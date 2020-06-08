Коронавирус
ИзвестияУ 107 постояльцев дома престарелых под Воронежем выявили коронавирус
Коронавирус в Воронежской области подтвердился у 107 постояльцев дома престарелых и у 12 сотрудников. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщили в пресс-службе правительства региона.
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Политика
В России появится федеральный регистр сведений о населении
В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
Российская газета 08:46
Интернет
Пользователи WhatsApp оказались под угрозой из-за QR-кодов
Суть уязвимости в том, что Google подвергает метаданные индексации, поэтому номера телефонов таких пользователей оказываются в сети в свободном доступе.
The GEEK 11:28
Авто
Жизнь автомобилистов изменится с 1 июля
Новые правила автотюнинга вступят в силу 1 июля. Владельцы обновленных транспортных средств не смогут пройти дистанционную экспертизу.
Экономика сегодня 02:51
Общество
Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru 11:55
Общество
В России готовятся к постепенному открытию туристического сезона
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона в России.
Газета.Ru 04:34
Политика
На Украине заявили о невозможности возврата Донбасса
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112» заявила о невозможности возврата Донбасса, передает РИА Новости.
Lenta.ru 00:51
Общество
В Петербурге назвали районы, где больше всего больных коронавирусом
По количеству людей, находящихся под наблюдением – 7,3 тысячи человек - с большим отрывом лидирует Приморский район, сообщает «Агентство бизнес-новостей».
Newia.ru 10:18
Общество
В Москве отменяют пропуска и самоизоляцию
С 9 июня в Москве прекращает действовать режим самоизоляции и пропускная система. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.
Газета.Ru 10:58
Шоу-бизнес
В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги
В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии.
Газета.Ru 06 июня в 20:38
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
Общество
Сдавать ЕГЭ в этом году планируют более 736 тыс. выпускников
Глава российского правительства Михаил Мишустин 8 июня сообщил, что сдавать ЕГЭ в этом году собираются около 736 тыс. выпускников, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 07:55
Здоровье
Минздрав внес изменения в правила медосвидетельствования водителей
Недовольство водителей достигло предела. Узнав об этом, президент РФ Владимир Путина называл новые правила «чушью».
НовостиВолгограда.ру 06 июня в 03:20
Политика
Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции
"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Российская газета 06:24
Общество
Из Газпрома уволили топ-менеджеров, ответственных за срыв Силы Сибири
Из ПАО "Газпром" уволены топ-менеджеры, которые сорвали сроки строительства газопровода "Сила Сибири", скрыв проблемы с освоением Чаяндинского месторождения.
МонаВиста 08:36
Происшествия
Стало известно об обращении семьи убитого афроамериканца в ООН
Семья убитого афроамериканца Джорджа Флойда попросила ООН вмешаться в расследование.
Lenta.ru 12:29
Общество
Выезжающих за границу россиян попросят подтвердить цель поездки
25 мая Мишустин призвал сограждан не планировать поездки за границу в ближайшее время, чтобы исключить даже минимальный риск повторного завоза инфекции в Россию.
Известия 09:19
Общество
Собянин объяснил основную задачу самоизоляции
Москва, 8 июня 2020, 15:20 — REGNUM Основная задача ограничительных мер в Москве была направлена на профилактику резкого роста заболеваемости.
REGNUM 08:20
Происшествия
Начальнику цеха ТЭЦ в Норильске предъявлено обвинение
RT на русском 12:13
Происшествия
В Ростовской области девушка протащила полицейского на автомобиле
Несколько метров автомобиль протащил полицейского и наехала на него. В результате происшествия сотрудник полиции получил травмы.
Южный автомобиль 12:29
Общество
Минимум 150 рублей. В России могут ввести почасовую оплату труда
"При заключении срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени для исчисления оплаты труда работника применяется минимальный почасовой размер оплаты труда", – гласит текст законопроекта.
АМИТЕЛ 02:18
Общество
В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57
Политика
Стала известна дата открытия КПВВ в Донбассе
Украинская сторона озвучила дату открытия контрольных пунктов въезда и выезда (КПВВ) в Донбассе на линии разграничения.
ИА Новороссия 12:01
Наука
Новейшие исследования пролили свет на тайну возникновения РНК и ДНК
Новые исследования ученых пролили свет на тайну возникновения РНК и ДНК.
Evo-rus.com 04:17
Авто
УАЗ представил спецверсию УАЗ «Профи» для противопожарной службы
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автозавода, созданная при участии и с учетом всех требований МЧС модель полностью соответствует ГОСТу, а ее производством занимается партнер УАЗа – нижегородский завод спецавтомобилей «АвтоЛИК».
Автоновости дня 02:33
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Шоу-бизнес
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
Татьяна Навка решила поддержать новый тренд, заданный накануне Яной Рудковской.
Пятый канал вчера в 13:42
Происшествия
СК возбудил три уголовных дела из-за фейка о коронавирусе
Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении трех жителей Дагестана из-за фейка о коронавирусе, сообщается на сайте СК.
Газета.Ru 11:35
Шоу-бизнес
Наташа Королева поделилась видео из бани
На днях популярная певица Наташа Королева порадовала своих поклонников в Instagram.
Bimru.ru 06:31
Экономика
Уральские строители попросили Мишустина запустить ипотеку под 1%
Ассоциация строителей Урала направила письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой запустить ипотечную программу под 1% годовых.
РБК 11:05