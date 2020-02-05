Происшествия
Эхо МосквыВ Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружен коронавирус
Гражданин Китая, у которого было найдено заболевание, сошел на берег в Гонконге. Вспышка пневмонии, вызванная новым типом вируса, началась в конце декабря в китайском городе Ухань. Число зараженных приблизилось к 25 тысячам, умерших почти 500 человек.
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Пассажиры «зараженного» лайнера Diamond Princess пробудут на борту две недели
Вести.Ru05 февраля в 12:52
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Политика
Общий список невыездных сформируют Россия и Белоруссия
Общее соглашение, регламентирующее вопросы обмена информацией по миграционной политике, планируют подписать власти России и Белоруссии.
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Валерий Гаркалин попал в больницу
Актер Валерий Гаркалин госпитализирован с диагнозом "воспаление легких", сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИТИС.
Политика
Путин рассказал о ходе переговоров с Лукашенко тет-а-тет
Надеюсь, погодные условия позволят, и они (члены делегации - ред.) чуть попозже приедут.
Происшествия
ФСБ задержала замначальника Генштаба
Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Политика
Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео
Здоровье
Профессор НИИ гриппа: По прогнозам, коронавирус уже на пути в Россию, но знаем мы о нем очень мало
Предположительный период начала завоза коронавируса в Россию — середина февраля 2020 года.
Экономика
В России ответили на отказ Польши от российского угля
Угольные компании Кузбасса в случае отказа Польши от российского угля перенаправят освободившиеся объемы на другие рынки.
Общество
Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
Общество
Кировские власти проверят сообщения об убийстве ветеранов анестезистом
Министерство здравоохранения Кировской области начало проверку сообщений СМИ об убийстве сотрудником областного госпиталя ветеранов, рассказали RT в пресс-службе ведомства.
Культура
Трейлер «Форсажа 9» получил сотни миллионов просмотров
Армия и оружие
Турция отложила патрулирование с Россией в Сирии из-за погоды
По словам источника издания, совместное патрулирование турецкими и российскими войсками в полосе северной Сирии вдоль границы Турции с востоком было отложено из-за погодных условий, а не из-за нападений в Идлибе.
Общество
Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан
Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.
Авто
Мэрия Екатеринбурга закупит десять новых автомобилей за 18 миллионов
Мэрия Екатеринбурга закупит десять новых автомобилей за 18 миллионов Год назад чиновники уже объявляли конкурс на поставку машин, но им понадобился еще транспорт.
Наука
Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса
Вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является животное панголин.
Происшествия
Переживший остановку сердца врач из Уханя умер от коронавируса
Врач Ли Вэньлян из Уханя, переживший остановку сердца, умер от коронавируса в центральном госпитале. Об этом сообщает The Global Times.
Политика
Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка
Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами».
Шоу-бизнес
Пелагея пожаловалась на травлю из-за развода с Телегиным
Российская певица Пелагея выпустила в Instagram видео, в котором высказалась о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории
Армия и оружие
В Сирии во время ударов Израиля едва не был сбит пассажирский лайнер
Политика
Врио губернатора Пермского края назначен Дмитрий Махонин
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении на должности врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
Происшествия
Главу ФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате
Начальник УФСИН по Северной Осетии Юрий Емельянов задержан по делу о растрате.
Авто
Представлен Hyundai Creta нового поколения
Южнокорейская компания Hyundai представила на автосалоне Auto Expo 2020 в Дели новую Hyundai Creta.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6%
Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце 13 декабря 2019 года на 0,25 базисных пункта, до 6,25% годовых.
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Анна Семенович перенесла операцию
Поклонники высказывают мнение, что нужно Анне принять побольше витаминов.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Спорт
Министр спорта Украины разрешил атлетам выступать в России
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский объяснил, почему украинским атлетам было разрешено принимать участие в соревнованиях, проходящих в России.
Общество
В ЦОДД поддержали предлагаемые новым проектом КоАП штрафы
Ранее Минюст опубликовал проект нового КоАП, который предусматривает существенное увеличение штрафов за превышение скорости.
Футбол
Роналду подарили на день рождения «Гелендваген»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.
Авто
«АвтоВАЗ» приостановит производство
Российский автогигант «АвтоВАЗ» приостановит часть производства 7 и 8 февраля.