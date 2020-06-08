Коронавирус

ИзвестияИзвестияУ 107 постояльцев дома престарелых под Воронежем выявили коронавирус

Коронавирус в Воронежской области подтвердился у 107 постояльцев дома престарелых и у 12 сотрудников. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщили в пресс-службе правительства региона.
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Вспышка COVID-19 в доме-интернате под Воронежем спровоцировала рекордный прирост заболеваемости

Новости Воронежа10:29

В Воронежской области у 107 пациентов дома престарелых нашли коронавирус

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Воронежские власти объяснили резкий рост заболеваемости коронавирусом

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В Воронежской области от китайского вируса избавились еще 7 человек

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Названа причина рекордного роста заболевших коронавирусом в Воронежской области

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Власти объяснили взрывной рост заболеваемости коронавирусом в Воронежской области

Вести Воронеж09:46

Воронежский оперштаб сообщает о 228 заболевших и семи выздоровевших от коронавируса

Горком10:45
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Политика

В России появится федеральный регистр сведений о населении

В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
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Интернет

Пользователи WhatsApp оказались под угрозой из-за QR-кодов

Суть уязвимости в том, что Google подвергает метаданные индексации, поэтому номера телефонов таких пользователей оказываются в сети в свободном доступе.
The GEEK 11:28
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Авто

Жизнь автомобилистов изменится с 1 июля

Новые правила автотюнинга вступят в силу 1 июля. Владельцы обновленных транспортных средств не смогут пройти дистанционную экспертизу.
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Общество

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Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
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Общество

В России готовятся к постепенному открытию туристического сезона

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона в России.
Газета.Ru 04:34
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Политика

На Украине заявили о невозможности возврата Донбасса

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112» заявила о невозможности возврата Донбасса, передает РИА Новости.
Lenta.ru 00:51
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Общество

В Петербурге назвали районы, где больше всего больных коронавирусом

По количеству людей, находящихся под наблюдением – 7,3 тысячи человек - с большим отрывом лидирует Приморский район, сообщает «Агентство бизнес-новостей».
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Общество

В Москве отменяют пропуска и самоизоляцию

С 9 июня в Москве прекращает действовать режим самоизоляции и пропускная система. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.
Газета.Ru 10:58
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В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги

В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии.
Газета.Ru 06 июня в 20:38
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Шоу-бизнес

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Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
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Общество

Сдавать ЕГЭ в этом году планируют более 736 тыс. выпускников

Глава российского правительства Михаил Мишустин 8 июня сообщил, что сдавать ЕГЭ в этом году собираются около 736 тыс. выпускников, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 07:55
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Здоровье

Минздрав внес изменения в правила медосвидетельствования водителей

Недовольство водителей достигло предела. Узнав об этом, президент РФ Владимир Путина называл новые правила «чушью».
НовостиВолгограда.ру 06 июня в 03:20
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Политика

Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции

"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Российская газета 06:24
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Общество

Из Газпрома уволили топ-менеджеров, ответственных за срыв Силы Сибири

Из ПАО "Газпром" уволены топ-менеджеры, которые сорвали сроки строительства газопровода "Сила Сибири", скрыв проблемы с освоением Чаяндинского месторождения.
МонаВиста 08:36
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Происшествия

Стало известно об обращении семьи убитого афроамериканца в ООН

Семья убитого афроамериканца Джорджа Флойда попросила ООН вмешаться в расследование.
Lenta.ru 12:29
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Общество

Выезжающих за границу россиян попросят подтвердить цель поездки

25 мая Мишустин призвал сограждан не планировать поездки за границу в ближайшее время, чтобы исключить даже минимальный риск повторного завоза инфекции в Россию.
Известия 09:19
Общество

Собянин объяснил основную задачу самоизоляции

Москва, 8 июня 2020, 15:20 — REGNUM Основная задача ограничительных мер в Москве была направлена на профилактику резкого роста заболеваемости.
REGNUM 08:20
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Происшествия

Начальнику цеха ТЭЦ в Норильске предъявлено обвинение

RT на русском 12:13
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Наука

Искусственно созданную мини-печень человека пересадили крысам

Pravda.Ru 10:14
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Происшествия

В Ростовской области девушка протащила полицейского на автомобиле

Несколько метров автомобиль протащил полицейского и наехала на него. В результате происшествия сотрудник полиции получил травмы.
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Общество

Минимум 150 рублей. В России могут ввести почасовую оплату труда

"При заключении срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени для исчисления оплаты труда работника применяется минимальный почасовой размер оплаты труда", – гласит текст законопроекта.
АМИТЕЛ 02:18
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Общество

В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57
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Политика

Стала известна дата открытия КПВВ в Донбассе

Украинская сторона озвучила дату открытия контрольных пунктов въезда и выезда (КПВВ) в Донбассе на линии разграничения.
ИА Новороссия 12:01
Наука

Новейшие исследования пролили свет на тайну возникновения РНК и ДНК

Новые исследования ученых пролили свет на тайну возникновения РНК и ДНК.
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Авто

УАЗ представил спецверсию УАЗ «Профи» для противопожарной службы

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автозавода, созданная при участии и с учетом всех требований МЧС модель полностью соответствует ГОСТу, а ее производством занимается партнер УАЗа – нижегородский завод спецавтомобилей «АвтоЛИК».
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Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
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Шоу-бизнес

Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак

Татьяна Навка решила поддержать новый тренд, заданный накануне Яной Рудковской.
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СК возбудил три уголовных дела из-за фейка о коронавирусе

Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении трех жителей Дагестана из-за фейка о коронавирусе, сообщается на сайте СК.
Газета.Ru 11:35
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Наташа Королева поделилась видео из бани

На днях популярная певица Наташа Королева порадовала своих поклонников в Instagram.
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Экономика

Уральские строители попросили Мишустина запустить ипотеку под 1%

Ассоциация строителей Урала направила письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой запустить ипотечную программу под 1% годовых.
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