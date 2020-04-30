Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиУ 111 сотрудников НИИ скорой помощи в Петербурге выявили коронавирус

Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
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В Петербурге коронавирус подтвердили у 111 сотрудников НИИ скорой помощи

РБКвчера в 18:42

В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге 111 сотрудников заразились коронавирусом

ТАССвчера в 16:31

У 111 сотрудников НИИ скорой помощи в Петербурге выявили коронавирус

РИА Новостивчера в 16:56

У 111 сотрудников НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Петербурге диагностировали коронавирус

Фонтанка.Рувчера в 16:41

В НИИ им. Джанелидзе с начала апреля коронавирус подтверждён у 111 сотрудников

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Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 1 мая 2020 года: массовое заражение медработников НИИ скорой помощи

КП - Санкт-Петербургвчера в 18:00

В НИИ Джанелидзе более 100 сотрудников болеют коронавирусом

Петербургский дневниквчера в 16:28
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Армия и оружие

Военные РФ продолжат помогать Боснии и Герцеговине в борьбе с COVID-19

В период с 9 по 23 апреля сводный отряд специалистов РХБ защиты Минобороны России уже оказывал помощь Республике Сербской (Босния и Герцеговина) в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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Происшествия

В Узбекистане эвакуировали затопленный после прорыва дамбы поселок

Спасатели эвакуировали жителей поселка в Сырдарьинской области Узбекистана, затопленного после прорыва дамбы на водохранилище, сообщает в пятницу пресс-служба МЧС страны.
РИА Новости 01:25
Политика

Премьер-министр Мишустин заразился коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 14:05
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Экономика

ФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи

Порядок выдачи субсидий разъяснила заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук на вебинаре Торгово-промышленной палаты, РБК следил за трансляцией.
РБК 29 апреля в 07:28
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Экономика

Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными

Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
Вести.Ru вчера в 02:51
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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
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Кино

Сеть кинотеатров AMC отказалась от проката фильмов Universal

Крупнейшая сеть американских кинотеатров AMC отказывается от проката фильмов студии Universal Pictures.
Piter.tv вчера в 02:56
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Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
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Происшествия

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 29 апреля в 12:16
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Шоу-бизнес

Топалов заявил, что устал от ненависти на фоне скандала с Тодоренко

РИА Новости вчера в 23:23
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Политика

Навальный согласился на дебаты с Захаровой

Москва, 1 мая 2020, 02:34 — REGNUM Блогер Алексей Навальный согласился на предложение официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой провести дебаты.
REGNUM вчера в 19:34
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Политика

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru вчера в 06:04
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Политика

Украина ввела спецпошлины на российский уголь

С 1 мая на Украине вступают в силу спецпошлины в размере 65% на импорт российского угля. Решение принято «для защиты внутреннего рынка».
Известия вчера в 20:18
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 29 апреля в 04:40
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ вчера в 15:33
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Экономика

Соцвыплаты, пенсии, ипотека: что изменится с 1 мая

Речь идет, в частности, о соцвыплатах, ограничении банковских комиссий и ипотеке по льготной ставке.
РИА Новости 01:00
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Политика

Посольство РФ призвало США не искажать историю Второй мировой войны

Российское посольство в Вашингтоне призвало США отказаться от переписывания истории Второй мировой войны.
Известия 00:43
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Шоу-бизнес

Экс-супруг Лолиты после развода побежал в полицию писать заявление

Фитнес-тренер Дмитрий Иванов после развода с Лолитой Милявской написал заявлению в полицию, требуя наказать ее за клевету.
НТВ вчера в 07:58
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Здоровье

Названа чаще всего попадающая в реанимацию категория больных COVID-19

Врач-реаниматолог одной из московских больниц рассказала, какая категория пациентов с коронавирусом чаще всего оказывается в реанимации.
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Общество

«Почта России» назвала график работы в майские праздники

30 апреля и 8 мая рабочий день почтовых отделений будет сокращен на час.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:56
Шоу-бизнес

Влад Лисовец показал редкие фото молодой Жанны Фриске

На размещенных фото Влад и Жанна совсем еще молоды, выглядят очень стильно и красиво.
RuNews24.ru вчера в 02:38
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Гаджеты

Samsung Galaxy S20 Ultra получил самопроизвольно трескающееся стекло

Samsung Galaxy S20 Ultra, представленный пару недель назад, получил самопроизвольно трескающееся стекло основной камеры.
Дни24 вчера в 01:07
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Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

Российская газета 29 апреля в 20:37
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Общество

На окраине Праги устанавливают памятник власовцам

В пражском районе Репорыйе началась установка памятника власовцам. Об этом заявил глава района Павел Новотный, сообщает "Чешское радио".
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Здоровье

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович объяснила, почему в стране низкая смертность из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:18
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Общество

В Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице

Воробьёв отметил, что система обязательного ношения масок при выходе из дома будет внедряться поэтапно и коснётся также работодателей, которые собираются возобновить свою деятельность в сферах строительства и услуг.
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Энергетика

Цены на нефть растут этим вечером

Цены на нефть растут этим вечером.
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Энергетика

Цены на нефть выросли на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+

Нефтяные котировки пошли вверх на фоне вступления в силу с 1 мая новой сделки ОПЕК+, сокращающей добычу почти на 10 млн барр./сутки.
РБК 01:17
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 29 новых случаев коронавируса

Двадцать девять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 29 апреля в 00:03
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Кино

Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»

Inc-news.ru 28 апреля в 14:57
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