Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.

У 111 сотрудников НИИ скорой помощи в Петербурге выявили коронавирус

Армия и оружие Военные РФ продолжат помогать Боснии и Герцеговине в борьбе с COVID-19 В период с 9 по 23 апреля сводный отряд специалистов РХБ защиты Минобороны России уже оказывал помощь Республике Сербской (Босния и Герцеговина) в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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