Коронавирус в Воронежской области подтвердился у 107 постояльцев дома престарелых и у 12 сотрудников. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщили в пресс-службе правительства региона.

У 107 постояльцев дома престарелых под Воронежем выявили коронавирус

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