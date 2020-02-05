Происшествия

Эхо МосквыЭхо МосквыВ Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружен коронавирус

Гражданин Китая, у которого было найдено заболевание, сошел на берег в Гонконге. Вспышка пневмонии, вызванная новым типом вируса, началась в конце декабря в китайском городе Ухань. Число зараженных приблизилось к 25 тысячам, умерших почти 500 человек.
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На круизном лайнере в Японии коронавирус подтвержден у 61 человека

Росбалтвчера в 20:59

У 61 человека на круизном лайнере в Японии обнаружен коронавирус

News.ruвчера в 20:45

Пассажиры «зараженного» лайнера Diamond Princess пробудут на борту две недели

Вести.Ru05 февраля в 12:52

«Инфофлот» опроверг сообщение о своих туристах на Diamond Princess

РИА Новостивчера в 06:16

Пассажиры круизных лайнеров оказались в заложниках у 2019-nCoV

ТАССвчера в 07:57

Посольство сообщило о состоянии россиян на лайнере с коронавирусом

РБК05 февраля в 23:46

На круизном судне в Японии диагностировали 41 новое заражение 2019-nCoV

REGNUMвчера в 20:04
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Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 07:46, Ашберн
Политика

Общий список невыездных сформируют Россия и Белоруссия

Общее соглашение, регламентирующее вопросы обмена информацией по миграционной политике, планируют подписать власти России и Белоруссии.
Pravda.Ru 07:12
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Валерий Гаркалин попал в больницу

Актер Валерий Гаркалин госпитализирован с диагнозом "воспаление легких", сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИТИС.
РИА Новости 05:41
Политика

Путин рассказал о ходе переговоров с Лукашенко тет-а-тет

Надеюсь, погодные условия позволят, и они (члены делегации - ред.) чуть попозже приедут.
РИА Новости 07:24
Происшествия

ФСБ задержала замначальника Генштаба

Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Lenta.ru 04:36
Политика

Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео

РИА Новости вчера в 21:20
Здоровье

Профессор НИИ гриппа: По прогнозам, коронавирус уже на пути в Россию, но знаем мы о нем очень мало

Предположительный период начала завоза коронавируса в Россию — середина февраля 2020 года.
Доктор Питер 04:23
Экономика

В России ответили на отказ Польши от российского угля

Угольные компании Кузбасса в случае отказа Польши от российского угля перенаправят освободившиеся объемы на другие рынки.
Lenta.ru 06:37
Общество

Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
RT на русском 04:27
Общество

Кировские власти проверят сообщения об убийстве ветеранов анестезистом

Министерство здравоохранения Кировской области начало проверку сообщений СМИ об убийстве сотрудником областного госпиталя ветеранов, рассказали RT в пресс-службе ведомства.
RT на русском 07:18
Культура

Трейлер «Форсажа 9» получил сотни миллионов просмотров

Kinonews.ru 07:33
Армия и оружие

Турция отложила патрулирование с Россией в Сирии из-за погоды

По словам источника издания, совместное патрулирование турецкими и российскими войсками в полосе северной Сирии вдоль границы Турции с востоком было отложено из-за погодных условий, а не из-за нападений в Идлибе.
Известия 06:06
Общество

Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан

Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.
Известия 05:46
Общество

В России родителей обязали обеспечить ребенка жильем при разводе

Газета.Ru 01:53
Авто

Мэрия Екатеринбурга закупит десять новых автомобилей за 18 миллионов

Мэрия Екатеринбурга закупит десять новых автомобилей за 18 миллионов Год назад чиновники уже объявляли конкурс на поставку машин, но им понадобился еще транспорт.
Екатеринбург-ТВ вчера в 01:24
Наука

Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса

Вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является животное панголин.
Lenta.ru 05:36
Происшествия

Переживший остановку сердца врач из Уханя умер от коронавируса

Врач Ли Вэньлян из Уханя, переживший остановку сердца, умер от коронавируса в центральном госпитале. Об этом сообщает The Global Times.
Lenta.ru вчера в 16:59
Политика

Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка

Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами».
РБК вчера в 15:15
Шоу-бизнес

Пелагея пожаловалась на травлю из-за развода с Телегиным

Российская певица Пелагея выпустила в Instagram видео, в котором высказалась о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным.
РИА Новости 04:47
Кино

«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории

Lenta.ru 04 февраля в 01:42
Армия и оружие

В Сирии во время ударов Израиля едва не был сбит пассажирский лайнер

Российская газета вчера в 23:25
Политика

Врио губернатора Пермского края назначен Дмитрий Махонин

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении на должности врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
Коммерсантъ вчера в 11:13
Происшествия

Главу ФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате

Начальник УФСИН по Северной Осетии Юрий Емельянов задержан по делу о растрате.
RT на русском 04:13
Авто

Представлен Hyundai Creta нового поколения

Южнокорейская компания Hyundai представила на автосалоне Auto Expo 2020 в Дели новую Hyundai Creta.
Автоновости дня вчера в 03:55
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6%

Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце 13 декабря 2019 года на 0,25 базисных пункта, до 6,25% годовых.
REGNUM 05:32
Шоу-бизнес

Анна Семенович перенесла операцию

Поклонники высказывают мнение, что нужно Анне принять побольше витаминов.
Российская газета 04:50
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
ТАСС вчера в 17:25
Спорт

Министр спорта Украины разрешил атлетам выступать в России

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский объяснил, почему украинским атлетам было разрешено принимать участие в соревнованиях, проходящих в России.
Lenta.ru 07:21
Общество

В ЦОДД поддержали предлагаемые новым проектом КоАП штрафы

Ранее Минюст опубликовал проект нового КоАП, который предусматривает существенное увеличение штрафов за превышение скорости.
РИА Новости 03:53
Футбол

Роналду подарили на день рождения «Гелендваген»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.
Спорт-Экспресс 05 февраля в 23:38
Авто

«АвтоВАЗ» приостановит производство

Российский автогигант «АвтоВАЗ» приостановит часть производства 7 и 8 февраля.
Lenta.ru вчера в 12:10
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