Коронавирус

ИзвестияИзвестияУ 107 постояльцев дома престарелых под Воронежем выявили коронавирус

Коронавирус в Воронежской области подтвердился у 107 постояльцев дома престарелых и у 12 сотрудников. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщили в пресс-службе правительства региона.
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Коронавирус в Воронеже 8 июня: пугающий рекорд, вспышка в доме-интернате и бензиновый кризис

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Вспышка COVID-19 в доме-интернате под Воронежем спровоцировала рекордный прирост заболеваемости

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Власти объяснили взрывной рост заболеваемости коронавирусом в Воронежской области

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Презентация игр для PlayStation 5 пройдёт 11 июня

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В России может появиться минимальный размер почасовой оплаты труда

Предполагается, что минимальный размер оплаты труда составит 150 рублей в час с 1 января 2021 года.
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Seat анонсировал обновленный кроссовер Ateca

Компания Seat (входит в структуру VAG) опубликовала тизерное видео с обновленным кроссовером Ateca.
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Мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге рассказал, какой из трех возможных вариантов действий в пандемию был выбран в столице и почему.
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Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал концовку фильма «Брат 2» Алексея Балабанова, который накануне показал Первый канал.
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Следом за известным российским продюсером Яной Рудковской красиво сервированные столы стали публиковать и другие популярные люди, например, фигуристка Татьяна Навка.
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В Подмосковье похитили сына свидетеля по делу банды Гагиева

Сам господин Скрыпник связывает произошедшее с тем, что он является важным свидетелем по делу банды Аслана Гагиева (Джако), на счету которой десятки убийств и других тяжких преступлений.
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Как Кожедуб из-под Чернигова стал лучшим советским военным летчиком

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Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей.
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Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
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В свежем номере Empire Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс похвалили сценарий новой «Матрицы», который и стал главной причиной их возвращения к франшизе.
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Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

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Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

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Путин подписал закон об удвоении детских пособий

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Пользователи WhatsApp оказались под угрозой из-за QR-кодов

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