «ИКС Холдинга» Антон Черепенников в результате сделки получит 10% акции «ЮэСэМ Телекома», 80% останется у USM, еще 10% — у гендиректора USM Ивана Стрешинского. Господин Стрешинский при этом возглавит и «ЮэСэМ Телеком».
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Подробнее о событии

Новый актив войдет в «ЮэСэМ Телеком»

Коммерсантъ09:02

USM Усманова купит «ИКС Холдинг» Антона Черепенникова

РБК05:08

USM Алишера Усманова покупает «ИКС Холдинг»

Газета.Ru04:03

USM станет владельцем «ИКС Холдинга»

Lenta.ru04:57

Алишер Усманов решил купить 100% «ИКС Холдинга»

News.ru04:50

USM Алишера Усманова приобретет 100% «ИКС Холдинга»

Интерфакс04:20

USM Алишера Усманова приобретет 100% «ИКС Холдинга»

ТАСС05:06
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:25, Ашберн
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NASA показало марсианский вертолет «Изобретательность»

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Политика

Саакашвили не будет вице-премьером по реформам, заявили в Раде

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого планировали назначить вице-премьером Украины по вопросам реформ, получит другую должность, заявил глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
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Происшествия

Ликвидированные в Екатеринбурге боевики оказались сторонниками ИГ

Ликвидированные в Екатеринбурге трое боевиков оказались сторонниками запрещенной в Российской Федерации террористической организации «Исламское государство».
Национальная служба новостей 02:29
Общество

Ростовский губернатор отменил действие спецпропусков в период выходных

Действие документа определено с 23 апреля по 15 мая.
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Экономика

Американская Chesapeake Energy готовится объявить о банкротстве

Занимающаяся разведкой и добычей углеводородов американская Chesapeake Energy, которая была в авангарде американского сланцевого бума в последнее десятилетие, готовит заявление о банкротстве, поскольку компания сталкивается с беспрецедентной волатильностью цен на энергоносители, передает Reuters.
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Путин: борьба с коронавирусом стала экзаменом на человечность

Борьба с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 стала экзаменом на человечность и способность к состраданию.
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Общество

ФБК: Телеведущая Елена Малышева владеет особняком в США за $6,4 млн

ФБК заявляет, что Малышева купила особняк в 2016 г. за $6,4 млн – самая дорогая сделка в Нью-Джерси в том году.
ТВК 02:30
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Технологии

Количество скачиваний TikTok достигло 2 млрд

По их данным, наибольшее количество загрузок приходится на Индию, Китай и США.
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Происшествия

В Приамурье мужчина с COVID-19 сбежал из больницы и заразил свою семью

Житель Благовещенска, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию, сбежал из больницы и заразил все свою семью, сообщает правительство Амурской области.
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Общество

В Саратовской области введен масочный режим

Сегодня, 29 апреля, в Саратовской области введен обязательный масочный режим, сообщил председатель правительства региона Александр Стрелюхин на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
Общественное мнение вчера в 11:56
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Суд расторг брак Лолиты с пятым мужем

Суд расторг брак певицы Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова.
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Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

Сотрудницу полиции в Новосибирске, требовавшую от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение введенного из-за COVID-19 режима самоизоляции, уволили из МВД после служебной проверки, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по региону.
РИА Новости 09:02
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Кино

Постеры «Чудо-женщины: 1984» спойлерят новую способность Дианы Принс

Чудо-женщина станет еще сильнее. Журналистам ComicBook попали в руки постеры-календари к фильму «Чудо-женщина: 1984».
Popcornnews.ru 09:00
Экономика

Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии

Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.
РИА Новости 05:47
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Экономика

Титов пожаловался Путину на неадекватную реакцию властей на кризис

В числе возможных мер поддержки Титов называет следующие: разрешить большинству компаний возобновить работу при условии полного выполнения санитарно-эпидемиологических норм; предоставить помощь не только предприятиям из списка пострадавших отраслей, но и всем компаниям, которые в марте — апреле потеряли 30% и более выручки, сохранив при этом более 90% персонала.
РБК 07:55
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Здоровье

Врачи РКБ в Уфе обратились к Владимиру Путину

Сотрудники РКБ имени Куватова, которая стала очагом коронавируса в Башкирии, записали видеообращение к Владимиру Путину.
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Космос

Роскосмос опубликовал снимок скопления метана подо льдом Байкала

ИрСити 02:07
Политика

Китай препятствует победе Трампа на выборах

Дональд Трамп считает, что Китай предпримет любые усилия, чтобы не допустить его переизбрания на пост президента США.
Независимая газета 04:00
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Здоровье

В пяти регионах заболеваемость пневмонией выросла более чем в 1,5 раза

В каждом третьем регионе России в январе—феврале 2020 года значительно, более чем на 10%, выросла заболеваемость пневмонией.
РБК 08:46
Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

РИА Новости вчера в 10:18
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Религия

Протодиакон Андрей Кураев отреагировал на запрет в служении

ИА Красная Весна вчера в 16:38
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Политика

Верховная Рада призвала усилить международное давление на Россию

Верховная Рада Украины приняла постановление об обращении к парламентам других стран и ассамблеям международных организаций с призывом усилить давление на Россию.
Lenta.ru 08:06
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Здоровье

ФАС потребовала прекратить рекламировать лекарство «Аллкон-Альфа»

Требование о прекращении распространения информации об эффективности препарата «Аллкон-Альфа» против коронавирусной инфекции выдвинула федеральная антимонопольная служба (ФАС) России к производителю лекарственного средства, 30 апреля сообщается на официальном сайте ведомства.
ИА Красная Весна 08:30
Общество

В Испании пляж продезинфицировали белизной

Пляж в одном из испанских посёлков продезинфицировали белизной. Такое распоряжение дали местные власти.
КМВ Новости 06:22
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Транспорт

В Новокузнецке перевозчики решили устроить забастовку

Некоторые маршруты в городе объявили о забастовке и не вышли на рейс. Протест связан с транспортной реформой в Новокузнецке.
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Общество

Власти Москвы отрицают сбой в системе цифровых пропусков

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы сообщил, что в системе цифровых пропусков не было сбоя, она работает штатно.
Коммерсантъ 09:09
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Общество

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru 06:04
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Авто

На продажу выставлен самый дорогой Lexus в России

За выставленный на продажу минивэн LM 300h 2020 года выпуска просят 23 млн 680 тыс. рублей.
Тарантас Ньюс 06:23
Общество

В Саратовской области отменили закупку дорогостоящих масок

Саратов, 30 апреля 2020, 16:18 — REGNUM В Саратовской области закупку масок по баснословной цене 425 рублей за штуку отменили, сообщил и.о. министра здравоохранения Олег Костин.
REGNUM 09:18
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Общество

Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории региона будет продлен до 12 мая.
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Антон Андреевич Черепенников
Российский предприниматель
Российский технологический предприниматель с активами в области СОРМ, информационной безопасности и системной интеграции. Основатель и владелец многопрофильной ИТ-структуры «ИКС Холдинг». В прошлом - профессиональный киберспортсмен и киберспортивный функционер, многолетний владелец киберспортивного клуба Virtus.pro и основатель киберспортивного холдинга ESforce.
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